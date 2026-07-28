Khoa học
Khoa học quân sự

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

10:50 | 28/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tổng thống Vladimir Putin lần đầu công khai thừa nhận tên lửa siêu thanh Zircon vẫn còn hạn chế về độ chính xác. Phát biểu này cho thấy ngay cả những vũ khí được xem là hiện đại nhất cũng tiếp tục được hoàn thiện thông qua quá trình triển khai thực tế.
Không quân Mỹ tăng tốc sản xuất 28.000 tên lửa hành trình in 3D giá rẻ Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26 Tantalum: Hợp kim mới của Trung Quốc chịu được nhiệt độ 2.400°C
Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng
Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng. Ảnh: Wikimedia Commons.

Putin hiếm hoi thừa nhận điểm yếu của Zircon

Tên lửa Zircon tiếp tục được Nga xem là một trong những vũ khí chiến lược quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong cuộc gặp các quân nhân Hải quân Nga ngày 26/7, Tổng thống Vladimir Putin đã lần đầu công khai thừa nhận hệ thống này vẫn chưa đạt độ chính xác như mong muốn.

Theo ông Putin, các đợt sử dụng Zircon gần đây đã giúp Nga thu thập thêm dữ liệu thực tế để cải thiện khả năng tấn công của loại tên lửa này.

"Vẫn còn nhiều việc phải làm để xem xét độ chính xác của nó. Những lần sử dụng gần đây cho thấy tên lửa ngày càng chính xác hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện", ông Putin nói.

Đây là một trong số ít lần nhà lãnh đạo Nga công khai đề cập tới hạn chế kỹ thuật của một loại vũ khí được Moscow quảng bá là biểu tượng cho thế hệ tên lửa siêu thanh mới.

Tốc độ rất cao nhưng độ chính xác vẫn là bài toán

Zircon, hay 3M22 Zircon, là tên lửa hành trình siêu thanh được phát triển chủ yếu cho Hải quân Nga.

Theo thông tin do Nga công bố, Zircon có tốc độ khoảng Mach 8 đến Mach 9, tương đương gần 11.000 km/h và tầm bắn hơn 1.000 km. Ở tốc độ này, thời gian từ khi phóng tới khi tiếp cận mục tiêu chỉ tính bằng vài phút, khiến các hệ thống phòng thủ hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn. Tuy nhiên, tốc độ càng lớn thì yêu cầu về hệ thống dẫn đường càng phức tạp.

Không quân Mỹ tăng tốc sản xuất 28.000 tên lửa hành trình in 3D giá rẻ
Không quân Mỹ tăng tốc sản xuất 28.000 tên lửa hành trình in 3D giá rẻ

Trong giai đoạn bay siêu thanh, thân tên lửa bị bao phủ bởi lớp plasma sinh ra do ma sát với không khí. Hiện tượng này có thể làm suy giảm khả năng thu nhận tín hiệu vệ tinh, ảnh hưởng đến liên lạc với hệ thống dẫn đường và làm tăng sai số khi tấn công mục tiêu.

Ngoài ra, việc điều khiển khí động học ở tốc độ Mach 9 cũng khó hơn rất nhiều so với tên lửa hành trình cận âm hoặc siêu âm thông thường. Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình hiệu chỉnh quỹ đạo cũng có thể tạo ra sai số hàng chục mét tại điểm va chạm.

Đó là lý do nhiều chuyên gia cho rằng phát triển tên lửa siêu thanh không chỉ là bài toán về tốc độ mà còn là cuộc đua về thuật toán điều khiển, cảm biến và công nghệ dẫn đường.

Chiến trường trở thành nơi hoàn thiện công nghệ

Phát biểu của ông Putin cho thấy Nga đang sử dụng dữ liệu thu được từ thực tế chiến đấu để tiếp tục hoàn thiện Zircon.

Khác với thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, môi trường tác chiến cho phép nhà phát triển đánh giá hiệu quả của hệ thống dẫn đường trước các điều kiện gây nhiễu điện tử, phòng không nhiều lớp và mục tiêu cơ động.

Trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, quá trình này thường được gọi là "battle proven", tức kiểm chứng năng lực thông qua thực chiến trước khi tiếp tục nâng cấp phần mềm điều khiển hoặc phần cứng của vũ khí.

Điều này cũng giải thích vì sao ông Putin nhấn mạnh những lần triển khai gần đây đã giúp Zircon hoạt động chính xác hơn.

Theo các báo cáo do phía Ukraine công bố, Nga đã gia tăng sử dụng Zircon trong các cuộc tấn công thời gian gần đây.

Không quân Ukraine cho biết trong 19 ngày đầu tháng 7, Nga đã phóng khoảng 20 tên lửa Zircon, nhiều hơn mức 15 quả được ghi nhận trong cả tháng 6.

Cũng theo ước tính của tình báo quân sự Ukraine, Nga hiện sở hữu hơn 120 tên lửa Zircon. Những số liệu này chưa được phía Nga xác nhận độc lập.

Một số chuyên gia quân sự Ukraine nhận định Zircon vẫn là mục tiêu rất khó đánh chặn nhờ tốc độ siêu thanh, nhưng độ chính xác vẫn là yếu tố cần tiếp tục cải thiện. Nhận định này phần nào tương đồng với phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin.

Ngoài Zircon, ông Putin cũng nhấn mạnh vai trò của Hải quân Nga trong cấu trúc răn đe hạt nhân.

Theo ông, các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo liên lục địa vẫn là một trong ba thành phần của bộ ba hạt nhân chiến lược, cùng với lực lượng tên lửa trên bộ và máy bay ném bom chiến lược.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết dự án tàu ngầm không người lái mang ngư lôi hạt nhân Poseidon đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi đưa vào biên chế.

Việc Tổng thống Putin công khai thừa nhận Zircon cần tiếp tục nâng cao độ chính xác phản ánh thực tế rằng phát triển vũ khí siêu thanh không dừng lại ở việc đạt tốc độ Mach 9.

Để một tên lửa siêu thanh phát huy hiệu quả chiến đấu, các công nghệ dẫn đường, cảm biến, điều khiển quỹ đạo và khả năng chống gây nhiễu phải được hoàn thiện đồng bộ. Chính vì vậy, ngay cả những hệ thống được coi là hiện đại nhất cũng vẫn cần liên tục nâng cấp sau mỗi lần triển khai thực tế nhằm tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu và nâng cao độ tin cậy khi tác chiến.

Tổng thống Vladimir Putin Zircon tên lửa siêu thanh Nga Vladimir Putin tên lửa Mach 9 Công nghệ quốc phòng 3M22 Zircon Hải quân Nga ngư lôi hạt nhân Poseidon Vũ khí quân sự

Bài liên quan

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Có thể bạn quan tâm

MQ-9 Reaper và Bayraktar TB2: UAV chiến đấu nào vượt trội hơn?

MQ-9 Reaper và Bayraktar TB2: UAV chiến đấu nào vượt trội hơn?

Khoa học quân sự
MQ-9 Reaper và Bayraktar TB2 đều là những UAV chiến đấu nổi tiếng, nhưng phục vụ hai triết lý tác chiến khác nhau. Một bên tập trung vào năng lực trinh sát và tấn công tầm xa với hỏa lực mạnh, bên còn lại ưu tiên chi phí thấp, triển khai nhanh và hiệu quả trên các chiến trường cường độ cao.
Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

Khoa học quân sự
Ba mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) X1, X2 và X3 do Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam phối hợp Công ty CP Công nghệ VisakAI nghiên cứu, chế tạo đã hoàn thành chương trình diễn tập đánh chặn với hiệu suất 100%. Kết quả thử nghiệm tạo cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho các giai đoạn phát triển công nghệ UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.
F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

Khoa học quân sự
Động cơ F135 của tiêm kích F-35 sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm vỏ động cơ kim loại in 3D kích thước thật từ năm 2028. Nếu đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về độ bền và an toàn, công nghệ sản xuất bồi đắp có thể giúp ngành hàng không quân sự rút ngắn thời gian chế tạo, giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng và mở rộng khả năng sản xuất các linh kiện kết cấu lớn.
Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Khoa học
Lockheed Martin vừa công bố Morfius X rotor, hệ thống chống máy bay không người lái sử dụng vi sóng công suất cao có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần xuất kích. Thiết bị có thể thu hồi và tái sử dụng, giúp giảm đáng kể chi phí đánh chặn so với các giải pháp dùng tên lửa hoặc đạn đánh chặn truyền thống.
Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Khoa học quân sự
Buckler, máy bay đánh chặn siêu thanh do X Bow Systems phát triển, vừa hoàn thành thử nghiệm bay và lần đầu ra mắt trước các khách hàng quân sự tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough. Với giá dưới 100.000 USD, hệ thống được kỳ vọng giải quyết bài toán phòng không khi quân đội phải dùng tên lửa trị giá hàng triệu USD để đối phó các UAV giá rẻ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
31°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
23°C
Thừa Thiên Huế

37°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
27°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
29°C
Khánh Hòa

36°C

Cảm giác: 40°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
35°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 29/07/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 29/07/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
28°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17851 18125 18699
CAD 18119 18394 19011
CHF 31510 31890 32530
CNY 0 3849 3942
EUR 29321 29541 30617
GBP 34213 34604 35537
HKD 0 3227 3429
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14889 15473
SGD 19838 20120 20687
THB 698 761 814
USD (1,2) 26065 0 0
USD (5,10,20) 26106 0 0
USD (50,100) 26135 26144 26508
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,150 26,150 26,530
USD(1-2-5) 25,104 - -
USD(10-20) 25,104 - -
EUR 29,443 29,467 30,872
JPY 155.66 155.94 165.9
GBP 34,384 34,477 35,666
AUD 18,078 18,143 18,828
CAD 18,304 18,363 19,039
CHF 31,759 31,858 32,794
SGD 19,963 20,025 20,808
CNY - 3,816 3,962
HKD 3,291 3,301 3,439
KRW 16.57 17.28 18.8
THB 745.92 755.13 808.38
NZD 14,862 15,000 15,443
SEK - 2,662 2,756
DKK - 3,939 4,077
NOK - 2,677 2,772
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,025.93 - 6,800.29
TWD 733.42 - 888.39
SAR - 6,896.93 7,263.62
KWD - 83,265 88,584
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,135 26,515
EUR 29,394 29,512 30,703
GBP 34,381 34,519 35,547
HKD 3,289 3,302 3,419
CHF 31,623 31,750 32,665
JPY 156.73 157.36 165.26
AUD 18,056 18,129 18,725
SGD 20,034 20,114 20,703
THB 762 765 801
CAD 18,316 18,390 18,966
NZD 14,953 15,496
KRW 17.14 19
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26510
AUD 18057 18157 19080
CAD 18297 18397 19409
CHF 31749 31779 33369
CNY 3831.5 3856.5 3991.9
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29495 29525 31250
GBP 34498 34548 36306
HKD 0 3355 0
JPY 157.27 157.77 168.29
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 14990 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 19999 20129 20856
THB 0 727 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 13750000 13750000 14150000
SBJ 12500000 12500000 14150000
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,151 26,201 26,520
USD20 26,101 26,201 26,551
USD1 24,041 26,201 26,571
AUD 18,093 18,193 19,298
EUR 29,288 29,388 31,046
CAD 18,242 18,342 19,648
SGD 20,071 20,221 20,779
JPY 157.73 159.23 164.76
GBP 34,386 34,536 35,600
XAU 13,898,000 0 14,302,000
CNY 0 3,740 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/07/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Chính phủ

Chính phủ 'gỡ nút thắt' ngân sách cho khoa học và đổi mới sáng tạo

Thí điểm mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử

Thí điểm mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử

CJ Vietnam Open 2026: Mở rộng bệ phóng đưa Taekwondo Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới!

CJ Vietnam Open 2026: Mở rộng bệ phóng đưa Taekwondo Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới!

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thăng hạng giải đấu cùng chế độ bóng đá AI và Vision AI Companion của Samsung TV

Thăng hạng giải đấu cùng chế độ bóng đá AI và Vision AI Companion của Samsung TV

LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới

LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới

Motorola triển khai bản cập nhật beta Android 17 cho Moto Edge 60 Pro

Motorola triển khai bản cập nhật beta Android 17 cho Moto Edge 60 Pro

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Bài học 5G và hướng đi đơn giản hóa cho mạng 6G tương lai

Bài học 5G và hướng đi đơn giản hóa cho mạng 6G tương lai

Claude Opus 5: mô hình AI mới, lập trình vượt trội, giá không đổi

Claude Opus 5: mô hình AI mới, lập trình vượt trội, giá không đổi

Google ra mắt tính năng đăng nhập Gmail bằng video selfie

Google ra mắt tính năng đăng nhập Gmail bằng video selfie

Sóng não có thể là chìa khóa mới cho AI vật lý?

Sóng não có thể là chìa khóa mới cho AI vật lý?

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

'Đám mây tích lửa' trong cháy rừng ở Pháp và Tây Ban Nha

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

Photon Queue gọi vốn 4 triệu USD, phát triển bộ nhớ lượng tử hoạt động ở nhiệt độ phòng

Giải mã 1.000 hệ gene người Việt, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền

Giải mã 1.000 hệ gene người Việt, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT, tăng cường công nghệ chống gian lận

Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT, tăng cường công nghệ chống gian lận

TP.HCM ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện vi phạm quảng cáo trong lĩnh vực y tế

TP.HCM ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện vi phạm quảng cáo trong lĩnh vực y tế

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn cùng hạ nhiệt sau phiên tăng nóng

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn cùng hạ nhiệt sau phiên tăng nóng

BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

Thí điểm mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử

Thí điểm mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

Trung tâm tài chính quốc tế chọn tài chính số và fintech làm trụ cột đến 2035

BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

Thí điểm mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử

Thí điểm mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử

VNPT trao tặng 5 phòng học số tại đặc khu Côn Đảo

VNPT trao tặng 5 phòng học số tại đặc khu Côn Đảo

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Qin Max sắp ra mắt: Sedan cỡ D, sạc pin 9 phút đạt 97%

BYD Qin Max sắp ra mắt: Sedan cỡ D, sạc pin 9 phút đạt 97%

BMW triệu hồi hơn 318.000 xe tại Mỹ do nguy cơ cháy bộ đề

BMW triệu hồi hơn 318.000 xe tại Mỹ do nguy cơ cháy bộ đề

MINI Aceman ra mắt thị trường xe Việt Nam, giá từ 2,419 tỷ đồng

MINI Aceman ra mắt thị trường xe Việt Nam, giá từ 2,419 tỷ đồng

Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam

Ford Việt Nam đồng hành cùng ngày hội bán tải Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

DRX có thể trở thành đội tuyển Esport đầu tiên lên sàn chứng khoán

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

EA FC 27 lập kỷ lục giá bán, cao nhất lịch sử hãng game

Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc

Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc