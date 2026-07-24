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Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

Nhất Tâm

Nhất Tâm

09:54 | 24/07/2026
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Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng đạt hơn 10.700 tỷ đồng.
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Dù kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức, hiệu ứng từ các dự án đầu tư công, phát triển hạ tầng và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ đang dần lan tỏa, tạo động lực cho sự phục hồi của mảng bán lẻ và SME.

Động lực từ kinh tế phục hồi dần lan tỏa đến bán lẻ và SME, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Kết thúc Quý II/2026, dư nợ tín dụng của ACB đạt gần 746 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành. Động lực tăng trưởng vẫn đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thương mại, chế biến – chế tạo, phù hợp với định hướng tín dụng phục vụ sản xuất – kinh doanh và chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành

Đáng chú ý, cho vay bán lẻ và SME bắt đầu hồi phục tích cực trong Quý 2 khi lần lượt tăng 3,8% và 5% so với cuối quý 1- mức tăng trưởng cao nhất trong 4 quý vừa qua. Điều này cho thấy hiệu ứng từ đầu tư công, phát triển hạ tầng và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ đang dần lan tỏa, tạo động lực cho sự phục hồi của mảng bán lẻ và SME.

Đối với phân khúc này, ACB tiếp tục cung cấp hệ giải pháp dành xoay quanh ba trụ cột: Vốn phát triển, công cụ tối ưu và năng lực bứt phá, kết nối từ khả năng tiếp cận vốn, số hóa vận hành đến nâng cao năng lực tăng trưởng của doanh nghiệp.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, cho biết: "Bối cảnh kinh tế đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực và khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. ACB kiên định với chiến lược phát triển dựa trên chất lượng hơn là tốc độ, tập trung đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp, SME và hộ kinh doanh thông qua các giải pháp tài chính toàn diện thay vì chỉ cung cấp tín dụng. Việc đầu tư vào hệ sinh thái sản phẩm, năng lực số hóa và quản trị rủi ro đã giúp Ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng tích cực, nâng cao chất lượng lợi nhuận và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong những quý tiếp theo."

Hoạt động huy động vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng. Tính đến cuối Quý 2/2026, tổng huy động đạt gần 776 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Động lực quan trọng nhất đến từ sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đạt hơn 30,5 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với đầu năm. Với đặc tính linh hoạt, chủ động trong quản lý dòng tiền và dễ dàng giao dịch qua ứng dụng di động ACB ONE, chứng chỉ tiền gửi đang trở thành một trong những sản phẩm huy động được các khách hàng ưu tiên lựa chọn. Huy động Chứng chỉ tiền gửi từ khách hàng tăng 258% so với đầu năm, chiếm gần 93% tăng trưởng của Chứng chỉ tiền gửi trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ CASA của ACB vẫn duy trì ở mức 22%, góp phần tối ưu chi phí huy động vốn.

Duy trì chất lượng tài sản và an toàn thanh khoản thuộc nhóm dẫn đầu, tạo động lực tăng trưởng dài hạn

Mặc dù diễn biến thanh khoản và mặt bằng lãi suất trong Quý 1/2026 tạo không ít áp lực lên hoạt động của ngành ngân hàng, ACB vẫn duy trì vững chắc các chỉ tiêu an toàn về chất lượng tài sản và thanh khoản nhờ chiến lược quản trị rủi ro thận trọng. Cùng với tăng trưởng tích cực, ngân hàng tiếp tục kiểm soát hiệu quả chất lượng tài sản. Tại thời điểm cuối Quý 2/2026, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) đạt 105%.

Lợi nhuận 6 tháng của ACB vượt 10.700 tỷ đồng, tín dụng tăng cao hơn toàn ngành
Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACBÔng Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB.

Bên cạnh đó, ACB tiếp tục duy trì nền tảng thanh khoản và an toàn vốn ở mức thận trọng, tạo cơ sở cho tăng trưởng bền vững cũng như tối ưu hiệu quả việc sử dụng vốn. Tại thời điểm cuối Quý 2/2026, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức khoảng 29,1%, thấp hơn đáng kể so với quy định mới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 40%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 81,4%, thấp hơn mức trần 85%, qua đó duy trì dư địa thanh khoản và sự chủ động trong hoạt động cấp tín dụng.

Trong Quý 2/2026, ACB đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng giá trị gần 3.600 tỷ đồng, khẳng định cam kết mang lại giá trị bền vững cho cổ đông thông qua chính sách cổ tức ổn định. Đồng thời, ngân hàng cũng đã triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 13%, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 58.000 tỷ đồng, tiếp tục củng cố năng lực tài chính và tạo thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới. Sau khi thực hiện chia cổ tức, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 14 đạt 11,8%, duy trì ở mức cao so với yêu cầu của NHNN.

Chất lượng lợi nhuận được cải thiện nhờ tăng trưởng từ hoạt động cốt lõi, duy trì bộ đệm dự phòng vững chắc

Kết thúc 6 tháng đầu năm, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Trong đó Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Bên cạnh tăng trưởng về quy mô, chất lượng lợi nhuận cũng được cải thiện khi nguồn thu tập trung chủ yếu vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách trích lập dự phòng theo hướng thận trọng, góp phần củng cố bộ đệm dự phòng. Chi phí hoạt động cũng được kiểm soát hiệu quả, qua đó duy trì nền tảng hoạt động ổn định và bền vững.

Thu nhập lãi thuần đạt gần 14,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý Biên lãi ròng (NIM) trong riêng quý 2 cải thiện tích cực lên mức 3,02% - tăng gần 0,2 điểm phần trăm so với quý 1, một phần nhờ vào sự phục hồi của bán lẻ và SME cùng với các sản phẩm mới có biên lãi ròng cao.

Đối với nguồn thu ngoài lãi, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ, khẳng định hiệu quả chiến lược phát triển thu nhập từ các hoạt động dịch vụ. Mặc dù không còn ghi nhận các khoản thu nhập bất thường (one-off) so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác vẫn đóng góp tích cực, lên tới hơn 1.455 tỷ đồng vào tổng thu nhập của toàn tập đoàn.

Chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong riêng Quý 2 giảm xuống dưới 30% - mức rất tốt đối với các ngân hàng bán lẻ. Điều này phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý chi phí và tối ưu hóa hoạt động, đồng thời tạo thêm dư địa để ACB tiếp tục đầu tư cho các động lực tăng trưởng và chuyển đổi trong thời gian tới.

Hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả vào năm 2030, ACB tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động toàn tập đoàn và phát huy vai trò của các công ty thành viên. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của các công ty con tăng 42% so với cùng kỳ, đóng góp vào lợi nhuận chung gần 8%. Nổi bật là ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 737 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ, trong khi các công ty thành viên khác như ACBC, ACBA và ACBL cũng ghi nhận tăng trưởng, đóng góp tích cực vào bức tranh tài chính chung của toàn tập đoàn.

Vừa qua, ACB cũng lần đầu góp mặt vào rổ chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (VNSI) của HOSE giai đoạn 2026–2027, tiếp tục khẳng định hiệu quả trong việc cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh và phát triển bền vững.

Những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm tiếp tục khẳng định định hướng tăng trưởng bền vững và kỷ luật trong quản trị của ACB. Trên nền tảng đó, Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và AI, mở rộng hệ sinh thái tài chính toàn diện nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, mang giải pháp cá nhân hóa đến từng khách hàng thông qua trải nghiệm liền mạch trên nền tảng tích hợp, dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
NL 99.99 12,900 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,800 ▼100K
Trang sức 99.9 13,090 ▼100K 13,790 ▼100K
Trang sức 99.99 13,100 ▼100K 13,800 ▼100K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 134 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133 ▼1K 1,381 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 130 ▼1K 136 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,653 ▼991K 134,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,236 ▼75K 10,216 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,839 ▼680K 92,639 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,318 ▼610K 83,118 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,646 ▼583K 79,446 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,068 ▼417K 56,868 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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AUD 17823 18097 18673
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CHF 31554 31934 32575
CNY 0 3843 3936
EUR 29318 29539 30616
GBP 34228 34618 35563
HKD 0 3226 3428
JPY 153 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14894 15479
SGD 19825 20107 20682
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 26,130 26,130 26,510
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USD(10-20) 25,085 - -
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