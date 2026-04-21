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Skoda Kodiaq 2026 về đại lý Việt Nam với mức giá tăng mạnh

Thành Biên

Thành Biên

21:54 | 21/04/2026
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Mẫu SUV hạng D Skoda Kodiaq 2026 đã chính thức có mặt tại các đại lý trong nước với cấu hình nâng cấp đáng kể, đi kèm mức giá tăng mạnh so với trước.
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Chiến lược nâng cấp để cạnh tranh

Theo thông tin từ đại lý, Skoda Kodiaq 2026 tiếp tục phân phối với hai phiên bản Premium và Sportline.

Phiên bản

Giá cũ

Giá mới

Mức tăng

Skoda Kodiaq Premium

1.480.000.000

1.628.000.000

148.000.000

Skoda Kodiaq Sportline

1.568.000.000

1.668.000.000

100.000.000

Mức điều chỉnh này đưa Kodiaq trở thành một trong những mẫu SUV hạng D có giá cao trong phân khúc. Thậm chí, giá bán của xe hiện đã vượt qua phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Palisade tại Việt Nam. Đây là bước đi cho thấy Skoda không còn đặt trọng tâm vào yếu tố giá, mà chuyển sang cạnh tranh bằng trang bị và công nghệ.

Việc tăng giá bán nhưng đồng thời bổ sung hàng loạt công nghệ cho thấy chiến lược rõ ràng của Skoda tại thị trường Việt Nam. Thay vì cạnh tranh trực tiếp bằng giá với các đối thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản, hãng xe châu Âu lựa chọn hướng tiếp cận bằng trang bị và tiêu chuẩn an toàn.

Mẫu xe Skoda Kodiaq 2026 về đại lý Việt Nam. Ảnh: Đại lý
Mẫu xe Skoda Kodiaq 2026 về đại lý Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến công nghệ hỗ trợ lái và tiện ích sử dụng, Kodiaq 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ nhiều công nghệ, dù mức giá không còn dễ tiếp cận như trước.

Tuy nhiên, việc giá bán vượt một số đối thủ lớn cũng đặt ra thách thức không nhỏ. Khả năng cạnh tranh của mẫu xe này sẽ phụ thuộc vào cách người dùng đánh giá giá trị thực tế từ các nâng cấp mà Skoda mang lại.

Giữ nguyên thiết kế và động cơ nhằm duy trì nhận diện

Dù có nhiều thay đổi về trang bị, thiết kế ngoại thất của Kodiaq 2026 gần như không thay đổi so với phiên bản trước. Xe vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại với các đường nét cứng cáp, kết hợp cùng các chi tiết khí động học nhằm tối ưu hiệu suất vận hành.

Cụm đèn trước Matrix LED với 36 mô-đun tiếp tục là điểm nhấn, cho phép điều chỉnh chùm sáng linh hoạt để tránh gây chói cho xe đối diện. Phía sau, dải đèn LED kéo dài toàn bộ chiều ngang tạo hiệu ứng thị giác hiện đại. Bộ mâm 19 inch được giữ nguyên trên cả hai phiên bản.

Ngoại thất của Kodiaq 2026 không thay đổi nhiều so với phiên bản trước. Ảnh: Đại lý
Ngoại thất của Kodiaq 2026 không thay đổi nhiều so với phiên bản trước. Ảnh: Đại lý

Sự khác biệt giữa bản Premium và Sportline chủ yếu nằm ở phong cách. Sportline hướng đến vẻ thể thao với các chi tiết sơn đen, vô-lăng D-cut và ghế bọc Alcantara, trong khi bản Premium thiên về sự trung tính và sang trọng.

Khoang cabin của Kodiaq 2026 tiếp tục duy trì loạt trang bị đã có từ trước. Trung tâm là màn hình giải trí kích thước 13 inch, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh 14 loa, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh. Các tiện nghi như sạc không dây, nhiều cổng USB-C hay điều khiển bằng giọng nói vẫn được giữ nguyên.

Skoda Kodiaq 2026 không thay đổi nền tảng động cơ. Ảnh: Đại lý
Skoda Kodiaq 2026 không thay đổi nền tảng động cơ. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, Skoda Kodiaq 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L. Khối động cơ này cho công suất khoảng 187–190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, tùy theo cấu hình công bố.

Xe đi kèm hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống treo thích ứng cho phép điều chỉnh độ cứng/mềm với nhiều cấp độ khác nhau, kết hợp cùng các chế độ lái đa dạng nhằm phù hợp nhiều điều kiện vận hành.

Nhìn chung, Skoda không thay đổi nền tảng động cơ mà tập trung tinh chỉnh trải nghiệm lái và bổ sung công nghệ hỗ trợ.

Nâng cấp mạnh về tính an toàn, tăng tiện ích theo hướng thực dụng

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Kodiaq 2026 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Lần đầu tiên, mẫu SUV này được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn chủ động, đưa xe tiệm cận tiêu chuẩn của nhiều dòng xe cao cấp hơn.

Danh sách trang bị bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ và định tâm làn đường, hỗ trợ lái khi tắc đường, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo mở cửa, cùng hệ thống phanh tự động khẩn cấp có khả năng nhận diện phương tiện, người đi bộ và vật cản. Một số tính năng nâng cao như tự động giảm tốc khi vào cua hay hỗ trợ Travel Assist cũng xuất hiện, giúp cải thiện trải nghiệm lái đường dài.

Skoda Kodiaq 2026 tập trung đẩy mạnh tính anh toàn. Ảnh: Đại lý
Skoda Kodiaq 2026 tập trung đẩy mạnh tính anh toàn. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, hệ thống can thiệp khẩn cấp trên xe có khả năng phát hiện tình trạng mất tập trung hoặc bất tỉnh của tài xế. Khi đó, xe sẽ phát cảnh báo, tự động phanh nhiều lần và có thể dừng hẳn, đồng thời kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Song song với các tính năng chủ động, hệ thống an toàn thụ động cũng được nâng cấp. Xe bổ sung thêm túi khí cho hàng ghế thứ hai, nâng tổng số túi khí lên 9. Với cấu hình này, Kodiaq trở thành một trong những mẫu xe có số lượng túi khí lớn nhất trong nhóm SUV hạng D tại Việt Nam.

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Bên cạnh an toàn, Skoda Kodiaq 2026 còn được bổ sung gói tiện ích mang tên Simply Clever, đặc trưng của thương hiệu. Các trang bị mới tập trung vào trải nghiệm sử dụng hàng ngày, thay vì yếu tố trình diễn.

Những tiện ích đáng chú ý gồm rèm che nắng cho hàng ghế sau, khay để đồ trung tâm, giá đỡ điện thoại hoặc máy tính bảng tích hợp phía sau ghế trước và thùng rác gắn cửa. Ngoài ra, xe còn có thêm chi tiết bảo vệ mép cửa nhằm hạn chế trầy xước khi mở cửa trong không gian hẹp.

Những nâng cấp này cho thấy hãng xe châu Âu ưu tiên cải thiện tính tiện dụng, hướng đến nhóm khách hàng gia đình, đối tượng chính của phân khúc SUV 7 chỗ.

Skoda Kodiaq 2026 SUV hạng D Thị trường xe Việt Nam Xe Việt SUV 7 chỗ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu