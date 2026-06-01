Được biết, cuộc thi Game Hybrid Casual toàn cầu do Krafton phối hợp tổ chức cùng công ty Neptune tổ chức và theo BTC thì hiện tại đã có khoảng 200 nhà phát triển và studio độc lập trên toàn cầu đã gửi bài dự thi tính từ ngày bắt đầu là 9/5.

Cuộc thi mang tên “Flick x KRAFTON Casual Game Challenge Season 01” (tạm dịch: thử thách game giải trí Flick x KRAFTON). Đây là cuộc thi dành riêng cho các nhà phát triển game và studio độc lập trên toàn thế giới. Mặc dù đã có khoảng 200 nhà phát triển game và studio độc lập đến từ nhiều quốc gia đã hoàn tất quy trình đăng ký. Tuy nhiên, trước nhu cầu cao từ cộng đồng, BTC quyết định gia hạn thời gian nhận bài dự thi.

Điểm đáng chú ý là các dự án tham gia sẽ được đánh giá ngay theo hình thức cuốn chiếu. Danh sách được lựa chọn cuối cùng dự kiến được công bố vào tháng 7 sau khi toàn bộ quy trình xét duyệt hoàn tất. Những tựa game được chọn sẽ tiếp tục trải qua quá trình thử nghiệm và hoàn thiện với sự phối hợp từ “Flick”, thương hiệu phát hành Game Hybrid Casual của Neptune.

Cuộc thi Game Hybrid Casual được gia hạn thêm đến ngày 16/6

Flick” nổi bật với khả năng hỗ trợ xuyên suốt quá trình phát triển game, từ giai đoạn mới lên ý tưởng đến khi sản phẩm được thương mại hóa, thông qua sự kết hợp giữa năng lực phát hành toàn cầu và các chiến lược vận hành dựa trên phân tích dữ liệu của Krafton và Neptune.

Cuộc thi này là dự án kết hợp kinh nghiệm phát hành toàn cầu và hiểu biết về thị trường của KRAFTON với thế mạnh của Neptune trong công nghệ quảng cáo, đầu tư vào các nhà phát triển, và kinh nghiệm vận hành game casual. Qua đó, hai công ty hướng tới mục tiêu tìm kiếm các tựa Game Hybrid Casual có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái phát hành bền vững.

Website chính thức của cuộc thi hiện đã đăng tải đầy đủ thông tin về chương trình, thương hiệu phát hành game “Flick” cũng như các tiêu chí đánh giá cụ thể. Các nhà phát triển game có thể gửi bài dự thi trực tiếp thông qua website chính thức, ban tổ chức chấp nhận các game đã hoàn thiện, dự án đang ở giai đoạn thiết kế trên giấy hoặc bản thử nghiệm.

Game Hybrid Casual là thể loại kết hợp giữa nền tảng của hyper-casual game - vốn nổi bật với lối chơi đơn giản, thao tác dễ nắm bắt và dễ tiếp cận, cùng các yếu tố phát triển, nâng cấp nhằm giữ chân người chơi. Thể loại này này thường tích hợp mô hình doanh thu kết hợp giữa quảng cáo và mua hàng trong ứng dụng, đồng thời đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh trên thị trường toàn cầu.

Thông qua cuộc thi này, Krafton kỳ vọng tìm kiếm những sản phẩm trí tuệ (IP) Game Hybrid Casual có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời tiếp tục củng cố năng lực phát hành toàn cầu thông qua hợp tác với Neptune.