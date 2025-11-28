Đặc biệt, trong giai đoạn mở bán từ 28/11/2025 đến 31/12/2025, khách hàng khi mua Galaxy Tab A11+ sẽ nhận được loạt ưu đãi hấp dẫn như Phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng cùng Bộ quà dịch vụ đặc quyền lên đến 3.600.000 đồng.

Samsung Galaxy Tab A11+ chính thức ra mắt, giá chỉ 6-8 triệu đồng

Theo Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, Galaxy Tab A11+ là mẫu máy tính bảng mới được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm giải trí sống động, hiệu suất mạnh mẽ và khả năng đồng hành bền bỉ cùng người dùng trong nhiều năm.

Galaxy Tab A11+ được trang bị các công cụ thông minh, cấu hình nâng cấp và thiết kế tinh giản lấy cảm hứng từ dòng Galaxy S Series, hứa hẹn sẽ là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu học tập, làm việc nhẹ nhàng và giải trí đa phương tiện.

Để có thể thực hiện được nhiều tác vụ kể trên thì Galaxy Tab A11+ đã được trang bị các tính năng Galaxy trực quan hơn, được cài đặt sẵn One UI 8 trên nền Android 16 và tích hợp phiên bản Samsung DeX mới nhất với các tính năng đa nhiệm, giúp nâng cao năng suất làm việc.

Galaxy Tab A11+ đã được trang bị các tính năng Galaxy trực quan hơn

Ngoài ra, Galaxy Tab A11+ cũng cho phép truy cập nhanh vào các tính năng AI và cải thiện tốc độ duyệt web, đi kèm những công cụ hữu ích như Gemini và Khoanh tròn để tìm kiếm với Google. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ mạng 5G giúp người dùng tận hưởng tốc độ dữ liệu vượt trội và kết nối ổn định hơn.

Ngoài ra thì Galaxy Tab A11+ cũng được trang bị RAM 8GB và 256GB bộ nhớ trong, giúp đa nhiệm mượt mà và chơi game ổn định. Bên cạnh đó thiết bị còn cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ tối đa 2TB qua thẻ microSD, bổ sung dung lượng để lưu trữ tài liệu, video hay kho nhạc yêu thích của bạn.

Samsung Galaxy Tab A11+ được trang bị viên pin 7.040mAh với hỗ trợ sạc nhanh 25W

Để giúp Galaxy Tab A11+ luôn duy trì kết nối và giải trí suốt cả ngày, Samsung đã trang bị viên pin 7.040mAh với hỗ trợ sạc nhanh 25W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc để bạn có thêm thời gian tận hưởng các hoạt động yêu thích.

Bên cạnh đó, hệ thống 4 loa chuẩn chuẩn Dolby Atmos mang lại âm thanh sống động và đầy đặn, giúp người dùng thưởng thức nội dung sống động hơn.

hệ thống 4 loa chuẩn chuẩn Dolby Atmos mang lại âm thanh sống động và đầy đặn

Sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S Series, Galaxy Tab A11+ còn được cam kết cập nhật phần mềm đến bảy thế hệ, giúp máy luôn duy trì hiệu năng ổn định và bảo mật tối ưu, và đi kèm là nền tảng bảo mật Samsung Knox chuẩn doanh nghiệp.