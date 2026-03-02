Công nghệ số
Fintech

Groww ra mắt các sản phẩm AI, tham vọng thành 'siêu ứng dụng' tài chính toàn diện

Hải Nguyên

Hải Nguyên

18:08 | 02/03/2026
Groww ra mắt sáu sản phẩm mới tích hợp trí tuệ nhân tạo, mở rộng từ môi giới chứng khoán sang trái phiếu, quản lý tài sản và giao dịch tần suất cao.
Công ty môi giới chứng khoán niêm yết Groww vừa ra mắt loạt sản phẩm công nghệ tài chính mới tại sự kiện ra mắt sản phẩm đầu tiên mang tên Groww Next, đánh dấu tham vọng mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài lĩnh vực môi giới truyền thống.

Tại sự kiện, ban lãnh đạo Groww xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là trục xương sống trong chiến lược phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng "trí tuệ có trách nhiệm" cho mọi nhóm nhà đầu tư. Công ty nhấn mạnh AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ phân tích, còn quyền ra quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người dùng thông qua các cơ chế đồng thuận và minh bạch được tích hợp sẵn trong hệ thống.

Sáu sản phẩm được công bố trải rộng trên nhiều phân khúc. Trợ lý đầu tư AI là sản phẩm trọng tâm, với khả năng phân tích diễn biến thị trường, theo dõi tâm lý tin tức và đưa ra những nhận định cá nhân hóa dựa trên danh mục đầu tư riêng của từng người dùng. Groww Prime được thiết kế song hành, giúp nhà đầu tư quản lý danh mục quỹ tương hỗ hiệu quả hơn.

Ở mảng trái phiếu, Groww mở cánh cửa vào thị trường thứ cấp cho nhà đầu tư cá nhân thông thường, vốn trước đây là sân chơi của giới chuyên nghiệp, thông qua danh sách trái phiếu được chọn lọc và khung đánh giá rủi ro nội bộ do chính công ty xây dựng.

Với nhóm nhà đầu tư giao dịch tích cực, Groww bổ sung chế độ giao dịch tần suất cao chuyên dụng cùng bàn phím vật lý thiết kế riêng cho thao tác nhanh. Đáng chú ý, công ty đưa thêm các biện pháp bảo vệ hành vi vào phân khúc Hợp đồng tương lai và Quyền chọn (F&O), phân khúc vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro với nhà đầu tư cá nhân.

Groww cũng ra mắt tính năng quản lý tài sản theo hộ gia đình, cho phép theo dõi toàn bộ danh mục đầu tư của các thành viên trong cùng một nhà. Công ty định vị đây là một phần trong chiến lược số hóa các phân khúc tài chính truyền thống vốn vận hành ngoại tuyến và phụ thuộc nhiều vào giấy tờ, cụ thể là quản lý danh mục đầu tư (PMS) và quỹ đầu tư thay thế (AIF).

Với cả sáu sản phẩm gộp lại, Groww tự định vị thành một nền tảng tài chính duy nhất, từ kế hoạch đầu tư định kỳ (SIP) dành cho người mới bước vào thị trường cho đến quản lý tài sản phức tạp, tất cả vận hành trong một hệ sinh thái có AI xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Fintech
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01/2026 về việc công bố các thủ tục hành chính mới được ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Thúc đẩy cộng đồng đầu tư tài sản số phát triển bền vững từ tri thức

Thúc đẩy cộng đồng đầu tư tài sản số phát triển bền vững từ tri thức

Fintech
VIDA - Cộng đồng các Nhà đầu tư Tài sản số Việt Nam và sách “Truy tìm Satoshi” được chính thức ra mắt nhằm chia sẻ tri thức, tạo dựng không gian trao đổi chuyên sâu, hướng tới một cộng đồng đầu tư tài sản mã hóa trách nhiệm và góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.
Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Giao dịch số
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), luỹ kế 9 tháng năm 2025, giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị. Giao dịch qua mã QR bứt phá với mức tăng 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử.
Visa và DealMe ra mắt dịch vụ mới NanuPay

Visa và DealMe ra mắt dịch vụ mới NanuPay

Fintech
Theo đó, chủ thẻ tín dụng Visa được phát hành bởi hai ngân hàng là Techcombank và Sacombank có thể chọn phương thức trả góp ngay tại điểm thanh toán khi chi tiêu, mua sắm tại tại Hàn Quốc mà không cần tải ứng dụng hay mở thêm thẻ mới.
PGBank lập kỷ lục triển khai Core banking trong 5 tháng, nhận giải ‘Nhanh nhất khu vực’

PGBank lập kỷ lục triển khai Core banking trong 5 tháng, nhận giải ‘Nhanh nhất khu vực’

Fintech
Tại sự kiện Temenos Connect Vietnam 2025 vừa được tổ chức mới đây, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) được Temenos – tập đoàn công nghệ ngân hàng hàng đầu thế giới trao giải “Ngân hàng triển khai hệ thống Core banking nhanh nhất khu vực”.
