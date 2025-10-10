Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Quặng đã nghiền tại mỏ đất hiếm MP Materials ở Mountain Pass, California, Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters.

Những nguyên tố tưởng chừng vô danh này là thành phần thiết yếu trong mọi thiết bị điện tử hiện đại: từ điện thoại, ô tô điện, tuabin gió, cho đến tên lửa dẫn đường và vệ tinh quân sự. Không có chúng, thế giới sẽ đứng trước nguy cơ “tê liệt” về công nghệ.

Trung Quốc siết chặt nguồn cung đất hiếm

Trong một động thái gây chấn động thị trường, Trung Quốc - quốc gia kiểm soát khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu vừa công bố các quy định mới siết chặt xuất khẩu.

Theo đó, mọi sản phẩm chứa thành phần đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc đều phải xin giấy phép xuất khẩu từ Bắc Kinh. Các doanh nghiệp có liên hệ với quân đội nước ngoài hoặc nằm trong danh sách giám sát an ninh sẽ bị từ chối cấp phép.

Động thái này không chỉ là một biện pháp quản lý thông thường, mà còn được xem là “đòn răn đe chiến lược” giữa bối cảnh cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể diễn ra sớm tại Hàn Quốc.

Giới phân tích nhận định Bắc Kinh đang muốn gửi thông điệp: “Trong cuộc đua giành quyền thống trị công nghệ, Trung Quốc nắm trong tay con át chủ bài.”

Thị trường phản ứng mạnh

Ngay sau thông tin này, cổ phiếu của các công ty khai thác đất hiếm tại Mỹ đồng loạt tăng vọt. Các doanh nghiệp như MP Materials - công ty điều hành mỏ đất hiếm duy nhất của Mỹ ở Mountain Pass, California đã ghi nhận mức tăng giá hai con số trong phiên giao dịch thứ Năm 9/10.

Nhà đầu tư kỳ vọng Washington sẽ có phản ứng nhanh chóng, tăng tốc đầu tư vào chuỗi cung ứng đất hiếm nội địa, giảm sự phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng tài nguyên chiến lược này như một “con bài mặc cả” trong đàm phán thương mại. Hồi năm 2010, nước này từng tạm ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, khiến thị trường toàn cầu chao đảo.

Giờ đây, khi trí tuệ nhân tạo, xe điện và quốc phòng công nghệ cao trở thành trụ cột phát triển của thế giới, ai kiểm soát được kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ.