Sự kết hợp này mang đến hệ sinh thái thiết kế và sản xuất bán dẫn AI-native dành cho các tiến trình tiên tiến của Rapidus cùng công nghệ điều phối thiết kế bằng Agentic AI của Cadence, giúp các nhóm phát triển SoC nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và cải thiện chất lượng thiết kế trong toàn bộ vòng đời phát triển. Trong khuôn khổ hợp tác, Rapidus đặt mục tiêu cải thiện thời gian hoàn thành thiết kế (TAT) lên tới 2 lần so với các quy trình truyền thống.

Việc mở rộng hạ tầng AI cùng làn sóng các hệ thống AI vật lý trong tương lai đòi hỏi sự tối ưu hóa chặt chẽ ở cấp độ hệ thống giữa thiết kế, sản xuất, đóng gói và tích hợp bán dẫn. Trong bối cảnh đó, Agentic AI được xem là yếu tố then chốt đối với thế hệ SoC tiên tiến tiếp theo.

Thông qua hợp tác này, Rapidus cũng mở rộng danh mục Raads bằng việc giới thiệu Raads Navigator và Raads Indicator, hai công cụ được thiết kế nhằm tăng cường khả năng đảm bảo chất lượng và hỗ trợ các kỹ sư xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế.

Rapidus và Cadence chung tay thúc đẩy Agentic AI cho thiết kế SoC tiên tiến

Đáng chú ý, các công cụ mới đã được tích hợp với Cadence InnoStack AI Super Agent, cho phép điều phối quy trình thiết kế bằng Agentic AI trên các luồng công việc quan trọng, đồng thời tự động hóa và phối hợp các tác vụ từ giai đoạn khám phá kiến trúc ban đầu đến triển khai hiện thực và signoff. Thông qua việc áp dụng tối ưu hóa dựa trên dữ liệu xuyên suốt vòng đời thiết kế, sự tích hợp này hướng tới giúp các nhóm phát triển kiểm soát tốt hơn độ phức tạp của các tiến trình tiên tiến, nâng cao khả năng dự đoán trong thiết kế và mở rộng năng suất kỹ thuật, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm thời gian hoàn thành thiết kế của Rapidus.

“Thiết kế SoC trên các tiến trình tiên tiến ngày càng đòi hỏi các tác nhân AI có khả năng điều phối những quy trình làm việc phức tạp xuyên suốt vòng đời thiết kế, thay vì chỉ tối ưu hóa từng tác vụ riêng lẻ. Bằng việc kết hợp InnoStack AI Super Agent của Cadence với nền tảng Raads của Rapidus, chúng tôi đang đưa Agentic AI vào một hệ sinh thái bán dẫn tiên tiến, giúp khách hàng nâng cao năng suất, đẩy nhanh quá trình hoàn tất thiết kế và đưa các sản phẩm silicon tiên tiến ra thị trường nhanh hơn.” Ông Anirudh Devgan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Cadence, cho biết.

Rapidus và Cadence đã chia sẻ chi tiết về sự hợp tác này tại CadenceLIVE Japan 2026, nơi Tiến sĩ Atsuyoshi Koike, thành viên hội đồng đại diện kiêm CEO của Rapidus, vừa có bài phát biểu về cách Rapidus đang phát triển Raads cùng Cadence Agentic AI và các công cụ EDA nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng trong phát triển SoC trên các tiến trình tiên tiến.

"Khi hoàn thành, cơ sở Innovative Integration for Manufacturing của chúng tôi sẽ trở thành nhà máy đúc AI-native tiên tiến nhất, nơi AI được ứng dụng trong gần như mọi công đoạn của quy trình sản xuất bán dẫn," ông Koike cho biết. "Việc tiếp tục phát triển Raads và tích hợp nền tảng này với Cadence InnoStack AI Super Agent sẽ củng cố môi trường thiết kế Agentic AI của chúng tôi, giúp khách hàng quản lý tốt hơn độ phức tạp ngày càng tăng của SoC, nâng cao năng suất kỹ thuật và khai thác tối đa giá trị từ các công nghệ tiến trình tiên tiến của Rapidus. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Cadence trong việc phát triển InnoStack và các giải pháp Cadence AI Super Agent khác, chúng tôi nhìn thấy một lộ trình rõ ràng để rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành thiết kế và thúc đẩy đổi mới nhanh hơn trên các tiến trình tiên tiến của Rapidus."

Để tìm hiểu thêm về các công cụ Rapidus Raads, hãy truy cập trang web của Rapidus.

Thông tin về các giải pháp thiết kế ứng dụng AI của Cadence cùng InnoStack AI Super Agent xem thêm tại cadence.com/ai-for-design.