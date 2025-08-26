Trump dọa áp thuế 200% lên Trung Quốc nếu hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm

Trump đe dọa áp thuế 200% lên Trung Quốc nếu Bắc Kinh không xuất khẩu nam châm đất hiếm sang Mỹ. Ảnh: Getty.

Động thái này làm dấy lên lo ngại về một cuộc căng thẳng thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi thỏa thuận đình chiến hiện tại chỉ còn hiệu lực đến tháng 11.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng hôm thứ Hai, Trump nhấn mạnh: “Họ phải cung cấp nam châm cho chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ phải đánh thuế 200% hoặc tương tự.”

Ông cũng cho biết Mỹ đang sở hữu đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán, đó là các bộ phận máy bay Boeing. “200 máy bay của họ không thể bay vì chúng tôi không cố ý cung cấp cho họ các bộ phận Boeing nếu họ không cung cấp cho chúng tôi nam châm,” Trump khẳng định.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Boeing đang đàm phán bán tới 500 máy bay cho Trung Quốc. Hai bên vẫn đang hoàn tất chi tiết về loại máy bay và lịch giao hàng, Bloomberg cho biết. Điều này khiến máy bay phản lực trở thành một phần quan trọng trong bàn cờ thương mại Mỹ - Trung.

Đất hiếm - Vũ khí chiến lược của Trung Quốc

Nam châm đất hiếm là thành phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực sản xuất, từ xe điện, điện tử đến năng lượng tái tạo. Hiện Trung Quốc kiểm soát khoảng 90% nguồn cung và gần như toàn bộ công đoạn tinh chế. Điều này mang lại cho Bắc Kinh lợi thế đàm phán đáng kể với Washington, khi Mỹ phụ thuộc lớn vào các vật liệu này để duy trì sản xuất công nghiệp.

Dữ liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu nam châm của Trung Quốc sang Mỹ đã phục hồi mạnh sau khi Bắc Kinh nới lỏng lệnh hạn chế hồi tháng 4. Lượng hàng vận chuyển trong tháng 6 tăng hơn bảy lần (660%) so với tháng trước, và tiếp tục tăng thêm 76% trong tháng 7.

Thỏa thuận đình chiến tạm thời sắp hết hạn

Vào tháng 6, Washington và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận tạm thời: Trung Quốc nới lỏng hạn chế xuất khẩu đất hiếm, trong khi Mỹ giảm một số giới hạn về công nghệ. Hai bên cũng nhất trí hạ mức thuế quan xuống khoảng 55% đối với hàng hóa Trung Quốc và 32% đối với hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào giữa tháng 11, khiến nguy cơ tái bùng phát xung đột thương mại ngày càng rõ rệt.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận. Theo Wall Street Journal, nhà đàm phán thương mại cấp cao của Trung Quốc, ông Lý Thành Cương, dự kiến sẽ tới Washington trong tuần này để gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và các quan chức Bộ Tài chính.

Trump nói mạnh để ép đàm phán?

Henry Wang, Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, nhận định phát biểu của Trump mang tính “ngẫu hứng” và nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại. “Ông ấy luôn nói nhiều về thuế quan hoặc các hình phạt tiềm tàng, nhưng không nên quá chú ý vào lời lẽ đó. Điều quan trọng là hai bên thực hiện các thỏa thuận,” ông Wang cho biết.

Trong khi đó, Alfredo Montufar-Helu, Giám đốc điều hành tại GreenPoint, cảnh báo tương lai thỏa thuận đình chiến sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác song phương. Ông nhấn mạnh các cuộc gặp sắp tới có thể mở đường cho đàm phán cấp cao và giải pháp lâu dài nhằm giảm căng thẳng.