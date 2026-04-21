Skoda Kodiaq 2026 về đại lý Việt Nam với mức giá tăng mạnh

Chiến lược nâng cấp để cạnh tranh

Theo thông tin từ đại lý, Skoda Kodiaq 2026 tiếp tục phân phối với hai phiên bản Premium và Sportline.

Phiên bản Giá cũ Giá mới Mức tăng Skoda Kodiaq Premium 1.480.000.000 1.628.000.000 148.000.000 Skoda Kodiaq Sportline 1.568.000.000 1.668.000.000 100.000.000

Mức điều chỉnh này đưa Kodiaq trở thành một trong những mẫu SUV hạng D có giá cao trong phân khúc. Thậm chí, giá bán của xe hiện đã vượt qua phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Palisade tại Việt Nam. Đây là bước đi cho thấy Skoda không còn đặt trọng tâm vào yếu tố giá, mà chuyển sang cạnh tranh bằng trang bị và công nghệ.

Việc tăng giá bán nhưng đồng thời bổ sung hàng loạt công nghệ cho thấy chiến lược rõ ràng của Skoda tại thị trường Việt Nam. Thay vì cạnh tranh trực tiếp bằng giá với các đối thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản, hãng xe châu Âu lựa chọn hướng tiếp cận bằng trang bị và tiêu chuẩn an toàn.

Mẫu xe Skoda Kodiaq 2026 về đại lý Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ hỗ trợ lái và tiện ích sử dụng, Kodiaq 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ nhiều công nghệ, dù mức giá không còn dễ tiếp cận như trước.

Tuy nhiên, việc giá bán vượt một số đối thủ lớn cũng đặt ra thách thức không nhỏ. Khả năng cạnh tranh của mẫu xe này sẽ phụ thuộc vào cách người dùng đánh giá giá trị thực tế từ các nâng cấp mà Skoda mang lại.

Giữ nguyên thiết kế và động cơ nhằm duy trì nhận diện

Dù có nhiều thay đổi về trang bị, thiết kế ngoại thất của Kodiaq 2026 gần như không thay đổi so với phiên bản trước. Xe vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại với các đường nét cứng cáp, kết hợp cùng các chi tiết khí động học nhằm tối ưu hiệu suất vận hành.

Cụm đèn trước Matrix LED với 36 mô-đun tiếp tục là điểm nhấn, cho phép điều chỉnh chùm sáng linh hoạt để tránh gây chói cho xe đối diện. Phía sau, dải đèn LED kéo dài toàn bộ chiều ngang tạo hiệu ứng thị giác hiện đại. Bộ mâm 19 inch được giữ nguyên trên cả hai phiên bản.

Ngoại thất của Kodiaq 2026 không thay đổi nhiều so với phiên bản trước. Ảnh: Đại lý

Sự khác biệt giữa bản Premium và Sportline chủ yếu nằm ở phong cách. Sportline hướng đến vẻ thể thao với các chi tiết sơn đen, vô-lăng D-cut và ghế bọc Alcantara, trong khi bản Premium thiên về sự trung tính và sang trọng.

Khoang cabin của Kodiaq 2026 tiếp tục duy trì loạt trang bị đã có từ trước. Trung tâm là màn hình giải trí kích thước 13 inch, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh 14 loa, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh. Các tiện nghi như sạc không dây, nhiều cổng USB-C hay điều khiển bằng giọng nói vẫn được giữ nguyên.

Skoda Kodiaq 2026 không thay đổi nền tảng động cơ. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, Skoda Kodiaq 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L. Khối động cơ này cho công suất khoảng 187–190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, tùy theo cấu hình công bố.

Xe đi kèm hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống treo thích ứng cho phép điều chỉnh độ cứng/mềm với nhiều cấp độ khác nhau, kết hợp cùng các chế độ lái đa dạng nhằm phù hợp nhiều điều kiện vận hành.

Nhìn chung, Skoda không thay đổi nền tảng động cơ mà tập trung tinh chỉnh trải nghiệm lái và bổ sung công nghệ hỗ trợ.

Nâng cấp mạnh về tính an toàn, tăng tiện ích theo hướng thực dụng

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Kodiaq 2026 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Lần đầu tiên, mẫu SUV này được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động, đưa xe tiệm cận tiêu chuẩn của nhiều dòng xe cao cấp hơn.

Danh sách trang bị bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ và định tâm làn đường, hỗ trợ lái khi tắc đường, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo mở cửa, cùng hệ thống phanh tự động khẩn cấp có khả năng nhận diện phương tiện, người đi bộ và vật cản. Một số tính năng nâng cao như tự động giảm tốc khi vào cua hay hỗ trợ Travel Assist cũng xuất hiện, giúp cải thiện trải nghiệm lái đường dài.

Skoda Kodiaq 2026 tập trung đẩy mạnh tính anh toàn. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, hệ thống can thiệp khẩn cấp trên xe có khả năng phát hiện tình trạng mất tập trung hoặc bất tỉnh của tài xế. Khi đó, xe sẽ phát cảnh báo, tự động phanh nhiều lần và có thể dừng hẳn, đồng thời kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Song song với các tính năng chủ động, hệ thống an toàn thụ động cũng được nâng cấp. Xe bổ sung thêm túi khí cho hàng ghế thứ hai, nâng tổng số túi khí lên 9. Với cấu hình này, Kodiaq trở thành một trong những mẫu xe có số lượng túi khí lớn nhất trong nhóm SUV hạng D tại Việt Nam.

Bên cạnh an toàn, Skoda Kodiaq 2026 còn được bổ sung gói tiện ích mang tên Simply Clever, đặc trưng của thương hiệu. Các trang bị mới tập trung vào trải nghiệm sử dụng hàng ngày, thay vì yếu tố trình diễn.

Những tiện ích đáng chú ý gồm rèm che nắng cho hàng ghế sau, khay để đồ trung tâm, giá đỡ điện thoại hoặc máy tính bảng tích hợp phía sau ghế trước và thùng rác gắn cửa. Ngoài ra, xe còn có thêm chi tiết bảo vệ mép cửa nhằm hạn chế trầy xước khi mở cửa trong không gian hẹp.

Những nâng cấp này cho thấy hãng xe châu Âu ưu tiên cải thiện tính tiện dụng, hướng đến nhóm khách hàng gia đình, đối tượng chính của phân khúc SUV 7 chỗ.