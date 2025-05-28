Everland đặt mục tiêu doanh thu 1.550 tỷ đồng, kỳ vọng bứt phá sau giai đoạn tái cấu trúc

Đại diện gần 6000 cổ đông của công ty đã tham dự Đại hội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của EVG với nhiều điểm sáng. Các chỉ tiêu trên BCTC tổng hợp và hợp nhất đều thay đổi tích cực so với năm 2023: tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.192 tỷ đồng, tăng 9,45%; tổng tài sản đạt 4.858 tỷ đồng, tăng 35,95%; vốn chủ sở hữu đạt 2.812 tỷ đồng, tăng 8,31%. Giá trị tồn kho hàng hóa thương mại trên BCTC tổng hợp là 11,1 tỷ đồng, giảm 87,2% so với 2023. Trong khi chi phí xây dựng dở dang và giá trị hàng tồn kho trên BCTC hợp nhất là 1.525,3 tỷ đồng, tăng 73,7% so với cùng kỳ 2023.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông Tập đoàn Everland.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2024. Bên cạnh việc chuẩn bị triển khai các dự án mới, Tập đoàn đã tập trung đẩy mạnh thi công hoàn thiện Tổ hợp Du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, mục tiêu là đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án trong Quý 3/2025. Doanh thu bán căn hộ của dự án cũng đạt kết quả khả quan trong bối cảnh thị trường bất động sản ấm lên.

Mảng kinh doanh du lịch lữ hành, khách sạn, vé máy bay, tàu du lịch,... của Crystal Holdidays cũng ghi nhận sự tăng trưởng khả quan cùng với đà phục hồi của ngành du lịch. Crystal Holidays cũng không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái du lịch khép kín từ cơ sở lưu trú, hạ tầng du lịch, lữ hành đến dịch vụ du lịch trên cả nước, nhất là tại những thị trường mới nổi như Vân Đồn.

Năm 2024 bức tranh về tình hình tài chính của EVG cũng rất sáng. Kết thúc năm tài chính, các khoản tiền và tương đương tiền cùng đầu tư tài chính ngắn hạn trên BCTC hợp nhất lần lượt là 464,2 tỷ đồng và 200,6 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng trung dài hạn là 1.004,6 tỷ đồng, bằng 20,7% tổng tài sản hợp nhất, một tỷ lệ khá thấp trong ngành bất động sản. Đặc biệt, EVG không phát sinh nợ trái phiếu, nợ quá hạn và nợ xấu với ngân hàng.

Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Everland phát biểu tại Đại hội.

Năm 2024 cũng được xem là thử thách “kép” với EVG khi công ty vừa phải tập trung khắc phục những tồn tại cũ và đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát, vừa phải tranh thủ nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển. Với sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn, có thể nói EVG đã đạt được cả hai mục tiêu nói trên khi năm cũ khép lại.

Năm 2025: bứt phá về doanh thu, lợi nhuận

Năm 2025 được nhìn nhận là năm bản lề để bước vào kỷ nguyên mới, với nhiều chính sách và động lực quan trọng để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với khu vực kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của EVG với nhiều chỉ tiêu bứt phá: tổng doanh thu hợp nhất phấn đấu đạt 1.550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 5.500 tỷ đồng (trong đó công ty mẹ đạt 3.500 tỷ đồng), tỷ lệ cổ tức dự kiến 5%.

Về các giải pháp trọng tâm, năm 2025 EVG sẽ ưu tiên đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là bất động sản, du lịch và dịch vụ, tập trung kiến tạo hệ sinh thái bất động sản – du lịch dịch vụ đồng bộ làm trụ cột phát triển của Tập đoàn. Bên cạnh đó xem xét mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới để đón đầu xu hướng dịch chuyển của nền kinh tế.

Về bất động sản, tập trung tháo gỡ các tồn đọng, vướng mắc để triển khai các dự án mới tại một số địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Tháp,... Bên cạnh đó sẽ tập trung đẩy mạnh công tác bán sản phẩm tại các dự án đủ điều kiện mở bán để tạo doanh thu bất động sản ổn định.

Về lĩnh vực du lịch - dịch vụ, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành, kết hợp các dịch vụ du lịch phong phú đa dạng gắn với các điểm đến, các cơ sở lưu trú du lịch trong hệ thống Crystal Holidays. Hợp tác với thương hiệu Centara Resorts & Hotels (Thái Lan) để khai trương giai đoạn 1 của Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đưa vào khai thác đội tàu du lịch ngày và đêm tham quan vịnh Bái Tử Long, đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ sinh thái du dịch vụ của Tập đoàn tại đặc khu kinh tế Vân Đồn.

Bên cạnh đó, EVG và Crystal Holidays sẽ tăng cường hợp tác với các đơn vị lữ hành du lịch uy tín trong nước và quốc tế để phát triển, quảng bá sản phẩm du lịch Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long. Kết hợp các hãng hàng không vận hành các chuyến bay charter đưa khách in-bound đến Việt Nam.

Trong năm 2025, EVG cũng sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống tài chính nội bộ theo phương châm tinh gọn, chuẩn mực, hiệu quả. Tiếp tục nỗ lực cải thiện các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh của Tập đoàn theo hướng tăng trưởng nhanh, an toàn và bền vững.

Kỳ vọng, mong đợi của cổ đông

Trong mùa Đại hội cổ đông thường niên 2025, nhiều cổ đông đã gửi thư và những lời chúc mừng Ban lãnh đạo EVG đã dẫn dắt Tập đoàn vượt qua năm 2024 đầy khó khăn thử thách và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Đa số cổ đông đều bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng rằng EVG đang đứng trước một thời điểm rất quan trọng để phát triển bứt phá. Bối cảnh kinh tế vĩ mô đang thuận lợi, Quốc hội vừa mới thông qua nghị quyết 198 về phát triển kinh tế tư nhân, chính sách tín dụng được nới lỏng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán đang hồi phục, tâm lý nhà đầu tư tích cực,... Nếu tận dụng tốt cơ hội vĩ mô, nhất là những chính sách đối với kinh tế tư nhân, kết hợp với các nguồn lực sẵn có, Tập đoàn Everland chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới mạnh mẽ, ổn định, có chiều sâu và chất lượng hơn.

Tại Đại hội các cổ đông cũng nêu nhiều câu hỏi, ý kiến chia sẻ, đóng góp hữu ích với Tập đoàn. Ban lãnh đạo EVG đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đó nhằm đưa Tập đoàn Everland ngày càng phát triển để đáp lại mong đợi, kỳ vọng của các cổ đông.