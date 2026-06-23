Meccha Chameleon, tựa game indie do nhà phát triển Nhật Bản Lemorion thực hiện, đã ghi nhận bước tiến lớn khi đạt hơn 7 triệu lượt tải trên toàn cầu chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần sau khi ra mắt. Thông tin được chính nhà phát triển công bố trên mạng xã hội, đánh dấu cột mốc ấn tượng đối với một trò chơi được phát triển bởi cá nhân.

Trò chơi chính thức phát hành ngày 9/6 trên nền tảng PC thông qua cửa hàng Steam với mức giá 6 USD. Chỉ trong 12 ngày, Meccha Chameleon nhanh chóng thu hút lượng lớn người chơi nhờ lối chơi đơn giản nhưng có tính tương tác cao. Theo dữ liệu từ SteamDB, trò chơi từng đạt đỉnh hơn 340.000 người chơi cùng lúc, cho thấy sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng game thủ.

Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Lối chơi đơn giản nhưng tạo sức hút lớn

Meccha Chameleon xây dựng cơ chế dựa trên hình thức trốn tìm quen thuộc, tương tự dòng game Prop Hunt. Người chơi được chia thành hai nhóm: một bên tìm kiếm và một bên tìm cách ẩn náu trong môi trường xung quanh.

Những người đi trốn sẽ sử dụng khả năng thay đổi màu sắc để hòa mình với bối cảnh. Nhân vật có thể sơn màu lên cơ thể nhằm tạo sự tương đồng với tường, sàn nhà hoặc các vật thể trong bản đồ. Người chơi cần lựa chọn vị trí phù hợp, điều chỉnh màu sắc chính xác và duy trì trạng thái ẩn thân để tránh bị phát hiện.

Meccha Chameleon sở hữu lối chơi đơn giản

Dù không sở hữu hệ thống phức tạp hay nội dung quá lớn, Meccha Chameleon vẫn tạo được sự khác biệt nhờ tập trung vào trải nghiệm giải trí, yếu tố bất ngờ và khả năng tương tác giữa người chơi. Trò chơi cho thấy một sản phẩm có ý tưởng rõ ràng vẫn có thể tạo sức lan tỏa mạnh mà không cần đầu tư quá nhiều cơ chế phức tạp.

Thành công của một dự án phát triển độc lập

Một trong những điểm đáng chú ý của Meccha Chameleon là trò chơi được phát triển bởi duy nhất một nhà làm game. Việc một dự án cá nhân đạt hàng triệu lượt tải trong thời gian ngắn đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng game quốc tế.

Bên cạnh lượng người chơi tăng nhanh, Meccha Chameleon cũng nhận được phản hồi tích cực trên Steam. Trò chơi hiện có hàng nghìn lượt đánh giá với phần lớn nhận xét từ người dùng ở mức “chủ yếu tích cực”.

Meccha Chameleon trở thành hiện tượng toàn cầu

Trước sự ủng hộ của cộng đồng, Lemorion cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thêm nội dung mới, bao gồm bản đồ, tính năng và nhiều tùy chọn khác. Một khu vực chơi mới cũng đã được xác nhận sẽ xuất hiện trong các bản cập nhật sắp tới.

Từ một ý tưởng đơn giản về trò chơi trốn tìm, Meccha Chameleon đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên Steam, đồng thời cho thấy tiềm năng của các sản phẩm game độc lập khi đáp ứng đúng nhu cầu giải trí của người chơi.