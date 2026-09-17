Thời trang Trên tay HONOR Pad V9: tablet AI mỏng nhẹ, màn hình 2.8K 144Hz cùng pin 10.100mAh Đây là chiếc máy tính bảng gây ấn tượng đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ sự cân bằng giữa ngoại hình thanh mảnh, màn hình 2.8K 144Hz, cùng viên pin lớn 10.100mAh.

Ngoại hình unibody siêu mỏng nhẹ

Cảm giác đầu tiên khi cầm HONOR Pad V9 trên tay là máy rất nhẹ và mỏng. Thân máy kim loại nguyên khối (unibody) có độ mỏng chỉ 6.1 mm và trọng lượng vỏn vẹn 475g. Dù cầm đọc sách, lướt web bằng một tay hay bỏ vào balo mang đi học, đi làm hàng ngày đều cực kỳ thoải mái, không hề có cảm giác cồng kềnh.

Thiết kế cụm camera: Mặt lưng nổi bật với cụm camera vòng đôi (double-ring) tinh tế, mang lại nhận diện sang trọng và hiện đại. Máy có hai tùy chọn màu sắc cơ bản là Trắng và Xám. Điểm thú vị là HONOR đã ứng dụng quy trình vi cấu trúc NIL ở cấp độ hiển vi lên nắp lưng. Bề mặt này vừa tạo độ bám nhẹ tay, phân tán lực va đập, vừa giúp hạn chế tối đa việc bám mồ hôi, dấu vân tay hay bụi bẩn. Hơn hết, dù ngoại hình mỏng manh nhưng máy vẫn đạt chuẩn độ bền SGS Gold 5 sao toàn diện với khả năng chịu uốn cong lên đến 100N/mm, giúp người dùng an tâm hơn trong các tình huống sử dụng thực tế hằng ngày.

Màn hình 11.5 inch 2.8K 144Hz: Trải nghiệm thị giác mượt mà và êm dịu

Mặt trước của HONOR Pad V9 là không gian hiển thị 11.5 inch với tỷ lệ diện tích màn hình so với thân máy đạt 88%nhờ viền mỏng đều và cân đối. HONOR Pad V9 sở hữu tấm nền độ phân giải 2.8K, tần số quét cao 144Hz, độ sáng 500 nits, hỗ trợ hiển thị 1,07 tỷ màu và dải màu rộng DCI-P3. Trải nghiệm cuộn trang, xem video hay thao tác vuốt chạm đều mượt mà, màu sắc thể hiện có chiều sâu và trong trẻo. Bên cạnh đó, HONOR Pad V9 đạt các chứng nhận bảo vệ toàn diện dành cho mắt người dùng khi nhìn liên tục vào màn hình. Đạt chứng nhận TÜV Rheinland Low Blue Light (giải pháp phần cứng), giảm ánh sáng xanh có hại thêm 6.3%. Tính năng Dynamic Dimming mô phỏng ánh sáng tự nhiên để kích thích cơ thể mi mắt hoạt động nhẹ nhàng, giảm mỏi mắt đến 18%. Circadian Night Display điều chỉnh theo nhịp sinh học ban đêm, giúp hỗ trợ tăng sinh melatonin thêm 20%, không gây mất ngủ khi dùng máy vào ban đêm.

Đặc biệt, máy tích hợp công nghệ AI Defocus Comfort Display: lấy cảm hứng từ tròng kính kiểm soát cận thị, mô phỏng việc chiếu ảnh hơi lệch nhẹ phía trước võng mạc để giảm sức căng cho mắt khi nhìn vào màn hình liên tục Bên cạnh phần nhìn chất lượng, HONOR Pad V9 còn được đầu tư mạnh mẽ về trải nghiệm nghe với hệ thống 8 loa, hỗ trợ công nghệ Spatial Audio, Hi-Res Audio, và DTS:X, tạo nên trải nghiệm âm thanh cao cấp, lý tưởng để xem phim, nghe nhạc và chơi game. Máy còn tích hợp thuật toán lọc ồn bằng AI, giúp loại bỏ tạp âm môi trường xung quanh một cách hiệu quả, giữ cho giọng nói luôn trong trẻo và rõ nét trong các buổi họp online, học trực tuyến hay gọi video call.

Giao diện MagicOS 9.0 và bộ công cụ AI thông minh

HONOR Pad V9 được cài sẵn giao diện MagicOS 9.0 phát triển trên nền Android 15 mới nhất. Giao diện tập trung mạnh vào khả năng đa nhiệm và các tính năng AI hỗ trợ công việc học tập. Loạt tính năng AI, gồm: AI HONOR Notes, HONOR Docs & Bút Magic Pen, HONOR Free Space... hỗ trợ linh hoạt cho người dùng trong nhiều tình huống. Hơn hết, bộ công cụ chuyển đổi thông minh được tích hợp sẵn giúp máy có khả năng nhận diện công thức toán học, tự động nắn nót chữ viết tay (Handwriting Beautification) và chuyển giọng nói thành văn bản (Voice-to-Text) rất tiện lợi cho các buổi họp hoặc bài giảng.

Khả năng kết nối liền mạch

Một điểm cộng lớn của HONOR Pad V9 nằm ở sự gắn kết trong hệ sinh thái Magic Ecosystem, cho phép liên kết đa màn hình mượt mà. Người dùng có thể dễ dàng kéo thả tệp tin, hình ảnh giữa các thiết bị chỉ bằng vài thao tác vuốt chạm, nhận cuộc gọi/tin nhắn từ điện thoại ngay trên màn hình tablet hoặc dùng máy tính bảng làm màn hình phụ để mở rộng không gian làm việc.

Cùng với các trang bị và tính năng thông minh trên, HONOR Pad V9 còn được trang bị chip xử lý MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition và viên pin lớn 10.100 mAh, kèm củ sạc nhanh công suất 35W đủ đảm bảo thời lượng lâu dài hoặc nạp nhanh năng lượng cho 1 ngày dài học tập & làm việc.

HONOR Pad V9 đã được mở bán chính thức với mức giá 15.990.000 đồng, cùng chương trình bảo hành 18 tháng. Khách hàng mua Pad V9 tại cửa hàng bán lẻ như CellPhoneS, TGDD, FPT Shop sẽ được tặng 1 Pencil 4s + 1 bàn phím bluetooth và được hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, nhóm HSSV sẽ được trợ giá khi mua đến 500.000 đồng.