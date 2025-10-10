Chuyển đổi số
BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

Lê Giang

Lê Giang

08:31 | 10/10/2025
Sự ghi nhận này tiếp tục khẳng định mô hình đảm bảo chất lượng theo ba cấp độ Quốc Gia – Khu vực – Quốc tế ở mức cao nhất của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).
Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế uy tín. Trong số này, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất được ghi nhận. Sự công nhận từ Bộ GD&ĐT giúp giá trị kiểm định quốc tế của các trường được bảo đảm hoàn toàn về giá trị pháp lý tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho sinh viên các trường thuộc danh sách khi học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp sau tốt nghiệp cả trong và ngoài nước.

BUV
BUV được Bộ GD&ĐT công nhận là trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế.

Căn cứ Điều 51 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục có thể sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Đây là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, thực hiện phân tầng, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Các đơn vị đạt tiêu chuẩn sẽ được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn để đầu tư phát triển, được thực hiện quyền tự chủ cao hơn.

Theo danh sách của Bộ, BUV cũng là trường đại học duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Anh Quốc- QAA. Đây là đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục của Anh Quốc với thang đánh giá dựa trên 10 tiêu chí cực kỳ khắt khe, được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường đại học top đầu thế giới như Oxford, Cambridge, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London…

Cơ quan này không chỉ xem xét chương trình đào tạo và năng lực giảng viên, mà còn đánh giá cách trường đại học quản lý chất lượng nội bộ, hỗ trợ sinh viên và cải tiến liên tục. Đặc biệt, QAA yêu cầu các trường minh chứng được sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp, cũng như khả năng tạo ra trải nghiệm học tập toàn diện cho người học.

BUV
BUV mang lại cho sinh viên chất lượng chuẩn Anh Quốc cho sinh viên học tại Việt Nam.

Việc được QAA công nhận đồng nghĩa các chương trình, đội ngũ giảng dạy, hệ thống quản trị và dịch vụ sinh viên của BUV đáp ứng tiêu chuẩn ngang với các trường đại học tại Anh.

Bên cạnh kiểm định QAA, BUV cũng được Tổ chức QS Stars xếp hạng 5 sao toàn diện. Kết hợp với sự ghi nhận chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, những chứng nhận này khẳng định BUV đã xây dựng thành công mô hình Triple Quality Assurance – đảm bảo chất lượng theo ba cấp độ: Quốc gia, Khu vực và Quốc tế.

BUV đặt mục tiêu mang lại cơ hội học tập trong môi trường giáo dục chuẩn Anh quốc ngay tại Việt Nam, đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để đóng góp vào sự phát triển đất nước, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện BUV là trường quốc tế duy nhất ở Việt Nam cấp bằng cử nhân trực tiếp từ 5 đại học uy tín tại Anh.

Tọa lạc tại Ecopark với tổng vốn đầu tư 85 triệu USD đến nay, BUV có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của 5.500 sinh viên trong và ngoài nước. Trường chú trọng gắn kết lý thuyết với thực tiễn, hợp tác cùng hơn 500 doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực tập và việc làm. BUV cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là AI trong giảng dạy và vận hành, qua đó thu hút sự quan tâm của giới học thuật và đổi mới toàn cầu.

BUV
Sinh viên BUV được nhận bằng trực tiếp từ 5 đại học uy tín tại Anh, được công nhận toàn cầu.

Gần đây, BUV đã nhận giải thưởng Đơn vị Giáo dục Ứng dụng AI Tiêu biểu tại Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2025 — một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo. Trường cũng liên tiếp ghi dấu ấn quốc tế khi được vinh danh trong Top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tại Global Student Satisfaction Awards 2025, chương trình MBA xếp hạng 43 châu Á theo QS Ranking, và lọt Top 9 hạng mục Đổi mới Trí tuệ Nhân tạo trong giáo dục tại giải thưởng EDUtech Asia 2025.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và mở rộng hợp tác giáo dục xuyên biên giới, sự hiện diện của những trường đại học quốc tế chất lượng như BUV được coi là minh chứng cho khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như cho thấy hệ thống giáo dục đại học trong nước ngày càng tiệm cận hơn với các chuẩn mực toàn cầu.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên thế giới. Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, luôn cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo 100% sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) Đại học kiểm định quốc tế

