MINI Aceman ra mắt thị trường xe Việt Nam, giá từ 2,419 tỷ đồng

Thiết kế tối ưu cho nhu cầu di chuyển đô thị

THACO và MINI đã chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện Aceman tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước hoàn thiện danh mục sản phẩm của thương hiệu trong nước. Với sự xuất hiện của Aceman, MINI hiện phân phối đầy đủ các dòng xe gồm Cooper 3 Cửa, Cooper 5 Cửa, Convertible, Countryman, John Cooper Works (JCW) và mẫu SUV điện mới.

SUV điện MINI Aceman. Ảnh: MINI.

Aceman được định vị giữa MINI Cooper và MINI Countryman trong dải sản phẩm toàn cầu. Mẫu xe có chiều dài 4,07 m, hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV gầm cao nhỏ gọn để di chuyển hằng ngày trong đô thị nhưng vẫn giữ phong cách đặc trưng của MINI.

Hãng phát triển Aceman theo triết lý "Clever Use of Space", tập trung tối ưu không gian sử dụng trong kích thước nhỏ gọn. Xe sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình hoặc nhóm khách hàng trẻ.

SUV điện MINI Aceman có thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: MINI.

Ngoại thất vẫn duy trì những yếu tố nhận diện quen thuộc của MINI như cụm đèn pha đặc trưng, lưới tản nhiệt bát giác thế hệ mới cùng các đường nét thiết kế hiện đại.

Bên trong khoang lái, MINI áp dụng triết lý Charismatic Simplicity với màn hình OLED trung tâm, vô lăng đặc trưng và cụm điều khiển Toggle Bar. Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40, cho phép mở rộng dung tích khoang hành lý từ 300 lít lên 1.005 lít khi cần.

Thiết kế khoang lái của MINI Aceman. Ảnh: MINI.

Động cơ điện 218 mã lực, di chuyển tối đa 406 km

MINI Aceman sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Nhà sản xuất đồng thời tinh chỉnh hệ thống khung gầm, giảm chấn và trợ lực lái nhằm duy trì cảm giác lái Go-kart vốn là đặc trưng của thương hiệu, đồng thời tăng khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Xe trang bị bộ pin dung lượng 49,2 kWh, cho phép di chuyển tối đa 406 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Aceman hỗ trợ sạc xoay chiều AC công suất 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 95 kW, giúp nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút tại các trạm sạc nhanh.

SUV điện MINI Aceman sử dụng hệ truyền động thuần điện. Ảnh: MINI.

Thông qua ứng dụng MINI App, người dùng có thể theo dõi tình trạng pin, kiểm soát quá trình sạc và lên kế hoạch hành trình. Ngoài ra, mẫu SUV điện còn được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ như Driving Assistant Plus, MINI Experience Modes, khóa kỹ thuật số cùng các công nghệ kết nối và hỗ trợ lái hiện đại.

MINI Aceman hiện đã có mặt tại hệ thống showroom chính hãng trên toàn quốc với giá bán khởi điểm từ 2,419 tỷ đồng, trở thành lựa chọn mới trong phân khúc SUV điện hạng sang cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam.