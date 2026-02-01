Hà Nội trưng bày hàng trăm bìa báo Xuân chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ trang nhất đến trang sử – Xuân đất nước, Đảng soi đường”, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Trưng bày diễn ra tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy), giới thiệu hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ cùng 96 tài liệu, hiện vật gốc có giá trị đặc biệt, phản ánh sinh động vai trò đồng hành của báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu khai mạc trưng bày.

Trong đó, điểm nhấn là các bài thơ, thư chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Xuân, hệ thống báo chí và tranh cổ động chào mừng các kỳ Đại hội Đảng, phản ánh sinh động sự đồng hành của báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phát biểu khai mạc trưng bày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, ngay từ khi ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đặt mình dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành cùng dân tộc trong các chặng đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước.

“Báo chí không chỉ phản ánh lịch sử mà còn trực tiếp tham gia làm nên lịch sử, là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, mỗi bìa báo Xuân được trưng bày là một chứng nhân lịch sử, phản chiếu tinh thần thời đại, nhịp đập của đất nước qua từng mùa Xuân – từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Bên cạnh không gian trưng bày truyền thống, sự kiện còn ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như trình chiếu đa phương tiện, màn hình tương tác, holobox và các giải pháp trải nghiệm công nghệ nhằm giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản báo chí một cách sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, việc kết hợp hài hòa giữa giá trị nguyên gốc của hiện vật với công nghệ hiện đại không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận, mà còn góp phần làm sống lại ký ức, giúp mỗi trang báo, mỗi câu chuyện lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ cùng nhiều tài liệu, hiện vật báo chí quý đang trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam .

Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số báo chí và chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo tàng, nhằm đưa di sản báo chí cách mạng Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Đánh giá về ý nghĩa của trưng bày, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định, trưng bày là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đồng chí, trưng bày không chỉ tái hiện các dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn làm nổi bật vai trò đặc biệt của công tác tư tưởng, tuyên truyền và báo chí cách mạng trong việc củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân và là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật báo chí quý do các nhà báo, gia đình nhà báo trao tặng, góp phần làm phong phú thêm kho di sản báo chí cách Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và giáo dục truyền thống.

Trưng bày “Từ trang nhất đến trang sử – Xuân đất nước, Đảng soi đường” là điểm nhấn văn hóa đầu Xuân, góp phần hun đúc niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước thông qua những trang báo gắn liền với lịch sử dân tộc.