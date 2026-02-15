Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố 864 ứng viên, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại Hà Nội

Trong danh sách này, Tổng Bí thư Tô Lâm được phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc TP. Hà Nội, khu vực trung tâm lịch sử và chính trị của đất nước. Đơn vị bầu cử số 1 bao gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Đây là những địa bàn mang tính biểu tượng, nơi hội tụ các di tích quốc gia, cơ quan đầu não và cộng đồng dân cư lâu đời của thủ đô. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đây khẳng định trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp lắng nghe ý kiến cử tri từ khu vực cốt lõi của thủ đô.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm ứng cử đại biểu tại Hà Nội

Sự kiện nằm trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026. Nghị quyết số 151 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia) ký ban hành đã nêu rõ danh sách ứng cử viên, đảm bảo tính công khai, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật.

Việc lãnh đạo Đảng cao nhất ứng cử tại đơn vị bầu cử trung tâm Hà Nội mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nó nhấn mạnh nguyên tắc lãnh đạo gần dân, sát dân, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Cử tri tại đơn vị số 1 sẽ có cơ hội trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, góp ý xây dựng với người đứng đầu Đảng qua quá trình vận động bầu cử sắp tới.

Bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều lãnh đạo chủ chốt khác cũng được phân công ứng cử tại các thành phố lớn như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại TP. Đà Nẵng. Sự phân bổ này phản ánh chiến lược gắn kết chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, đảm bảo Quốc hội khóa mới thực sự đại diện cho ý chí và khát vọng của toàn dân tộc.

Với vị trí đặc biệt tại Hà Nội, việc ứng cử của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một phần của quy trình bầu cử mà còn là biểu tượng cho sự lãnh đạo toàn diện, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Cử tri cả nước, đặc biệt tại thủ đô, đang mong chờ những đóng góp thiết thực từ các ứng cử viên trong giai đoạn quan trọng này.