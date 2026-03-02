Groww ra mắt các sản phẩm AI, tham vọng thành 'siêu ứng dụng' tài chính toàn diện

Công ty môi giới chứng khoán niêm yết Groww vừa ra mắt loạt sản phẩm công nghệ tài chính mới tại sự kiện ra mắt sản phẩm đầu tiên mang tên Groww Next, đánh dấu tham vọng mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài lĩnh vực môi giới truyền thống.

Tại sự kiện, ban lãnh đạo Groww xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là trục xương sống trong chiến lược phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng "trí tuệ có trách nhiệm" cho mọi nhóm nhà đầu tư. Công ty nhấn mạnh AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ phân tích, còn quyền ra quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người dùng thông qua các cơ chế đồng thuận và minh bạch được tích hợp sẵn trong hệ thống.

Sáu sản phẩm được công bố trải rộng trên nhiều phân khúc. Trợ lý đầu tư AI là sản phẩm trọng tâm, với khả năng phân tích diễn biến thị trường, theo dõi tâm lý tin tức và đưa ra những nhận định cá nhân hóa dựa trên danh mục đầu tư riêng của từng người dùng. Groww Prime được thiết kế song hành, giúp nhà đầu tư quản lý danh mục quỹ tương hỗ hiệu quả hơn.

Ở mảng trái phiếu, Groww mở cánh cửa vào thị trường thứ cấp cho nhà đầu tư cá nhân thông thường, vốn trước đây là sân chơi của giới chuyên nghiệp, thông qua danh sách trái phiếu được chọn lọc và khung đánh giá rủi ro nội bộ do chính công ty xây dựng.

Với nhóm nhà đầu tư giao dịch tích cực, Groww bổ sung chế độ giao dịch tần suất cao chuyên dụng cùng bàn phím vật lý thiết kế riêng cho thao tác nhanh. Đáng chú ý, công ty đưa thêm các biện pháp bảo vệ hành vi vào phân khúc Hợp đồng tương lai và Quyền chọn (F&O), phân khúc vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro với nhà đầu tư cá nhân.

Groww cũng ra mắt tính năng quản lý tài sản theo hộ gia đình, cho phép theo dõi toàn bộ danh mục đầu tư của các thành viên trong cùng một nhà. Công ty định vị đây là một phần trong chiến lược số hóa các phân khúc tài chính truyền thống vốn vận hành ngoại tuyến và phụ thuộc nhiều vào giấy tờ, cụ thể là quản lý danh mục đầu tư (PMS) và quỹ đầu tư thay thế (AIF).

Với cả sáu sản phẩm gộp lại, Groww tự định vị thành một nền tảng tài chính duy nhất, từ kế hoạch đầu tư định kỳ (SIP) dành cho người mới bước vào thị trường cho đến quản lý tài sản phức tạp, tất cả vận hành trong một hệ sinh thái có AI xuyên suốt từ đầu đến cuối.