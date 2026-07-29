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Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế

Hậu Thạch

Hậu Thạch

09:35 | 29/07/2026
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Hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp công nghệ và quỹ đầu tư đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự hai sự kiện quốc tế lớn diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 29/7 đến 2/8. Các diễn đàn được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số của Việt Nam.
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Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế.
Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế.

Từ ngày 29/7 đến 2/8, Việt Nam sẽ liên tiếp tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu 2026 (Vietnam Global Innovation Connect - VGIC 2026) và Hội thảo châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng - Đông và Đông Nam Á 2026 (AMES 2026). Hai sự kiện do AVSE Global phối hợp với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và quỹ đầu tư từ nhiều quốc gia.

Chuỗi sự kiện được đánh giá là cơ hội để tăng cường kết nối mạng lưới trí thức toàn cầu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ Việt Nam phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược

Diễn đàn VGIC 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 29-30/7 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB), với chủ đề "Công nghệ tương lai – Bước nhảy số Việt Nam".

Sự kiện do AVSE Global phối hợp cùng Liên minh Kinh tế On-Chain Toàn cầu (GOE Alliance), SIHUB và Startup Vietnam Foundation (SVF) tổ chức, dự kiến quy tụ khoảng 100 chuyên gia, doanh nhân công nghệ, nhà đầu tư, startup và nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước.

Theo Ban Tổ chức, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực công nghệ được xem là động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới, gồm GovTech (công nghệ phục vụ quản trị công), Generative AI (trí tuệ nhân tạo tạo sinh), Smart Manufacturing & Supply Chain 5.0 (sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng thế hệ mới) và FinTech (công nghệ tài chính).

Không chỉ dừng ở trao đổi học thuật, diễn đàn hướng tới thúc đẩy kết nối giữa giới nghiên cứu, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và cơ quan quản lý nhằm tăng khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thu hút nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam.

Quy tụ nhiều học giả hàng đầu thế giới về kinh tế và chuyển đổi số

Tiếp nối VGIC 2026, từ 31/7 đến 2/8, AMES 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự phối hợp tổ chức của Hiệp hội Kinh tế lượng (Econometric Society), AVSE Global và Trường Đại học Thương mại.

Hội thảo dự kiến thu hút gần 300 học giả đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học và tổ chức học thuật hàng đầu thế giới như Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Columbia University, University of Cambridge, Princeton University, University College London (UCL), National University of Singapore (NUS) và The University of Tokyo.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của Giáo sư Lars Peter Hansen, chủ nhân Giải Nobel Kinh tế năm 2013, cùng đại diện của nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Các phiên chuyên đề sẽ tập trung vào những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách như kinh tế lượng, tài chính, thương mại quốc tế, chuyển đổi số, chuỗi cung ứng toàn cầu, địa chính trị kinh tế và các động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Theo Ban Tổ chức, việc liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế không chỉ tạo cơ hội để Việt Nam tiếp cận các xu hướng công nghệ và nghiên cứu mới, mà còn góp phần mở rộng hợp tác giữa cộng đồng chuyên gia trong nước với mạng lưới trí thức Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế. Đây cũng là dịp để thúc đẩy chuyển giao tri thức, kết nối đầu tư và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế số và hướng tới mục tiêu phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

diễn đàn quốc tế đổi mới sáng tạo Kinh tế số Hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ

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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
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Thứ năm, 30/07/2026 00:00
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Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
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Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
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Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
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Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
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23°C
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29°C
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Thừa Thiên Huế

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mây đen u ám
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Hà Nội - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đà Nẵng - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Miền Tây - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Tây Nguyên - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,290 ▼50K 13,990 ▼50K
Trang sức 99.99 13,300 ▼50K 14,000 ▼50K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
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Cập nhật: 29/07/2026 10:45

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