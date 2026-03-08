Hà Nội trang hoàng rực rỡ trước ngày hội lớn của toàn dân 15/3

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố, trụ sở và cơ quan ở Hà Nội đã đồng loạt lắp đặt pano, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3 tới đây, cử tri TP Hà Nội cùng cử tri cả nước sẽ trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây không chỉ là sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng. Cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Dọc các trục đường trung tâm, hệ thống băng rôn, áp phích tuyên truyền bầu cử được treo ngay ngắn và đồng bộ.

Khu vực Hồ Gươm thêm phần sinh động nhờ các cụm pano nhiều mặt, được hoàn thiện tỉ mỉ, hài hòa về màu sắc và bố cục.

Cử tri Thủ đô dễ dàng tiếp cận thông tin bầu cử thông qua các màn hình LED cỡ lớn, được đặt tại những vị trí nổi bật trên đường phố trung tâm.

Khẩu hiệu chào mừng ngày hội toàn dân nổi bật trước trụ sở của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Không khí bầu cử rộn ràng. Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Hoàn Kiếm), danh sách cử tri đã được niêm yết công khai để người dân tiện theo dõi và tra cứu thông tin.

Cụm pano cỡ lớn vừa được lắp đặt tại phố Lê Hồng Phong giao Chu Văn An

Cụm pano cỡ lớn được lắp đặt trang trọng tại khu vòng xuyến gần Ủy ban nhân dân phường Cầu Giấy

Nhân viên vệ sinh môi trường quét dọn sạch sẽ đón ngày hội lớn toàn dân.

Các cụm pano cổ động được thiết kế đồng bộ, màu sắc nổi bật nhưng hài hòa, lồng ghép rõ ràng thông điệp tuyên truyền, tạo điểm nhấn trực quan về ngày bầu cử.

Việc lắp đặt pano, khẩu hiệu tại các tuyến phố và khu dân cư góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về thời gian, quyền và nghĩa vụ bầu cử, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân trước ngày bỏ phiếu.

Người dân chụp ảnh bên khẩu hiệu lớn để lưu lại kỷ niệm.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công khai, minh bạch và tinh thần trách nhiệm cao, các điểm bầu cử trên địa bàn Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày 15/3. Sự trang hoàng rực rỡ trên từng tuyến phố không chỉ tạo nên diện mạo mới cho Thủ đô, mà còn thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của người dân vào một kỳ bầu cử thành công, dân chủ, đúng pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.