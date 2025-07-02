Cùng GenZ quản lý tài chính

Chương trình mở đầu cho chuỗi hành trình nâng cao năng lực quản lý tài chính cá nhân dành cho sinh viên trong năm 2025 được bắt đầu từ chính các bạn sinh viên trường tại Đại học Tài chính - Marketing (TP HCM). Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình Home Smart - University Tour 2025.

Các chuyên gia tại hội thảo hôm 23/6 (Ảnh: Home Credit)

Chuỗi hội thảo được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về tài chính cá nhân như cách đánh giá “sức khỏe tài chính”, từ việc xác định mục tiêu cụ thể đến việc lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn học tập và đi làm.

Trong chương trình, diễn giả đã chia sẻ nhiều tình huống thực tế, mẹo chi tiêu, đầu tư hợp lý, giúp các bạn sinh viên hình dung rõ hơn con đường để đạt tự do tài chính trong tương lai. Các diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực với chuyên môn đa dạng đã mang đến góc nhìn đa chiều, những tình huống thực tế sinh động và cách tiếp cận gần gũi. Thông qua đó, sinh viên không chỉ nắm bắt được mẹo chi tiêu thông minh, tư duy tích lũy dài hạn, mà còn tiếp thu các bài học kinh nghiệm thực tiễn - tạo cảm hứng và nền tảng vững chắc cho hành trình hướng đến tự do tài chính.

Các bạn sinh viên đặt câu hỏi đến các chuyên gia (Ảnh: Home Credit)

Bạn Bùi Xuân Khôi (sinh viên năm 2, Trường Đại học Tài chính - Marketing) cho biết, hội thảo đã mang đến nhiều kiến thức và cơ hội, từ việc hiểu rõ hơn cách quản lý tài chính cá nhân thông qua những mẹo tài chính hữu ích và gần gũi, đến những cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe trực tiếp từ các anh chị diễn giả.

Bên cạnh các nội dung chuyên sâu về lập ngân sách, cân đối chi tiêu và các kênh đầu tư phù hợp với sinh viên, sự kiện còn có những hoạt động tương tác như tặng sách tài chính, hướng dẫn tải sách điện tử miễn phí và các phần quà từ nhà tài trợ Home Credit Việt Nam.

Theo kế hoạch, chuỗi hội thảo University Tour 2025 sẽ tiếp tục đến với sinh viên Đại học Ngân hàng TP HCM trong tháng 9, trước khi mở rộng ra các trường tại Đà Nẵng như Đại học Kinh tế và Đại học Bách khoa. Tại mỗi điểm đến, chương trình không chỉ là dịp để sinh viên tiếp cận kiến thức thực tế mà còn là cơ hội để các bạn trẻ học cách đầu tư cho chính mình từ những điều cơ bản nhất, hiểu rõ giá trị của đồng tiền và quản lý chúng một cách có trách nhiệm.

Được biết trước đó, trong quý I/2025, doanh nghiệp này đã tổ chức loạt buổi đào tạo quản lý tài chính cho phụ nữ tại các địa phương như Thanh Hóa, Điện Biên và Hà Nội, phối hợp cùng báo Phụ nữ Thủ đô và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chương trình xây dựng dựa trên nội dung quyển “Cẩm nang tài chính dành cho phụ nữ” với nhiều ví dụ thực tế, dễ hiểu, giúp người tham gia có thêm công cụ để kiểm soát tài chính và cải thiện chất lượng cuộc sống.