Cô giáo người Ơ Đu 24 tuổi ứng cử Quốc hội

Hành trình vượt nghịch cảnh từ bản làng nghèo

Năm nay tròn 24 tuổi, cô giáo Lo Thị Bảo Vy, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An), là một trong 7 nữ ứng cử viên trẻ nhất cả nước trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, cô cũng là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu được giới thiệu ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Sinh năm 2002 tại bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, Vy là chị cả trong gia đình có bốn chị em. Bố mẹ làm nông, cuộc sống nhiều thiếu thốn. Tuổi thơ của cô gắn liền với những ngày tháng phải xa nhà để học nội trú từ bậc tiểu học đến hết trung học phổ thông.

Chính hoàn cảnh khó khăn ấy đã hun đúc trong cô gái trẻ ý chí vươn lên bằng tri thức.

“Những vắt cơm mang nặng mồ hôi của bố mẹ đã thôi thúc tôi phải cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội”, Vy chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Vy thi đỗ vào Trường Đại học Vinh, theo học ngành Giáo dục Tiểu học. Tốt nghiệp đại học, cô trở về quê hương công tác tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A.

Từ bản làng nghèo nơi vùng núi xa xôi, cô gái người Ơ Đu đã kiên trì theo đuổi con đường học tập với niềm tin: tri thức là con đường duy nhất giúp thay đổi cuộc sống của đồng bào mình.

“Tự hào là người con của quê hương Bác Hồ - mảnh đất giàu truyền thống hiếu học và cách mạng – tôi luôn ý thức phải sống có trách nhiệm, không ngừng học tập và nỗ lực cống hiến”, cô giáo trẻ bày tỏ.

Mong muốn trở thành tiếng nói của đồng bào vùng khó

Là một giáo viên trẻ người dân tộc thiểu số, Vy cho biết cô thấu hiểu sâu sắc những khó khăn mà học sinh vùng núi và đồng bào dân tộc thiểu số đang phải đối mặt.

Trong những năm gần đây, giáo dục tại các xã miền núi Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống trường lớp từng bước được kiên cố hóa, các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số được triển khai đầy đủ, tỷ lệ học sinh đến trường và duy trì sĩ số có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thách thức.

Ở nhiều điểm trường lẻ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ. Việc đi lại của học sinh, đặc biệt vào mùa mưa lũ, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đời sống của giáo viên ở vùng sâu, vùng xa cũng còn nhiều khó khăn.

Sau trận lũ lớn năm 2025, nhiều gia đình tại các khu vực miền núi rơi vào cảnh khó khăn hơn. Trường lớp bị ảnh hưởng, sách vở và đồ dùng học tập của học sinh bị hư hỏng.

“Những hình ảnh học sinh đến lớp trong điều kiện thiếu thốn khiến tôi trăn trở rất nhiều. Tôi muốn làm nhiều hơn, không chỉ với vai trò giáo viên mà còn là trách nhiệm của một công dân”, Vy nói.

Từ hoạt động thiện nguyện đến khát vọng cống hiến

Không chỉ đứng lớp, cô giáo trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh nghèo.

Hiện nay, Vy là Đại sứ Nhân ái của chương trình “Học cùng em”, một chương trình hướng đến việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Thông qua chương trình, nhiều học sinh đã nhận được sách vở, quần áo, học bổng và điều kiện học tập tốt hơn.

Từ những trải nghiệm thực tế đó, Vy càng tin rằng giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống và phát triển quê hương.

Trong chương trình hành động của mình với tư cách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cô giáo trẻ đặc biệt quan tâm đến các chính sách liên quan đến giáo dục, nhất là giáo dục vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong nhiều năm qua, Bảo Vy đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện để các em nhỏ miền núi có điều kiện học tập tốt hơn.

Niềm tự hào của dân tộc Ơ Đu

Dân tộc Ơ Đu là một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam, với hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My, Nghệ An.

Vì vậy, việc Lo Thị Bảo Vy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với cá nhân cô mà còn là niềm tự hào của cộng đồng dân tộc Ơ Đu.

Sự kiện này cho thấy cơ hội phát triển và trưởng thành của đồng bào dân tộc thiểu số dưới các chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời khẳng định rằng những dân tộc ít người vẫn có thể đóng góp vào các trọng trách lớn của đất nước.

“Người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên bằng tri thức nếu có ý chí và được tạo điều kiện phù hợp. Dù kết quả thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục tận tâm với nghề giáo, tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng khó và tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Nếu được cử tri tin tưởng giao trọng trách, tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhân dân giao phó”, Vy khẳng định.