Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global Corp vừa công bố đã nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Dữ liệu trên hệ thống EDGAR của SEC cho thấy hồ sơ của Meey Global được nộp và tiếp nhận ngày 11/9/2026, với số hồ sơ 333-298906. Doanh nghiệp được SEC phân loại trong nhóm dịch vụ xử lý máy tính và dữ liệu.

Theo thông tin Meey Global công bố, số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến chào bán và khoảng giá IPO hiện chưa được xác định. Công ty dự kiến đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Nasdaq Capital Market với mã giao dịch "MEEY".

Meey Global Corp

ARC Group Securities LLC được lựa chọn làm đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho thương vụ dự kiến. Tuy nhiên, kế hoạch IPO vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, tiến trình xem xét hồ sơ và các điều kiện liên quan. Hồ sơ F-1 hiện chưa có hiệu lực.

Việc nộp F-1 là một bước trong quá trình chuẩn bị IPO tại Mỹ, không đồng nghĩa SEC đã chấp thuận đợt chào bán hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp đã được niêm yết trên Nasdaq. Trước khi hồ sơ đăng ký có hiệu lực, số cổ phiếu dự kiến chào bán chưa được phép bán và doanh nghiệp chưa được chấp thuận các đề nghị mua.

Trước giai đoạn nộp hồ sơ công khai, Meey Global từng thông báo đã gửi dự thảo hồ sơ đăng ký F-1 theo hình thức bảo mật lên SEC để chuẩn bị cho kế hoạch IPO.

Meey Global là công ty holding thành lập tại Quần đảo Cayman, hoạt động chủ yếu thông qua Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land tại Việt Nam. Theo hồ sơ SEC, địa chỉ hoạt động của doanh nghiệp được đăng ký tại Hà Nội.

Meey Land được thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bất động sản (PropTech), phát triển các nền tảng số và dịch vụ khai thác dữ liệu phục vụ thị trường bất động sản.

Hệ sinh thái của doanh nghiệp tập trung vào các bài toán như tìm kiếm và đăng tin bất động sản, dữ liệu quy hoạch và bản đồ, định giá tài sản cũng như các công cụ hỗ trợ môi giới và doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh. Theo giới thiệu của Meey Global, định hướng của hệ thống là sử dụng công nghệ và dữ liệu để xử lý tình trạng thông tin phân tán, khó định giá và mức độ số hóa còn hạn chế trong một số hoạt động của thị trường bất động sản.

Việc công khai hồ sơ F-1 đưa kế hoạch huy động vốn quốc tế của Meey Global sang một giai đoạn mới. Tuy vậy, thời điểm IPO, quy mô phát hành, mức giá và khả năng hoàn tất niêm yết vẫn cần chờ các bước tiếp theo trong quá trình xem xét hồ sơ và diễn biến thị trường vốn.