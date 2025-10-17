Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư: Chấm dứt họp hành, tăng hành động

Tấn Phong

Tấn Phong

15:46 | 17/10/2025
Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với lộ trình triển khai cụ thể theo 3 mốc thời gian và 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 17/10 tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 và bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc 25 tổ chức đảng trực thuộc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư: Chấm dứt họp hành, tăng hành động
Quang cảnh Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Phi Long, Trần Thắng, Nguyễn Thái Học cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Nghị quyết Đại hội: 10 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá

Quán triệt nội dung Nghị quyết, Phó Bí thư Nguyễn Thái Học cho biết Đại hội diễn ra ngày 22-23/9/2025 với 346 đại biểu chính thức. Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, phương hướng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết xác định 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp chủ yếu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư: Chấm dứt họp hành, tăng hành động
Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội thống nhất xây dựng chương trình hành động gắn với kế hoạch cụ thể thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm theo các mốc triển khai.

Trong 3 tháng sau Đại hội, hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành Kế hoạch thực hiện 3 nhất quán, khai trương "Cổng Mặt trận số", chọn mỗi tỉnh thành 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong 6 tháng sau Đại hội, tổ chức "Tháng nghe dân nói" đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc Mặt trận. Vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh. Chấm dứt tình trạng "hình nón ngược" ở tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới.

Trong 1 năm, đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng, nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

Tổng Bí thư: Mặt trận là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Thu Hà quán triệt bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh Mặt trận là Nhân dân: Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng - người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ; người Việt Nam ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư: Chấm dứt họp hành, tăng hành động
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.

Tổng Bí thư nêu rõ Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra 3 quan điểm chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Quan điểm thứ nhất, lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời câu hỏi: lợi ích thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.

Quan điểm thứ hai, kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Quan điểm thứ ba, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tổng Bí thư gợi mở 6 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Nhiệm vụ thứ nhất, thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào dân tộc, tôn giáo. Thúc đẩy đoàn kết tôn giáo; đoàn kết dân tộc; các dân tộc anh em đều là "con Rồng cháu Tiên", anh em cùng một mẹ cha.

Nhiệm vụ thứ hai, triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận 24/7 những kiến nghị của nhân dân. Tổ chức "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp, các vùng miền. Thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh.

Nhiệm vụ thứ ba, tập trung chăm sóc đời sống Nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức.

Nhiệm vụ thứ tư, đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể - chống "hình nón ngược" giữa Trung ương và cơ sở.

Nhiệm vụ thứ năm, thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng. Ban hành Bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát": công khai mục tiêu - công khai nguồn lực - công khai tiến độ; giám sát bởi Nhân dân - Mặt trận - báo chí.

Nhiệm vụ thứ sáu, áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo: Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động. Mỗi tổ chức thành viên đăng ký "mỗi quý một kết quả lớn", "mỗi năm hai đột phá"; công khai trên bảng theo dõi điện tử. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng - kỷ luật nghiêm minh; không bao biện làm thay, không né tránh va chạm, không chạy theo thành tích.

Đảng viên Mặt trận phải giữ "3 gần - 5 phải - 4 không"

Tổng Bí thư nêu rõ đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần": gần dân, gần cơ sở, gần không gian số.

Thực hiện "5 phải": phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả.

Thực hiện "4 không": không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh điều Tổng Bí thư mong muốn ở nhiệm kỳ này: thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở với họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư: Chấm dứt họp hành, tăng hành động
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phó Bí thư Nguyễn Phi Long thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ 6-8/10/2025.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng gồm Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; Thời gian, nội dung và chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026-2028.

Phó Bí thư Nguyễn Phi Long cho biết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận dân chủ, thống nhất cao; trong đó có nhiều nội dung quan trọng, mang tính nền tảng liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Mặt trận Tổ quốc Tổng Bí thư Tô Lâm Nghị quyết Đại hội Cổng Mặt trận số đối thoại xã hội Hội nghị Trung ương 13 Đại hội XIV chỉ đạo Tổng Bí thư 3 gần 5 phải 4 không

