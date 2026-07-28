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MINI Aceman ra mắt thị trường xe Việt Nam, giá từ 2,419 tỷ đồng

Thành Biên

Thành Biên

09:14 | 28/07/2026
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MINI chính thức giới thiệu Aceman tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe hướng đến khách hàng đô thị với thiết kế đặc trưng, phạm vi hoạt động hơn 400 km và nhiều công nghệ hỗ trợ lái.
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Thiết kế tối ưu cho nhu cầu di chuyển đô thị

THACO và MINI đã chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện Aceman tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước hoàn thiện danh mục sản phẩm của thương hiệu trong nước. Với sự xuất hiện của Aceman, MINI hiện phân phối đầy đủ các dòng xe gồm Cooper 3 Cửa, Cooper 5 Cửa, Convertible, Countryman, John Cooper Works (JCW) và mẫu SUV điện mới.

SUV điện MINI Aceman. Ảnh: MINI.
SUV điện MINI Aceman. Ảnh: MINI.

Aceman được định vị giữa MINI Cooper và MINI Countryman trong dải sản phẩm toàn cầu. Mẫu xe có chiều dài 4,07 m, hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV gầm cao nhỏ gọn để di chuyển hằng ngày trong đô thị nhưng vẫn giữ phong cách đặc trưng của MINI.

Hãng phát triển Aceman theo triết lý "Clever Use of Space", tập trung tối ưu không gian sử dụng trong kích thước nhỏ gọn. Xe sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình hoặc nhóm khách hàng trẻ.

SUV điện MINI Aceman có thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: MINI.
SUV điện MINI Aceman có thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: MINI.

Ngoại thất vẫn duy trì những yếu tố nhận diện quen thuộc của MINI như cụm đèn pha đặc trưng, lưới tản nhiệt bát giác thế hệ mới cùng các đường nét thiết kế hiện đại.

Bên trong khoang lái, MINI áp dụng triết lý Charismatic Simplicity với màn hình OLED trung tâm, vô lăng đặc trưng và cụm điều khiển Toggle Bar. Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40, cho phép mở rộng dung tích khoang hành lý từ 300 lít lên 1.005 lít khi cần.

Thiết kế khoang lái của MINI Aceman. Ảnh: MINI.
Thiết kế khoang lái của MINI Aceman. Ảnh: MINI.

Động cơ điện 218 mã lực, di chuyển tối đa 406 km

MINI Aceman sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Nhà sản xuất đồng thời tinh chỉnh hệ thống khung gầm, giảm chấn và trợ lực lái nhằm duy trì cảm giác lái Go-kart vốn là đặc trưng của thương hiệu, đồng thời tăng khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Xe trang bị bộ pin dung lượng 49,2 kWh, cho phép di chuyển tối đa 406 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Aceman hỗ trợ sạc xoay chiều AC công suất 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 95 kW, giúp nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút tại các trạm sạc nhanh.

SUV điện MINI Aceman sử dụng hệ truyền động thuần điện. Ảnh: MINI.
SUV điện MINI Aceman sử dụng hệ truyền động thuần điện. Ảnh: MINI.

Thông qua ứng dụng MINI App, người dùng có thể theo dõi tình trạng pin, kiểm soát quá trình sạc và lên kế hoạch hành trình. Ngoài ra, mẫu SUV điện còn được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ như Driving Assistant Plus, MINI Experience Modes, khóa kỹ thuật số cùng các công nghệ kết nối và hỗ trợ lái hiện đại.

MINI Aceman hiện đã có mặt tại hệ thống showroom chính hãng trên toàn quốc với giá bán khởi điểm từ 2,419 tỷ đồng, trở thành lựa chọn mới trong phân khúc SUV điện hạng sang cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam.

MINI Aceman Thị trường xe Việt Nam Thaco MINI Aceman

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 11:00
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Cập nhật: 28/07/2026 11:00

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