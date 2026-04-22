PSI tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026, đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Kết quả kinh doanh 2025 vượt kế hoạch

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường tài chính - chứng khoán còn nhiều biến động, PSI tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ định hướng điều hành linh hoạt và quản trị hiệu quả.

Cụ thể, tổng doanh thu hoàn thành 125% kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt 49% kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, doanh thu của PSI duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững, phản ánh hiệu quả trong định hướng kinh doanh và năng lực thích ứng với thị trường.

Các chỉ tiêu tài chính chủ chốt đều tăng trưởng và vượt kỳ vọng, góp phần củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của Công ty trên thị trường.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bước sang năm 2026, PSI xác định đây là giai đoạn “tăng tốc”, với trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện và từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động theo định hướng ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng.

Chiến lược phát triển được xây dựng trên ba trụ cột chính, gồm Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Ngân hàng PVcomBank và các đối tác quốc tế. Trong đó, PetroVietnam tiếp tục đóng vai trò trụ cột vững chắc, tạo nền tảng về hệ sinh thái năng lượng và cơ hội phát triển dài hạn; trong khi PVcomBank với năng lực tài chính, mạng lưới khách hàng rộng khắp và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng là động lực quan trọng giúp PSI mở rộng thị trường và gia tăng chiều sâu hoạt động.

Song song đó, PSI tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lấy con người và công nghệ làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Hướng tới hệ sinh thái tài chính bền vững

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PSI nhấn mạnh: “Năm 2026 là thời điểm để PSI tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ. Chúng tôi kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy công nghệ làm động lực, con người làm trung tâm, đồng hành cùng cổ đông, khách hàng và đối tác để tạo ra giá trị dài hạn.”

PSI đã xây dựng kế hoạch chiến lược với mục tiêu duy trì quy mô doanh thu tăng trưởng hai chữ số, hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả và bền vững, đồng thời tập trung củng cố các giá trị cốt lõi, nâng cao năng lực nội tại, làm nền tảng cho những bước đột phá mạnh mẽ.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; Quỹ thù lao năm 2025 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2025; và các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh Quý I/2026 ghi nhận tín hiệu tích cực, là khởi đầu mạnh mẽ cho cả năm với doanh thu hoạt động tăng 34,59% so với cùng kỳ; lợi nhuận tăng 211,59%.

Trong chiến lược dài hạn, PSI định hướng phát triển theo mô hình công ty chứng khoán chuyên sâu, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực để tham gia các lĩnh vực mới như thị trường carbon và tài sản số.

Việc đầu tư vào nhân sự, công nghệ và hạ tầng được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa tăng trưởng mới, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.