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Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Đình Tưởng

Đình Tưởng

07:48 | 18/09/2026
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Meey Global Corp, công ty mẹ của Meey Land, đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên SEC, chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ.
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Meey Global Corp vừa công bố đã nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Dữ liệu trên hệ thống EDGAR của SEC cho thấy hồ sơ của Meey Global được nộp và tiếp nhận ngày 11/9/2026, với số hồ sơ 333-298906. Doanh nghiệp được SEC phân loại trong nhóm dịch vụ xử lý máy tính và dữ liệu.

Theo thông tin Meey Global công bố, số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến chào bán và khoảng giá IPO hiện chưa được xác định. Công ty dự kiến đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Nasdaq Capital Market với mã giao dịch "MEEY".

Meey Global Corp
Meey Global Corp

ARC Group Securities LLC được lựa chọn làm đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho thương vụ dự kiến. Tuy nhiên, kế hoạch IPO vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, tiến trình xem xét hồ sơ và các điều kiện liên quan. Hồ sơ F-1 hiện chưa có hiệu lực.

Việc nộp F-1 là một bước trong quá trình chuẩn bị IPO tại Mỹ, không đồng nghĩa SEC đã chấp thuận đợt chào bán hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp đã được niêm yết trên Nasdaq. Trước khi hồ sơ đăng ký có hiệu lực, số cổ phiếu dự kiến chào bán chưa được phép bán và doanh nghiệp chưa được chấp thuận các đề nghị mua.

Trước giai đoạn nộp hồ sơ công khai, Meey Global từng thông báo đã gửi dự thảo hồ sơ đăng ký F-1 theo hình thức bảo mật lên SEC để chuẩn bị cho kế hoạch IPO.

Meey Global là công ty holding thành lập tại Quần đảo Cayman, hoạt động chủ yếu thông qua Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land tại Việt Nam. Theo hồ sơ SEC, địa chỉ hoạt động của doanh nghiệp được đăng ký tại Hà Nội.

Meey Land được thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bất động sản (PropTech), phát triển các nền tảng số và dịch vụ khai thác dữ liệu phục vụ thị trường bất động sản.

Hệ sinh thái của doanh nghiệp tập trung vào các bài toán như tìm kiếm và đăng tin bất động sản, dữ liệu quy hoạch và bản đồ, định giá tài sản cũng như các công cụ hỗ trợ môi giới và doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh. Theo giới thiệu của Meey Global, định hướng của hệ thống là sử dụng công nghệ và dữ liệu để xử lý tình trạng thông tin phân tán, khó định giá và mức độ số hóa còn hạn chế trong một số hoạt động của thị trường bất động sản.

Việc công khai hồ sơ F-1 đưa kế hoạch huy động vốn quốc tế của Meey Global sang một giai đoạn mới. Tuy vậy, thời điểm IPO, quy mô phát hành, mức giá và khả năng hoàn tất niêm yết vẫn cần chờ các bước tiếp theo trong quá trình xem xét hồ sơ và diễn biến thị trường vốn.

Meey Global Meey Land SEC IPO Nasdaq PropTech công nghệ bất động sản Meey Global IPO

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 145,800
Hà Nội - PNJ 142,800 145,800
Đà Nẵng - PNJ 142,800 145,800
Miền Tây - PNJ 142,800 145,800
Tây Nguyên - PNJ 142,800 145,800
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 145,800
Cập nhật: 18/09/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 14,580
Miếng SJC Nghệ An 14,280 14,580
Miếng SJC Thái Bình 14,280 14,580
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 14,630
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,940 14,540
Trang sức 99.99 13,950 14,550
Cập nhật: 18/09/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1284K 14,702 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1284K 14,703 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 1,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 1,454
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 1,443
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 142,871
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 108,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 98,284
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 88,182
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 84,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 60,329
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cập nhật: 18/09/2026 08:45
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Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

AI dự báo điểm nóng cấp cứu, giúp xe cứu thương chủ động tiếp cận bệnh nhân

AI dự báo điểm nóng cấp cứu, giúp xe cứu thương chủ động tiếp cận bệnh nhân

Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

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Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

Bản sáng vùng biên

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

Khoảng 1.000 nhân viên Samsung bị điều tra

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AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

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Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10