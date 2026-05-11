Trong giai đoạn đầu, Visa Agentic Ready tập trung vào việc chuẩn bị năng lực cho các ngân hàng phát hành thông qua một lộ trình bài bản. Theo đó, ngân hàng có thể thử nghiệm, xác thực và phân tích các giao dịch do tác nhân khởi tạo trong môi trường mô phỏng thực tế và được kiểm soát chặt chẽ. Chương trình giúp tổ chức phát hành trải nghiệm quy trình các trợ lý AI thay mặt người dùng thực hiện giao dịch, đồng thời đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống trong việc hỗ trợ mô hình thương mại tác nhân, trong khi vẫn đảm bảo duy trì độ tin cậy, quyền kiểm soát và các tiêu chuẩn bảo mật cốt lõi của mạng lưới Visa.

Chia sẻ nhân sự kiện này, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết: "Việt Nam tham gia chương trình Visa Agentic Ready là minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong lĩnh vực thanh toán số, đồng thời khẳng định cam kết của các ngân hàng phát hành trong việc tiên phong định hình tương lai của thương mại. Với người dùng, điều này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thanh toán đơn giản, an toàn và liền mạch hơn trong cuộc sống thường nhật. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính, chúng tôi đang thúc đẩy triển khai giải pháp thanh toán mới một cách có trách nhiệm và có khả năng mở rộng cao. Điều này không chỉ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các phương thức thanh toán số tin cậy, mà còn đóng góp trực tiếp vào đà tăng trưởng kinh tế và chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, Visa tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc xây dựng một hệ sinh thái thanh toán sẵn sàng cho tương lai tại Việt Nam và trên toàn khu vực."

Chương trình Visa Agentic Ready được vận hành dựa trên nền tảng năng lực cốt lõi của mạng lưới Visa, kết hợp công nghệ mã hóa token, định danh, quản trị rủi ro và cơ chế kiểm soát nhằm nghiên cứu cách thức triển khai các giao dịch do tác nhân AI khởi tạo một cách an toàn trên nhiều kịch bản thực tế khác nhau.

Visa bắt tay cùng 5 ngân hàng, tiên phong giao dịch bằng AI

Sáng kiến này được xây dựng dựa trên Visa Intelligent Commerce – nền tảng các giải pháp và sáng kiến với định hướng chiến lược nhằm mang đến những trải nghiệm thương mại ứng dụng AI thế hệ mới, đảm bảo độ tin cậy và khả năng triển khai trên quy mô lớn.

Trước khi đưa vào triển khai thực tế, Visa đã hiện thực hoá mô hình thương mại này Visa đã kết nối thành công nhiều đối tác chiến lược tại 10 thị trường trong khu vực tham gia vào chương trình Agentic Ready. Tại Việt Nam, Visa đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đầu tiên với kết quả khả quan và hiện đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tài chính hàng đầu. Các ngân hàng phát hành tiên phong tham gia chương trình bao gồm: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB), Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân Đội (MB), NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Qua đó, Visa cũng kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác tham gia sâu rộng hơn khi chương trình bước vào các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đại diện ngân hàng đối tác ACB, ông Nguyễn Tâm Khoa, Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB), chia sẻ: “Chuẩn bị cho tương lai của lĩnh vực thanh toán số bắt đầu từ việc thấu hiểu công nghệ của hiện tại. Chương trình này cung cấp cho ngân hàng những hiểu biết chuyên môn giàu giá trị để đón đầu xu hướng”.

Ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân Đội (MB), cho rằng: "Đối với chúng tôi, sự tin cậy đến từ việc thử nghiệm trong các điều kiện thực tế. Visa Agentic Ready mang đến một môi trường an toàn để đánh giá các giao dịch do tác nhân AI khởi tạo mà không làm ảnh hưởng đến niềm tin hay tính bảo mật”.

Bà Nguyễn Phương Huyền, Thành viên Ban Điều hành, NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK), chia sẻ: “Bảo mật và độ tin cậy là những yếu tố then chốt khi kỷ nguyên thanh toán ứng dụng AI bắt đầu hình thành. Chương trình này cho phép các ngân hàng thử nghiệm những luồng giao dịch mới mà vẫn giữ vững các nguyên tắc an ninh cốt lõi đó”.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), nhấn mạnh: "Việc Techcombank tiên phong hợp tác cùng Visa triển khai Visa Agentic Ready xuất phát từ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi đổi mới. Ngân hàng xác định rằng các giải pháp Agentic AI không chỉ mang lại hiệu quả vận hành mà còn mở ra khả năng kiến tạo trải nghiệm mua sắm và thanh toán liền mạch, thông minh và được cá nhân hóa sâu hơn cho khách hàng trên môi trường thương mại điện tử. Thông qua việc chủ động thử nghiệm và áp dụng các công nghệ dẫn dắt xu hướng toàn cầu, Techcombank hướng đến việc nâng cao sự tiện lợi, tốc độ và mức độ tin cậy trong mỗi giao dịch, từ đó gia tăng giá trị và sự hài lòng của khách hàng trong dài hạn”.

Ông Haroon Durrani Jahanzeb, Giám đốc Trung tâm Giải pháp tín dụng, tín chấp và thẻ, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), cho biết: “Thương mại tác nhân không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà là sự chuyển mình của cả một hệ sinh thái. Sáng kiến này của Visa đóng vai trò trợ lực quan trọng, hỗ trợ các ngân hàng thích ứng và dẫn dắt quá trình chuyển đổi đó”.

Thông qua môi trường thử nghiệm được kiểm soát chặt chẽ với tiêu chuẩn vận hành thực tế, chương trình giúp xác thực cơ chế hoạt động của các giao dịch do tác nhân AI khởi tạo. Từ đó, hỗ trợ các ngân hàng phát hành xây dựng niềm tin vững chắc và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực khi những trải nghiệm thanh toán tương lai này chính thức đi vào đời sống.

Nỗ lực này là một phần trong chiến lược chuyển dịch mạnh mẽ của Visa hướng tới kỷ nguyên thương mại thông minh và có khả năng lập trình, khi các thông tin xác thực tin cậy và năng lực mạng lưới vượt trội cho phép các phương thức thanh toán có thể phản hồi một cách an toàn và linh hoạt theo đúng ý định, bối cảnh và sự kiểm soát của người tiêu dùng. Khi hành trình mua sắm ngày càng trở nên tự động hóa, giải pháp này đảm bảo các tác nhân AI có thể thay mặt người dùng thực hiện giao dịch một cách liền mạch, trong khi người dùng vẫn luôn giữ quyền kiểm soát.

Visa hiện đang hợp tác trên phạm vi toàn cầu với các nền tảng AI, cộng đồng nhà phát triển, đơn vị chấp nhận thanh toán và đối tác trong hệ sinh thái nhằm hiện thực hóa các giao dịch do AI khởi tạo một cách tin cậy trên quy mô lớn. Chương trình Visa Agentic Ready chính là cầu nối quan trọng giúp đảm bảo ngân hàng phát hành luôn trong tâm thế sẵn sàng để hỗ trợ và vận hành các giao dịch này an toàn, tự tin và hiệu quả nhất.

Được biết, tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chương trình hiện đã chính thức sẵn sàng tại Úc, Hồng Kông, Nhật, Malaysia, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.