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Nhà thơ Hữu Thỉnh lần đầu viết tiểu thuyết, tri ân người lính Tăng thiết giáp

Phước Hà

Phước Hà

11:02 | 02/07/2026
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Sau nhiều thập kỷ thành công với thơ và trường ca, nhà thơ Hữu Thỉnh chính thức ra mắt tiểu thuyết đầu tay Thép dưới cỏ. Lấy cảm hứng từ trận đánh Tà Mây - Làng Vây năm 1968, tác phẩm không chỉ tái hiện một dấu mốc lịch sử của Binh chủng Tăng thiết giáp mà còn khắc họa số phận con người, tình đồng đội và những giá trị của hòa bình qua góc nhìn văn học.
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Nhà thơ Hữu Thỉnh vừa ra mắt độc giả tiểu thuyết đầu tay có tên “Thép dưới cỏ”. Tác phẩm lấy cảm hứng từ trận đánh Tà Mây - Làng Vây năm 1968 - trận hiệp đồng binh chủng đầu tiên của bộ đội Tăng thiết giáp trong kháng chiến chống Mỹ.

Tiểu thuyết “Thép dưới cỏ” - góc nhìn về sự kiện Tà Mây - Làng Vây hôm nay
Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Việc tác phẩm được ra mắt đầu tháng 7 là món quà tri ân tác giả dành cho độc giả; đồng thời bày tỏ lòng tri ân những người lính đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ, cùng những cựu chiến binh, những thương bệnh binh đã có một thời thanh xuân “hoa lửa” đáng tự hào của mình.

Tác giả cho biết, sự kiện Tà Mây - Làng Vây đã được viết từ năm 1968, ngay sau khi chiến dịch vừa kết thúc. Lúc đó, Binh chủng Tăng - Thiết giáp tổ chức một trại sáng tác cho năm anh em gồm: Long Minh, Hoàng Đông, Văn Kha, Trần Khôi và Hữu Thỉnh. Thời điểm ấy, những người tham gia trại sáng tác đã lấy tài liệu khá kỹ từ đoàn cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn 198 vừa từ miền Nam ra. Sau đó mỗi người được phân công viết một đơn vị hay một cá nhân trong đoàn. Tuy nhiên, do vấn đề biên tập - hồi đó chẳng có ai được cử làm việc đó - tác giả Hữu Thỉnh cho biết, nên cuốn sách cuối cùng cũng không được ra mắt công chúng.

Tiểu thuyết “Thép dưới cỏ” - góc nhìn về sự kiện Tà Mây - Làng Vây hôm nay
Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến phát biểu tại buổi ra mắt sách.

Sau gần gần 60 năm qua kể từ sự kiện Tà Mây - Làng Vây, “Thép dưới cỏ” lại được tác giả Hữu Thỉnh viết mới từ đầu. Một số nguyên mẫu được văn học hoá để tô đậm dấu ấn lịch sử, còn hầu hết các sự kiện và nhân vật đều là sản phẩm của sáng tạo.

“Sau gần gần 60 năm, binh chủng Tăng - Thiết giáp đã làm nên bao nhiêu chiến công hiển hách. Gần 60 năm ấy, biết bao sự kiện đã diễn ra, kéo theo rất nhiều thay đổi về tầm nhìn, thị hiếu, về cách cảm, cách nghĩ. Người ta không chỉ muốn biết về những bí mật của Làng Vây mà còn muốn giải mã về nó. Người ta không chỉ bằng lòng về một sự kiện mà còn muốn biết số phận những con người làm nên sự kiện đó sau chiến tranh ra sao?

Tiểu thuyết “Thép dưới cỏ” - góc nhìn về sự kiện Tà Mây - Làng Vây hôm nay
Nhà thơ Hữu Thỉnh và con gái tại lễ ra mắt sách.

“Và Làng Vây hôm nay là Làng Vây của văn học, không phải là bản sao của lịch sử. Tôi đã dốc vào đây tất cả tình cảm của tôi sau 13 năm sống và phục vụ trong Binh chủng Tăng - Thiết giáp, và xem đây là cách để trả món nợ lớn đối với cái nôi đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành” - tác giả Hữu Thỉnh chia sẻ.

Phó Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân Nguyễn Văn Sáu đánh giá, “Thép dưới cỏ” là một tiểu thuyết lấy nguyên liệu từ trận đánh Làng Vây. Tác giả không quá lệ thuộc vào diễn biến hay kết quả của trận đánh, cũng không bị giới hạn bởi góc nhìn của nhân vật “Tôi” trong truyện. Tác giả đã sáng tạo trong việc mở rộng không gian, bối cảnh; đi sâu vào khai thác tâm trạng, tính cách, miêu tả, ứng xử của các nhân vật trong truyện cả ở phía ta và địch”.

Tiểu thuyết “Thép dưới cỏ” - góc nhìn về sự kiện Tà Mây - Làng Vây hôm nay
Nhà thơ Hữu Thỉnh và Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân tặng sách cho Binh chủng Tăng, thiết giáp, Bảo tàng Tăng, thiết giáp, Trường đào tạo sĩ quan Tăng, thiết giáp và Thư viện Quân đội.

“Hữu Thỉnh không miêu tả người lính như những biểu tượng chung chung, mà đặt họ vào những tình huống cụ thể, ở đó phẩm chất được thử thách bằng hành động. Những nhân vật như Ngô Xuân, Thành, Khoa, Tấn, Lê Quang Hải, Ngân, Nhị, Ngôn Thanh... không hiện lên bằng các lời tán dương trực tiếp, mà bằng công việc, trách nhiệm, sáng kiến, sự gan góc và cả những suy nghĩ rất đời. Họ không chỉ biết xung phong, mà còn biết tính toán, quan sát, sửa chữa, ứng biến, phối hợp binh chủng, lo từng bữa ăn, từng mắt xích, từng bao cát, từng phương án rút quân. Đó là kiểu anh hùng của chiến tranh hiện đại: dũng cảm nhưng không liều lĩnh, giàu tình cảm nhưng rất kỷ luật, biết hy sinh nhưng cũng biết suy nghĩ bằng trí tuệ quân sự” - nhà báo Nguyễn Việt Chiến nhận xét.

Tiểu thuyết “Thép dưới cỏ” - góc nhìn về sự kiện Tà Mây - Làng Vây hôm nay

Nhà thơ Hữu Thỉnh sinh năm 1942 tại Vĩnh Phúc, từng tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du khóa đầu. Ông tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam từ khóa thứ ba đến khóa thứ tám, giữ chức Chủ tịch Hội bốn nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2000 đến 2020. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa 10 và 11. Ngoài ra, nhà thơ từng là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Ông viết thơ, truyện ký, tiểu luận phê bình nhưng thành công nhất ở mảng thơ, với gần 20 tập. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Sang thu, từng được đưa vào giảng dạy trong chương trình ngữ văn phổ thông. Với trường ca, ông từng sáng tác Đường tới thành phố (1979), Trường ca biển (1994), Sức bền của đất (2004), Trăng Tân Trào (2016), Giao hưởng Điện Biên (2024).
Thép dưới cỏ Nhà thơ Hữu Thỉnh

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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AUD 17599 17872 18451
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CHF 31978 32360 33009
CNY 0 3831 3924
EUR 29365 29585 30666
GBP 34244 34635 35573
HKD 0 3221 3423
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14623 15210
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THB 704 767 821
USD (1,2) 26023 0 0
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17,781 17,852 18,444
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29554 29584 31309
GBP 34570 34620 36377
HKD 0 3355 0
JPY 159.64 160.14 170.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14751 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
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THB 0 734.5 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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EUR 29,641 29,641 31,050
CAD 18,101 18,201 19,507
SGD 19,998 20,148 20,702
JPY 159.08 160.58 165.1
GBP 34,353 34,703 35,550
XAU 14,538,000 0 14,842,000
CNY 0 3,725 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/07/2026 02:00

Điện tử tiêu dùng

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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

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Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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