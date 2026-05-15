Triển lãm sách khoa học và công nghệ 2026 lan tỏa tri thức kiến tạo quốc gia số

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định và các đại biểu tham quan các gian hàng tại Triển lãm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết: Triển lãm năm nay được tổ chức theo hướng đổi mới, tích hợp đa chiều, kết hợp giữa sách, dữ liệu, công nghệ và trải nghiệm tương tác, tạo không gian tiếp cận tri thức sinh động, hiện đại cho sinh viên.

Ông Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê công bố Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức trở thành thành viên thụ hưởng cơ sở dữ liệu ScienceDirect của Nhà xuất bản Elsevier. Đây là nguồn dữ liệu học thuật giá trị hàng đầu thế giới, được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, gia tăng công bố khoa học quốc tế và cải thiện vị thế của Học viện trên các bảng xếp hạng trong nước, quốc tế.

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê phát biểu tại Triển lãm.

Nhân Dịp này, ông Trần Chí Đạt, Giám đốc -Tổng Biên tập Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ và Truyền thông giới thiệu Tủ sách "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số". Tủ sách hướng tới xây dựng hệ sinh thái tri thức chuyên sâu, phục vụ nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên và đông đảo bạn đọc quan tâm đến KHCN, ĐMST&CĐS.

Ông Trần Chí Đạt, Giám đốc,TBT NXB Khoa học, Công nghệ và Truyền thông phát biểu tại Triển lãm.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15/5/2026.

Một số hình ảnh tại Triển lãm

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định và các đại biểu chụp ảnh cùng các sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê trao quyền truy cập nguồn tin KH&CN cho Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.