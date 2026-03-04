Chuyển động số
Thành công của cuộc bầu cử quyết định trực tiếp chất lượng đầu vào của Quốc hội

18:24 | 04/03/2026
Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là yêu cầu về mặt quy trình, mà còn quyết định trực tiếp chất lượng “đầu vào”, tầm vóc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 tới đây. Đây không đơn thuần là một sự kiện chính trị định kỳ 5 năm một lần, mà là thời điểm để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Theo ông Lê Quang Mạnh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, vai trò của Quốc hội ngày càng quan trọng. Mỗi quyết sách được ban hành không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của quốc gia. Chính vì vậy, chất lượng đại biểu được lựa chọn ngay từ đầu nhiệm kỳ có ý nghĩa quyết định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, thành công của cuộc bầu cử quyết định trực tiếp chất lượng "đầu vào" của Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, thành công của cuộc bầu cử quyết định trực tiếp chất lượng “đầu vào” của Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng.

Thành công của cuộc bầu cử không chỉ đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu

Theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, một cuộc bầu cử thành công không thể chỉ được đánh giá qua tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hay việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Những yếu tố đó là cần thiết, nhưng chưa đủ.

Điều quan trọng hơn là chất lượng đội ngũ đại biểu được nhân dân tín nhiệm lựa chọn. Đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực thực tiễn, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước cử tri. Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội cần có khát vọng cống hiến, tinh thần phụng sự nhân dân và khả năng tham gia hiệu quả vào các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông Lê Quang Mạnh cho rằng, cuộc bầu cử chính là “khâu khởi đầu” của cả một nhiệm kỳ. Nếu lựa chọn được đúng người, đúng tiêu chuẩn, Quốc hội khóa XVI sẽ có nền tảng vững chắc để đổi mới mạnh mẽ hơn về tổ chức và hoạt động. Ngược lại, nếu chất lượng “đầu vào” không bảo đảm, những hạn chế sẽ kéo dài trong suốt nhiệm kỳ và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Một cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân sẽ tạo dựng niềm tin xã hội. Niềm tin đó không chỉ là yếu tố tinh thần mà còn là nguồn lực chính trị quan trọng để Quốc hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững ngày càng cao, mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn chung mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, khả năng phân tích chính sách và gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đời sống nhân dân.

Chất lượng “đầu vào” quyết định tầm vóc Quốc hội nhiệm kỳ mới

Nhấn mạnh vai trò then chốt của cuộc bầu cử, ông Lê Quang Mạnh khẳng định: “Thành công của cuộc bầu cử sẽ quyết định chất lượng và tầm vóc của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ”. Theo ông, đây không phải là nhận định mang tính hình thức, mà xuất phát từ thực tiễn hoạt động nghị trường.

Quốc hội là cơ quan lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước. Mọi quyết định về ngân sách, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hay các dự án quan trọng quốc gia đều được thảo luận và thông qua tại nghị trường. Vì vậy, năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của từng đại biểu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các quyết sách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hải Phòng, ngày 26/2/2026. (Ảnh: Media Quốc hội)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hải Phòng, ngày 26/2/2026. (Ảnh: Media Quốc hội)

Trong giai đoạn tới, đất nước đứng trước yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đồng thời, Quốc hội cũng phải tăng cường vai trò giám sát, bảo đảm các chính sách đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Để làm được điều đó, Quốc hội khóa XVI cần một đội ngũ đại biểu thực sự chất lượng, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tranh luận, phản biện chính sách một cách sâu sắc. Mỗi đại biểu khi bước vào nghị trường với sự tín nhiệm của cử tri sẽ mang theo “vốn chính trị” quan trọng – đó là niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính chính danh của Quốc hội được củng cố từ chính sự minh bạch và dân chủ của cuộc bầu cử. Khi cử tri tin tưởng rằng lá phiếu của mình có giá trị, rằng người mình lựa chọn thực sự xứng đáng, thì mọi nghị quyết, quyết định được Quốc hội thông qua sẽ có thêm sức nặng và sự đồng thuận trong xã hội.

Ông cũng nhấn mạnh, mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn một cá nhân cụ thể, mà còn là sự lựa chọn cho chất lượng của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đó là lựa chọn cho một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới, hành động quyết liệt và phụng sự nhân dân; là lựa chọn cho chất lượng thể chế và khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua, cùng sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cử tri cả nước, ông Lê Quang Mạnh bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.

Thành công đó, như ông khẳng định, sẽ không chỉ được ghi nhận bằng những con số thống kê, mà sẽ được kiểm chứng qua chất lượng hoạt động của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ mới – một Quốc hội thực sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, đổi mới và vì lợi ích cao nhất của nhân dân, của quốc gia.

Những ngày này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình vận động bầu cử. Đây không chỉ là chặng nước rút về thủ tục, mà còn là thời điểm thể hiện rõ nhất tầm nhìn, bản lĩnh và trách nhiệm của người được giới thiệu trước cử tri.
Trong ngày 14/3 tới đây, sẽ có 126 khu vực tại 5 địa phương được bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức công bố tiếp tục là Nhà tài trợ Danh xưng giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp đưa hệ thống PPA Tour Asia về Việt Nam. Giải đấu diễn ra từ 01–05/04/2026 tại Mỹ Đình với tổng tiền thưởng 300.000 USD.
Với nghi thức rước ấn, khai ấn trang trọng, Lễ hội khai Ấn tại đền Voi Phục không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng đầu năm của nhân dân Thủ đô mà còn góp phần giáo dục truyền thống chống giặc ngoại xâm và quảng bá giá trị di sản Thăng Long.
Chiều 2/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri để báo cáo Chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.
