Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á: BUV khẳng định vị thế dẫn đầu

14:26 | 16/10/2025
Thành tích này khẳng định vị thế dẫn đầu của BUV trong đào tạo MBA tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm vị thế giáo dục đại học của Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Tổ chức xếp hạng giáo dục uy tín thế giới QS (Quacquarelli Symonds) vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) - QS Global MBA Rankings 2026.

Theo đó, Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hàng này, với Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) được QS xếp hạng cao nhất tại Việt Nam, đứng thứ 43 châu Á và thuộc nhóm 251–300 thế giới.

Khẳng định vị thế qua nhiều tiêu chí khắt khe

QS đã thực hiện khảo sát độc lập với giới tuyển dụng, giới học thuật và với chính các trường, dựa trên 13 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí chính: Tỷ suất hoàn vốn, tính đa dạng, khả năng lập nghiệp cùng thành tựu cựu học viên, khả năng được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, và tư duy lãnh đạo.

Học viên MBA tại BUV có cơ hội được giao lưu, học hỏi với nhiều chuyên gia đầu ngành.

Ngành MBA của BUV đã ghi điểm nổi bật ở một số tiêu chí quan trọng.

- Tính đa dạng (Đạt 69,6/100 điểm): BUV được đánh giá cao nhờ đội ngũ giảng viên 100% sở hữu bằng cấp và kinh nghiệm quốc tế, có kinh nghiệm làm việc hoặc giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Điều này tạo nên môi trường học thuật đa chiều, cập nhật xu hướng kinh doanh toàn cầu. Học viên MBA cũng vô cùng đa dạng, đến từ các tập đoàn đa quốc gia, công ty khởi nghiệp và tổ chức phi chính phủ, giúp mở rộng mạng lưới quan hệ và mang lại giá trị học tập vượt xa khuôn khổ sách vở.

- Khả năng lập nghiệp và thành tựu cựu học viên (Đạt 46,7 điểm): BUV đạt mức điểm tương đương các trường trong nhóm Russell Group danh giá của Anh Quốc như Đại học Sheffield, Đại học Liverpool. Để đưa ra đánh giá, QS đã khảo sát độc lập với hơn 50.000 CEO, giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị tại các công ty lớn nhất thế giới, bao gồm Apple, Amazon, IBM, Microsoft, JPMorgan Chase, v.v. Điều này chứng tỏ chất lượng và tầm ảnh hưởng của cựu học viên BUV được công nhận ở cấp độ toàn cầu.

- Bên cạnh đó, MBA tại BUV còn ghi điểm với Tỷ suất hoàn vốn đáng kể. Nhờ mạng lưới kết nối mạnh mẽ với hơn 500 doanh nghiệp đối tác, bao gồm nhiều tập đoàn đa quốc gia và các công ty thuộc Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, học viên có cơ hội học hỏi trực tiếp từ những lãnh đạo cấp cao và chuyên gia đầu ngành.

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á: BUV khẳng định vị thế dẫn đầu
Học viên được trực tiếp giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Thực tế, nhiều học viên MBA tại BUV đã được thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia như Heineken, KPMG, PWC, v.v. ngay trong khi học hoặc sau khi hoàn thành chương trình.

"Quá trình học thật sự là một thử thách, đòi hỏi tôi phải đầu tư nhiều công sức nghiên cứu, nhưng kết quả nhận lại hoàn toàn xứng đáng. Quá trình đó đã giúp tôi không chỉ thay đổi về “lượng” - được thăng tiến lên vai trò Giám đốc, mà còn đổi mới về “chất” trong tư duy và cách nhìn nhận các vấn đề quản trị," chị Chu Thị Linh Chi, Giám đốc tư vấn rủi ro tại KPMG Việt Nam, cựu học viên MBA tại BUV, chia sẻ.

Nền tảng chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Thủy, Giám đốc điều hành cấp cao BUV, cho biết: “Thành tích lọt top nghành MBA góp phần khẳng định cam kết của BUV trong việc nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo có tầm nhìn cho tương lai. Thành công lớn nhất của chúng tôi là nhìn thấy mỗi học viên MBA được mở rộng tầm nhìn toàn cầu, tiến xa trong sự nghiệp, tiên phong trong đổi mới và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.”

Thành công này có được nhờ BUV áp dụng mô hình Triple Quality Assurance - đảm bảo chất lượng theo ba cấp độ Quốc Gia – Khu vực – Quốc tế. BUV là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận QS 5 sao và là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA (Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Vương quốc Anh).

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á: BUV khẳng định vị thế dẫn đầu
Đội ngũ giảng viên 100% sở hữu bằng cấp và kinh nghiệm quốc tế.

Việc tuân thủ đồng thời tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, chuẩn đảm bảo chất lượng Châu Âu của QAA và các tiêu chí khắt khe của QS chính là nền tảng vững chắc, đưa chương trình MBA của BUV đạt được vị thế tiên phong tại Việt Nam và khu vực.

BUV cũng không ngừng đầu tư vào cơ sở vật chất và trải nghiệm học tập toàn diện. Khuôn viên 6,5ha chuẩn xanh EDGE hiện đại cùng các hệ thống kết nối như Campus Central giúp tối đa hóa trải nghiệm sinh viên. Nhờ những nỗ lực này, BUV được vinh danh Top 3 thế giới về Quy trình Tuyển sinh (Global Student Satisfaction Awards 2025) và Top 5 cơ sở giáo dục lý tưởng cho sinh viên quốc tế tại Việt Nam (EduOpinions).

Với tầm nhìn trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, BUV đang đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến giáo dục quốc tế mới ở Đông Nam Á của Chính phủ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và thế giới.

BUV QS Global MBA Rankings 2026

