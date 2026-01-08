Tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành là thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đến nay và tiến độ thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm Tiểu ban.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo tiến độ hoàn thành các hạng mục công việc cụ thể; kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Đồng chí đánh giá, công tác tổ chức phục vụ Đại hội được tiến hành chu đáo, bài bản, khoa học; các cơ quan đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các nhóm nhiệm vụ được giao.

Đồng chí lưu ý, thời gian từ nay tới Đại hội không còn nhiều, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Về những nhiệm vụ cụ thể, đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về Đại hội XIV của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động; khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, niềm tự hào và khát vọng cống hiến, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, thống nhất cao trước, trong và sau Đại hội. Qua đó, để Đại hội XIV thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là dấu mốc chiến lược mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; giữ vững trận địa tư tưởng, nhất là trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, phát biểu tại cuộc làm việc.

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ để tổ chức thành công Đại hội XIV, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiến độ, chất lượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với các nhiệm vụ được phân công.

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên chủ động phối hợp, đôn đốc, kiểm tra; báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý kịp thời những tình huống, vấn đề phát sinh, bảo đảm Đại hội XIV thành công tốt đẹp.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đảng và Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam bám sát nội dung tham luận, ý kiến đóng góp đối với các văn kiện tại Đại hội; tiếp thu, hoàn thiện các văn kiện theo đúng tinh thần Đại hội.

Tiểu ban Nhân sự, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ nhân sự, tài liệu liên quan; phối hợp hoàn thiện báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, phát biểu tại cuộc làm việc

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động trước, trong và sau Đại hội, các hoạt động chào mừng Đại hội; thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục rà soát tổng thể các đầu việc, tài liệu, văn bản phục vụ Đại hội XIV và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, tình huống bất thường; hằng ngày báo cáo đồng chí Thường trực Ban Bí thư về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận cuộc làm việc

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi cao về tính tỉ mỉ, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời, quyết tâm hoàn thành dứt điểm các nhóm nhiệm vụ quan trọng trước ngày 15/1; đồng thời, triển khai nghiêm túc, bài bản, kỷ cương, khoa học, chặt chẽ các nhóm nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trước, trong và sau Đại hội, không để xảy ra sai sót.