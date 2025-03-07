Ra mắt ấn phẩm sách “Tiền có tệ?

Cuốn sách cung cấp những kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, giúp người đọc hiểu rõ hơn về khái niệm "tài chính hạnh phúc".

Khi nhắc đến cụm từ “quản lí tài chính”, nhiều người thường lầm tưởng cho rằng chỉ những người giàu mới cần phải học cách quản lí tiền bạc. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là kĩ năng cần thiết đối với bất cứ ai, cho dù là người ít tiền hay nhiều tiền.

Có thể nói, tiền là một trong những thứ không thể thiếu trong đời sống xã hội, chúng ta ai cũng cần tiền, và để có tiền thì phải lao động vất vả. Đồng tiền quan trọng như vậy, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách sử dụng tiền ra sao cho hiệu quả. Quản lí tài chính cá nhân không đơn thuần chỉ là tiết kiệm, mà hơn thế nữa, là việc sử dụng tiền sao cho hiệu quả nhất để có thể giúp bạn sống hạnh phúc và hạn chế được những rủi ro phát sinh trong cuộc sống.

Ấn phẩm sách “Tiền có tệ? - Quản lí tài chính cá nhân, và con đường hướng đến tài chính hạnh phúc” của tác giả Trần Công Danh.

Cuốn sách Tiền có tệ? của tác giả Trần Công Danh mới được Kim Đồng - Wings Books ra mắt sẽ mang đến những câu chuyện và kinh nghiệm thực tiễn của tác giả trong việc quản lí tài chính cá nhân.

Sách được chia làm ba phần, mỗi phần bao gồm ba chương. Phần 1 nói về tầm quan trọng của việc quản lí tài chính, ai cần quản lí tài chính và những hiểu lầm mọi người thường gặp phải. Phần 2 bàn đến quản lí tài chính cá nhân như thế nào, cùng ba hoạt động chi tiêu - thu nhập - đầu tư. Phần 3 tìm hiểu về khái niệm tự do tài chính, hiểu về tự do cũng như gánh nặng nợ, và con đường hướng đến tài chính hạnh phúc.

Một trong những thông điệp quan trọng được tác giả nhắc tới nhiều lần và trở thành kim chỉ nam trong các phần chính là tài chính hạnh phúc. Hạnh phúc cũng là mục tiêu quan trọng trong việc quản lí tài chính. Tiền có thể không phải là lối dẫn duy nhất đến hạnh phúc nhưng nó là điều kiện, chất xúc tác không thể thiếu để làm gia vị hạnh phúc.

Nếu ta chưa có tiền, vấn đề căng thẳng của ta chỉ là quần quật kiếm tiền. Khi ta đã có tiền và tiếp tục áp lực với việc giữ tiền cùng muôn vàn phát sinh với nó, sẽ tạo nên một dạng căng thẳng khác. Vòng xoay cuộc sống cứ như thế diễn ra, và dù có hay không có tiền, bạn đều có thể đối diện với căng thẳng.

Tác giả Trần Công Danh

Cuốn sách này không đơn giản là giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, mà chi tiết hơn thế, là đi sâu vào việc sử dụng tiền, hiệu quả, phòng ngừa rủi ro, và tiến tới tài chính hạnh phúc. Một khi đã nắm bắt được bản chất, đánh giá được thực tế và thực hành thường xuyên các kĩ năng quản lí tài chính, hãy cố gắng hướng đến mục tiêu bền vững - dù có bao nhiêu tiền cũng cảm thấy hạnh phúc.

Tác giả Trần Công Danh là cựu du học sinh tại Pháp và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng. Hiện anh đang làm quản lí tại một trong những ngân hàng top đầu Việt Nam.

Cuốn sách Tiền có tệ? đánh dấu lần đầu anh viết sách về lĩnh vực tài chính. Tác giả chia sẻ: "Sau khi đọc xong Tiền có tệ?, bạn hãy cứ thong dong, gối đầu và tự trả lời cho mình câu hỏi từ tựa sách. Đừng đặt nó lên kệ, hay coi như đã hoàn thành xong một cuốn sách như bao cuốn sách khác mà thi thoảng hãy xem lại nhé. Nó hoàn toàn có thể đồng hành cùng với bạn trong suốt hành trình tài chính và cuộc sống, mỗi giai đoạn bạn sẽ tìm thêm cảm nhận sâu hơn."