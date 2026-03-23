Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công cuộc thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam trong đó Visa là tổ chức thẻ đầu tiên cho phép tất cả chủ thẻ Visa chạm để di chuyển (tap-and-go) trên toàn bộ các tuyến metro tại Việt Nam, bao gồm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Visa và Hanoi Metro mở rộng triển khai thanh toán thẻ không tiếp xúc

Việc triển khai này cho phép hành khách thanh toán cho chuyến đi một cách liền mạch và an toàn chỉ với một thao tác chạm bằng thẻ không tiếp xúc, thiết bị di động hoặc thiết bị đeo thông minh. Giải pháp không chỉ góp phần hạn chế việc sử dụng tiền mặt mà còn giúp hành khách chỉ cần dùng một thẻ duy nhất để di chuyển, qua đó làm cho việc di chuyển hằng ngày trở nên thuận tiện hơn trên toàn hệ thống.

Đối với hành khách, thay đổi này mang lại trải nghiệm vào ga nhanh chóng hơn, giảm thời gian xếp hàng và tăng sự thuận tiện khi di chuyển trong thành phố, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Đây là lần đầu tiên xác thực sinh trắc học được ứng dụng trên các tuyến đường sắt đô thị, mang lại trải nghiệp liền mạch và an toàn

Trong quá trình hợp tác, Visa và các đối tác cũng công bố một số sáng kiến nhằm nâng cao hơn nữa trải nghiệm hành khách và chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai của mạng lưới giao thông Hà Nội, như:

Chấp nhận thanh toán đa kênh dựa trên Visa Acceptance Platform (Cybersource): Giải pháp Visa Mass Transit Transactions đã được triển khai trên toàn bộ các tuyến metro Hà Nội, cho phép hành khách trong nước và du khách quốc tế tận hưởng trải nghiệm “chạm để đi” liền mạch, tương tự như tại các thành phố lớn trên thế giới, cùng nhiều lựa chọn thanh toán. Với sự bảo trợ của Ngân hàng VietinBank trong vai trò là ngân hàng thanh toán, các bên tiếp tục phối hợp để mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán của Hanoi Metro nhằm mang lại sự tiện lợi cao hơn cho hành khách.

Phát hành thẻ đồng thương hiệu Vietcombank - Visa - Hanoi Metro MeGo: dành cho người dùng giao thông công cộng: Thẻ đồng thương hiệu được thiết kế riêng cho người sử dụng metro và phương tiện công cộng, tích hợp tính năng theo dõi lượng phát thải carbon dựa trên công nghệ Visa Climate Tech, hỗ trợ người dùng đưa ra lựa chọn di chuyển bền vững và đóng góp vào hành trình phát triển xanh của Việt Nam.

Hướng tới hệ sinh thái giao thông đô thị tích hợp, theo kế hoạch hợp tác này sẽ mở rộng sang các dịch vụ giao thông công cộng khác tại Hà Nội, đặt nền móng cho một trong những hệ sinh thái giao thông liên hoàn (Mobility as a Service, MaaS) đầu tiên tại Việt Nam.

Kích hoạt hệ thống soát vé ứng dụng xác thực sinh trắc học

Đây cũng là lần đầu tiên xác thực sinh trắc học được ứng dụng trên các tuyến đường sắt đô thị, mang lại trải nghiệp liền mạch và an toàn. Việc triển khai tính năng xác thực sinh trắc học trên toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị, cho phép hành khách sử dụng Căn cước công dân hoặc VneID để xác thực và di chuyển qua các cổng soát vé một cách nhanh chóng và an toàn. Sáng kiến này thể hiện việc chia sẻ của Visa với tầm nhìn của Chính phủ trong việc nâng cao các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật, đồng thời phát triển thanh toán điện tử, đổi mới sáng tạo và giao thông thông minh.

“Hệ thống soát vé ứng dụng xác thực sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt triển khai theo Kế hoạch 428 có khả năng mở rộng mô hình giao thông liên hoàn, giúp nâng cao trải nghiệm hành khách và hỗ trợ tầm nhìn dài hạn trong việc hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác cùng Visa và các bên có liên quan để mở rộng các dịch vụ số tích hợp trên toàn mạng lưới giao thông của thành phố”. Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, cho biết.