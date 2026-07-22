Hướng đến giới tinh hoa trên toàn khu vực, Visa ra mắt hệ sinh thái Visa Infinite mới

Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới cho biết, dòng thẻ cao cấp Visa Infinite tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được thiết kế riêng biệt nhằm đồng hành cùng phong cách sống, xu hướng chi tiêu và trên những hành trình du ngoạn của khách hàng thượng lưu hiện đại. Phiên bản cải tiến mang đến một trải nghiệm linh hoạt và cá nhân hóa sâu sắc với danh mục gồm ba hạng thẻ.

Bên cạnh dòng thẻ Visa Infinite, Visa cũng giới thiệu thêm hai hạng thẻ mới gồm Visa Infinite Privilege và Visa Infinite Private, dành riêng cho từng nhóm khách hàng tinh hoa, siêu giàu trong cùng hệ sinh thái đặc quyền thống nhất.

Một nghiên cứu mới đây của Visa cho thấy khách hàng thượng lưu tại châu Á – Thái Bình Dương đang tiếp tục tăng cao, với dự báo tốc độ tăng trưởng kép hằng năm đạt 8% từ nay đến năm 2030. Khu vực này cũng là điểm tụ hội của gần 31% dân số siêu giàu trên toàn cầu.

Là một trong mười thị trường hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương về chi tiêu của nhóm khách hàng cao cấp, Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong bức tranh thanh toán cao cấp của khu vực. Song song với sự gia tăng về quy mô, giá trị của những trải nghiệm đỉnh cao cũng đang được tái định nghĩa. Đối với khách hàng thượng lưu ngày nay, sự xa xỉ không còn đơn thuần là biểu tượng của địa vị hay đẳng cấp, mà được đo bằng mức độ phù hợp và ý nghĩa mà những trải nghiệm đó mang lại trong cuộc sống thường nhật.

Visa ra mắt hệ sinh thái Visa Infinite mới tại khu vực Đông Nam Á

Nghiên cứu của Visa cũng chỉ ra rằng, nhóm khách hàng tinh hoa ngày càng ưu tiên trải nghiệm hòa mình vào văn hóa hơn so với các chuẩn mực xa xỉ truyền thống, cho thấy sự dịch chuyển sang những trải nghiệm sâu sắc và mang dấu ấn cá nhân hơn.

Phiên bản Visa Infinite được nâng cấp kết hợp các trải nghiệm được tuyển chọn cùng mạng lưới đối tác toàn cầu, hỗ trợ bởi năng lực thanh toán thông minh của Visa, mang đến một giải pháp liền mạch và kết nối. Những năng lực thanh toán thông minh này giúp đơn giản hóa giao dịch hằng ngày, hỗ trợ các khoản chi tiêu giá trị cao, đồng thời cho phép chia sẻ thẻ một cách an toàn với những người được ủy quyền đáng tin cậy.

“Visa từ lâu đã góp phần định hình những trải nghiệm cao cấp dành cho khách hàng thượng lưu tại Việt Nam và trên khắp châu Á – Thái Bình Dương. Khi kỳ vọng của họ tiếp tục chuyển dịch theo hướng có chủ đích hơn và kết nối toàn cầu hơn, chúng tôi đang tiếp nối đà phát triển đó. Sự đổi mới của dòng thẻ Visa Infinite kết hợp quy mô toàn cầu, năng lực sáng tạo đột phá và mạng lưới đối tác của Visa sẽ mang đến những giá trị phù hợp hơn và khác biệt hơn cho khách hàng thượng lưu ngày nay,” bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Cụ thể, Visa Infinite mới mang đến hệ thống đặc quyền riêng biệt với ba hạng thẻ, đồng thời được hỗ trợ bởi các giải pháp thanh toán thông minh như hạn mức giao dịch nâng cao, công nghệ xác thực thông minh, khả năng phát hành thẻ xuyên biên giới và các lớp bảo mật liên tục.

Visa Infinite là hạng thẻ cốt lõi trong hệ sinh thái này, với những giá trị thiết thực cho cuộc sống thượng lưu thường nhật cùng các ưu đãi nổi bật về du lịch và phong cách sống. Tiếp nối nền tảng đó, Visa Infinite Privilege mở rộng hơn nữa các quyền lợi, đồng thời mang đến cơ hội tiếp cận những trải nghiệm được tuyển chọn riêng dành cho khách hàng tinh hoa. Ở hạng thẻ cao nhất, Visa Infinite Private được phát hành theo hình thức thư mời, dành riêng cho nhóm khách hàng thuộc phân khúc siêu giàu, cùng với dịch vụ được cá nhân hóa và quyền tiếp cận những trải nghiệm hiếm có, được thiết kế riêng ở mức độ cao.

Chi tiết về hệ sinh thái Visa Infinite mới với các đặc quyền và trải nghiệm dành cho chủ thẻ, xem thêm tại Visa Infinite.