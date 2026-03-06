Tuyên truyền đa dạng về người ứng cử để cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu

Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lê Văn Hiệu kiểm tra khu vực bỏ phiếu thuộc phường Trần Liễu. Ảnh: Nguyễn Hạnh.

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng

Ngay những ngày đầu tháng 3, các đoàn kiểm tra của thành phố Hải Phòng đã tiến hành rà soát công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nhiều địa phương trên địa bàn.

Ngày 4/3, đoàn công tác do Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, dẫn đầu đã kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các phường Nam Đồng, Hải Dương, Tân Hưng, Lê Thanh Nghị, Thành Đông và các xã, phường như Kinh Môn, Phạm Sư Mạnh, Bắc An Phụ, Nam An Phụ, Trần Liễu.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các địa phương, lãnh đạo thành phố ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho ngày bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu đã được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm trang trọng, thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kịch bản xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, cũng như tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân và giúp cử tri có đầy đủ thông tin khi lựa chọn người đại diện cho mình.

Trước đó, khi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các phường Hồng An, An Phong, An Dương và An Hải, Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về người tham gia ứng cử, giúp cử tri hiểu rõ chương trình hành động, năng lực và phẩm chất của từng ứng viên. Đây là cơ sở quan trọng để cử tri bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đào Trọng Đức phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Hạnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử

Song song với các đoàn kiểm tra của thành phố, các đoàn công tác của Ban Bầu cử số 3 cũng tiến hành kiểm tra đợt 2 công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã thuộc khu vực Vĩnh Bảo và một số địa phương phía Tây thành phố.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các xã, đến nay các địa phương đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các Tổ bầu cử theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú.

Bên cạnh các hình thức truyền thống như pano, băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống loa truyền thanh, nhiều địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số như Zalo, fanpage và cổng thông tin điện tử. Các đợt tuyên truyền lưu động cũng được tổ chức thường xuyên, tạo không khí sôi nổi hướng tới Ngày hội non sông.

Tại các xã, danh sách người ứng cử đã được niêm yết đầy đủ theo quy định; các khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, bảo đảm thuận tiện cho cử tri. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình.

Đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng Ban Bầu cử số 3, yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ứng cử viên và hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu.

Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp nắm địa bàn. Qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đúng tiến độ.