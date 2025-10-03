Chuyển đổi số
BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

17:26 | 03/10/2025
Trí tuệ nhân tạo đã trở thành xu hướng tất yếu trong giáo dục, và Việt Nam đang dần khẳng định sức bật để hội nhập vào dòng chảy toàn cầu.
Nâng tầm vị thế nước nhà trên bản đồ giáo dục số

Vượt qua hơn 400 trường đại học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt vào top 9 hạng mục Đổi mới Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục (Best AI Innovation Award, Higher Education) tại giải thưởng danh giá EDUtech Asia 2025.

EDUtech Asia được xem như “thước đo” phản ánh mức độ đổi mới sáng tạo của giáo dục đại học trong khu vực.

Thành tích này là điểm sáng trong tiến trình hiện thực hóa Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và Chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục đến năm 2025, định hướng 2030 - nhấn mạnh giáo dục phải đi trước một bước, lấy đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cạnh tranh quốc gia.

EDUtech Asia do Terrapinn – tập đoàn quốc tế uy tín chuyên về sự kiện và giải thưởng trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ – sáng lập và vận hành. Đây là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất châu Á – Thái Bình Dương, thường niên quy tụ hàng trăm sáng kiến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Với tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt và hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia quốc tế, EDUtech Asia được xem như “thước đo” phản ánh mức độ đổi mới sáng tạo của giáo dục đại học trong khu vực.

Ở hạng mục Đổi mới AI trong giáo dục, các ứng viên được đánh giá dựa trên mức độ sáng tạo, tác động thực tiễn và khả năng nhân rộng của các sáng kiến ứng dụng AI trong giảng dạy, học tập và quản trị đại học.

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top ở hạng mục Đổi mới AI trong giáo dục tại EDUtech Asia 2025.

Trên cuộc đua này, các “đối thủ” của BUV đều là những đơn vị giáo dục hàng đầu châu Á như Đại học Bách Khoa Hồng Kông – hiện nằm trong nhóm 100 trường đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025, trường Bách Khoa Singapore – cơ sở giáo dục hàng đầu về đào tạo kỹ thuật, trường Đại học Khoa học Xã hội Singapore (SUSS) – thành viên của hệ thống đại học quốc gia Singapore vốn nổi tiếng với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, hay đại học Đô thị Hồng Kông – trường công lập được đánh giá cao về ứng dụng e-learning.

“Thuần phục AI” thay vì cấm đoán

Giữa những tên tuổi vốn đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, BUV gây chú ý không chỉ vì là đại diện duy nhất của Việt Nam, mà còn bởi cách tiếp cận khác biệt với AI. Thay vì dè dặt hay cấm đoán, nhà trường coi AI là công cụ tất yếu và tiên phong xây dựng hệ thống đánh giá khoa học để tích hợp minh bạch và có trách nhiệm trong học thuật. Chính lựa chọn này đã mở ra hành trình giúp BUV được vinh danh trong hạng mục Đổi mới AI trong giáo dục.

BUV lựa chọn cách tiếp cận khác biệt với AI, không né tránh hay cấm đoán, mà chủ động thiết kế khung đánh giá khoa học để đưa AI vào học thuật một cách chuẩn mực và bền vững.

Từ năm 2022, khi làn sóng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) bùng nổ, BUV đã xây dựng thang đánh giá AI Assessment Scale (AIAS) – hệ thống 5 cấp độ quy định rõ mức độ sử dụng AI trong từng bài tập, từ “không có AI” đến “hoàn toàn dùng AI”. Cách tiếp cận này giúp cả giảng viên và sinh viên có khung tham chiếu chung, định hướng việc sử dụng AI theo hướng phát triển tư duy phản biện và năng lực học thuật bền vững.

Bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, chỉ sau một học kỳ áp dụng, tỷ lệ vi phạm liên quan tới AI giảm từ 6,5% xuống 0, trong khi tỷ lệ qua môn tăng hơn 33% và điểm trung bình toàn trường tăng gần 6%.

“Chúng tôi trang bị cho sinh viên hành trang số để bước vào thị trường lao động toàn cầu, nơi AI là công cụ không thể thiếu chứ không phải rào cản. AI nói riêng và chuyển đổi số nói chung là tiến trình đòi hỏi sự đầu tư nghiêm ngặt cùng nguồn lực tài chính lớn, nhưng thành công bước đầu của BUV không chỉ đến từ hạ tầng mà còn từ sự sẵn sàng về văn hóa, quyết tâm của đội ngũ và một chiến lược trúng đích,” GS. Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV, nhấn mạnh.

Từ một sáng kiến nội bộ, AIAS đã nhanh chóng được quốc tế công nhận, áp dụng tại hơn 300 trường đại học trên thế giới, dịch sang 27 ngôn ngữ và được TEQSA (Úc) khuyến nghị như mô hình điển hình về tích hợp AI. “AIAS ra đời để biến lo ngại thành cơ hội. Thang đánh giá không chỉ bảo vệ tính liêm chính học thuật, mà còn giúp sinh viên học cách đồng hành với công nghệ,” PGS. Mike Perkins – Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển BUV, người khởi xướng AIAS – chia sẻ.

Không dừng ở đó, BUV tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AI và công nghệ số: từ Codio – nền tảng học lập trình đám mây tích hợp AI, chatbot hỗ trợ sinh viên 24/7, đến các ứng dụng AI trong chấm điểm và phản hồi tức thì. Song song là hệ thống quản lý thông tin sinh viên STIS sử dụng công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng Campus Central kết nối toàn bộ dữ liệu học đường hệ thống quản lý học tập LMS cùng các công cụ cộng tác đám mây như One Drive, Microsoft Teams, thư viện số WorldShare e-Services với hàng trăm nghìn tài liệu quốc tế, hay những nền tảng hỗ trợ sáng tạo như Imagine Explainer và GDevelop.

Việc một trường đại học Việt Nam góp mặt trong top giải thưởng châu Á là minh chứng cho khả năng cạnh tranh và hội nhập của giáo dục nước nhà trên sân chơi công nghệ giáo dục quốc tế. Với tầm nhìn được định vị là trường đại học quốc tế số một trong nước và khu vực, BUV không chỉ đặt mục tiêu đào tạo hơn 10.000 sinh viên và mở rộng học trực tuyến trong 5 năm tới, mà còn hướng tới vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối Việt Nam với tri thức và chuẩn mực giáo dục toàn cầu.

