Phạm Hổ, nhà thơ của tuổi thơ nhiều thế hệ

Nhà thơ Phạm Hổ sinh ngày 28/11/1926 tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), mất ngày 4/5/2007 tại Hà Nội. Ông sáng tác nhiều thể loại từ thơ, văn, kịch, đến dịch thuật và vẽ tranh… cho cả người lớn và trẻ em, nhưng nổi tiếng nhất là những sáng tác dành cho trẻ em.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn chương, nhà thơ Phạm Hổ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Trong kháng chiến (1946-1954), tại Liên khu V, ông học lớp Hội họa do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách, sau đó tham gia thực hiện loại sách Hoa Kháng Chiến dành cho thiếu nhi. Cũng tại đây bài thơ “Chú bò tìm bạn” nổi tiếng của ông ra đời.

Chương trình là dịp để bạn đọc cùng nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và những đóng góp của nhà thơ Phạm Hổ đối với nền văn học thiếu nhi Việt Nam, đồng thời khám phá thế giới văn chương trong trẻo, hồn nhiên và giàu tình yêu thương của ông.

Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật và là một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng (6/1957). Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong đời sống văn học như Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong sự nghiệp sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỉ, tác giả Phạm Hổ để lại một di sản văn học thiếu nhi phong phú với hàng chục tập thơ, tập truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Nhiều tác phẩm của ông như Chú bò tìm bạn, Mười quả trứng tròn, Xe chữa cháy, Bướm em hỏi chị, Mẹ, mẹ ơi cô bảo, Chuyện hoa chuyện quả, Nàng tiên nhỏ thành Ốc… đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Thơ và truyện Phạm Hổ có sức hấp dẫn riêng bởi ngôn ngữ giản dị, trong sáng, giàu nhạc điệu và tràn đầy sự hồn nhiên. Dưới ngòi bút của ông, cỏ cây, hoa lá, các loài vật và những đồ vật quen thuộc đều trở nên gần gũi, có tâm hồn, biết trò chuyện, sẻ chia và kết bạn. Từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống, nhà thơ khơi gợi ở trẻ em tình yêu thiên nhiên, tình bạn, lòng nhân ái và sự rung cảm trước vẻ đẹp của thế giới.

Bên cạnh sáng tác, nhà thơ Phạm Hổ dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của nền văn học thiếu nhi Việt Nam, tích cực bồi dưỡng, khuyến khích các cây bút trẻ. Những đóng góp của ông đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng văn học, nghệ thuật, tiêu biểu là Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng, nhấn mạnh nhà thơ Phạm Hổ là người mở đường, góp phần đặt nền móng cho hoạt động xuất bản sách và sáng tác văn học thiếu nhi. Ông cũng là người thầy, người bạn lớn của những người làm sách và nhiều thế hệ độc giả nhỏ tuổi.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên dẫn lại câu hỏi mà nhà thơ Phạm Hổ từng đặt ra: “Tại sao khi viết cho lứa tuổi nhỏ, chúng ta lại cứ đi tìm và nói những cái gì xa xôi, trừu tượng, không hồn nhiên và không đúng với cái nhịp tâm hồn và cảm nghĩ của các em?”.

Theo bà, bằng sự thấu hiểu tâm hồn trẻ thơ, nhà thơ Phạm Hổ luôn tìm thấy những điều thú vị, đẹp đẽ trong thế giới cỏ cây, hoa trái, loài vật và những sự vật gần gũi với đời sống hằng ngày. Qua ngòi bút của ông, thế giới ấy trở nên sinh động, có tâm hồn, biết trò chuyện, sẻ chia và kết bạn.

“Văn chương của ông không áp đặt những bài học mà luôn khơi gợi để các em tự cảm nhận về tình bạn, lòng nhân ái và tình yêu thiên nhiên. Chính vì những giá trị ấy, các tác phẩm của ông sau nhiều thế hệ vẫn được bạn đọc yêu mến”, bà Vũ Thị Quỳnh Liên chia sẻ.

Không chỉ để lại những tác phẩm có sức sống lâu bền, nhà thơ Phạm Hổ còn dành nhiều tâm huyết đúc kết kinh nghiệm sáng tác thơ văn cho thiếu nhi. Những bài viết của ông đến nay vẫn được đội ngũ làm sách tại NXB Kim Đồng trân trọng, tham khảo và học hỏi trong quá trình biên tập, xuất bản.

Ra mắt bộ 5 ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ

Nhân dịp này, NXB Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc bộ 5 ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ, gồm: tuyển tập thơ văn Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ; tập thơ tinh tuyển Thơ hay viết cho thiếu nhi - Chú bò tìm bạn; tuyển tập văn xuôi Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phạm Hổ; tập truyện cổ tích hiện đại Chuyện hoa chuyện quả và tập thơ Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác.

Đáng chú ý, tập thơ Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác được in lại theo bản in đầu tiên năm 1957, từng được trao tặng thưởng loại A tại Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức năm 1957-1958.

Trong khuôn khổ chương trình, bạn đọc còn có dịp tham quan trưng bày sách “Phạm Hổ với tuổi thơ”, giới thiệu những cuốn sách của nhà thơ từ những ngày đầu sáng tác được gia đình và bạn đọc yêu quý sưu tầm, gìn giữ.