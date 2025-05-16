Sinh viên truyền thông thực chiến 35 giờ xây dựng chiến dịch cùng doanh nghiệp lớn

Tại InternPitch Camp 2025, gần 150 sinh viên marketing – truyền thông bước vào thử thách 35 giờ xây dựng kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC), trình bày trước đại diện các thương hiệu lớn như VPBank, GELEX và Viettel Telecom.

Gần 150 sinh viên từ các trường đại học và cao đẳng tại Hà Nội tham gia chương trình InternPitch Camp 2025 .

Diễn ra trong hai ngày 10–11/5 tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), chương trình InternPitch Camp 2025 do Công ty Le Bros phối hợp cùng BUV và các đối tác giáo dục tổ chức, đã thu hút gần 150 sinh viên năm cuối và mới tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội.

Điểm nhấn của sự kiện là thử thách thực chiến theo mô hình “hackathon truyền thông” kéo dài 35 giờ liên tục. Sinh viên được chia nhóm để lập thành các “agency giả lập,” nhận đề bài trực tiếp từ doanh nghiệp và xây dựng chiến dịch IMC hoàn chỉnh – từ nghiên cứu thị trường, xác định insight, đến chiến lược, sáng tạo nội dung và kênh triển khai.

Chạy đua với deadline - Học cách làm việc như một agency thực thụ

Ba doanh nghiệp đồng hành với chương trình gồm Tập đoàn GELEX, Ngân hàng VPBank và Viettel Telecom - đều đưa ra đề bài thực tế, đòi hỏi sinh viên xây dựng giải pháp truyền thông khả thi và sát với thương hiệu.

Nhóm sinh viên cùng thảo luận để xây dựng kế hoạch truyền thông.

“Đây không chỉ là một cuộc thi, mà là cơ hội để sinh viên tiếp xúc với quy trình làm việc thực tế, làm quen với áp lực, tinh thần teamwork và phản biện - những yếu tố quan trọng để bước vào ngành truyền thông - marketing chuyên nghiệp,” bà Đỗ Thị Hải Đăng, Tổng giám đốc Le Bros, đại diện BTC chia sẻ.

Các nhóm sinh viên đảm nhận đầy đủ vai trò như trong một agency chuyên nghiệp: từ nghiên cứu thị trường, lên chiến lược, sáng tạo visual đến tính toán ngân sách và đánh giá hiệu quả. Nhiều nhóm thức trắng đêm để hoàn chỉnh proposal, xây dựng mockup, demo visual và chuẩn bị phần pitching.

Ý tưởng đột phá, phản biện tự tin, trình bày chuyên nghiệp

Chiều 11/5, vòng pitching diễn ra gay cấn khi các nhóm lần lượt trình bày chiến dịch trước đại diện doanh nghiệp và chuyên gia. Mỗi nhóm có 20 phút để thể hiện ý tưởng, kèm theo phản biện trước hội đồng giám khảo.

Bài thuyết trình được ban giám khảo đánh giá cao của Cóc Cóc Team.

Với đề bài nâng cao nhận thức về phát triển bền vững (ESG) cho GELEX, nhóm Cóc Cóc Team được đánh giá cao nhờ ý tưởng “Đầu tư vì một tương lai xanh” - sử dụng chiến lược Leader Talk để lan tỏa thông điệp qua nhân vật đại diện ngành, đánh trúng yêu cầu doanh nghiệp và có khả năng viral cao.

Ở đề bài ra mắt sản phẩm tài chính xanh dành cho GenZ của VPBank, nhóm Sấu Xanh gây ấn tượng với big idea “Một màu xanh sắc,” khéo léo kết hợp văn hóa truyền thống qua hình ảnh Cô Đôi Thượng Ngàn và ứng dụng gamification (ứng dụng game vào marketing) để thúc đẩy hành vi người dùng.

Nhóm Cận Bros và phần trả lời câu hỏi ăn điểm.

Với Viettel Telecom, nhóm Cận Bros giành chiến thắng sau phần phản biện thuyết phục, mặc dù nhóm Metafour cũng được đánh giá cao với cách tiếp cận cảm xúc từ hành trình 2G đến 5G.

InternPitch Camp 2025 được đánh giá là sân chơi học thuật giàu tính thực tiễn, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy chiến lược, làm việc nhóm, phản biện và trình bày - những năng lực cốt lõi trong môi trường truyền thông - marketing cạnh tranh hiện nay.