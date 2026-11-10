Doanh nghiệp số
Kinh doanh

Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Đình Tưởng
Đình Tưởng
16:35 | 10/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động cho vay tại hai chi nhánh Techcombank ở Tây Ninh và Đồng Tháp.
Lãi vay quý III tăng 63%, TCBS thanh lý 49,7 tỷ đồng tài sản cho sàn tài sản mã hóa Lãi vay quý III tăng 63%, TCBS thanh lý 49,7 tỷ đồng tài sản cho sàn tài sản mã hóa
Techcombank chi 1.239 tỷ cho công nghệ Techcombank chi 1.239 tỷ cho công nghệ
Hai sàn tài sản mã hóa TCEX và SCEX vượt bước thẩm định an toàn cấp độ 4 Hai sàn tài sản mã hóa TCEX và SCEX vượt bước thẩm định an toàn cấp độ 4

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 13 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) Chi nhánh Tây Ninh và Chi nhánh Đồng Tháp. Bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm và rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát khoản vay tại hai đơn vị.

Nợ xấu Techcombank Tây Ninh tăng lên 30,6%, lợi nhuận sụt giảm

Theo Thông báo số 45/TB-TTRA ngày 4/11/2026, Thanh tra NHNN Khu vực 13 công khai Kết luận thanh tra số 37/KL-TTRA ngày 26/10/2026 đối với Techcombank Tây Ninh.

Trong thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến 30/6/2026, hoạt động huy động vốn của chi nhánh tăng mạnh, từ 408,7 tỷ đồng lên 953,2 tỷ đồng, tương đương mức tăng 133%. Dư nợ cho vay cũng tăng từ 335,2 tỷ đồng lên 589,9 tỷ đồng trong hai năm 2024 và 2025, trước khi giảm nhẹ xuống 585,7 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng huy động vốn nhanh hơn cho vay khiến tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn huy động giảm từ 83,8% năm 2024 xuống còn 65,1% năm 2025. Cơ quan thanh tra đánh giá hiệu suất sử dụng vốn huy động để cấp tín dụng của chi nhánh chưa cao.

Thông báo kết luận thanh tra số 45/TB-TTRA ngày 4/11/2026 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13, chỉ ra nhiều vi phạm, rủi ro trong hoạt động cho vay và tình trạng nợ xấu tăng mạnh tại Techcombank Chi nhánh Tây Ninh. Nguồn NHNN
Thông báo kết luận thanh tra số 45/TB-TTRA ngày 4/11/2026 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13, chỉ ra nhiều vi phạm, rủi ro trong hoạt động cho vay và tình trạng nợ xấu tăng mạnh tại Techcombank Chi nhánh Tây Ninh. Nguồn NHNN

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng tại Techcombank Tây Ninh suy giảm mạnh từ năm 2025. Nợ xấu tăng từ 7,87 tỷ đồng tại ngày 31/12/2024 lên 117,93 tỷ đồng vào cuối năm 2025 và tiếp tục đạt 179,21 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Tương ứng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,5% lên 20% và đạt 30,6% vào cuối tháng 6/2026, vượt xa mức dưới 3% theo khuyến cáo của NHNN Việt Nam được nêu trong kết luận thanh tra.

Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 147,2% tại cuối năm 2024 xuống dưới 10% trong các thời điểm cuối năm 2025 và cuối tháng 6/2026.

Nợ xấu gia tăng kéo theo hiệu quả kinh doanh suy giảm. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Techcombank Tây Ninh đạt 10,86 tỷ đồng, giảm 36,9% so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026, số liệu lũy kế thu nhập trừ chi phí của chi nhánh ghi nhận âm 4,99 tỷ đồng.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng ghi nhận chi nhánh thực hiện tốt một số quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng.

Tuy nhiên, đơn vị vẫn phát sinh vi phạm, rủi ro trong công tác thẩm định, xét duyệt cho vay và kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Việc kiểm soát chất lượng tín dụng còn hạn chế, xử lý nợ xấu chưa đạt hiệu quả cao, tiềm ẩn nguy cơ thu hồi nợ chậm, gây ứ đọng vốn tín dụng, suy giảm giá trị phát mại tài sản bảo đảm và gia tăng chi phí xử lý nợ.

Thanh tra xác định các tồn tại, vi phạm chủ yếu phát sinh do tập thể, cá nhân tại chi nhánh chưa nghiên cứu, cập nhật đầy đủ, kịp thời quy định nội bộ và pháp luật liên quan đến hoạt động nghiệp vụ.

Trách nhiệm trực tiếp thuộc về các tập thể, cá nhân tham gia đề xuất cấp tín dụng, thẩm định tín dụng, kiểm tra, giám sát khoản vay; Giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm chung trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành 2 kiến nghị và 3 khuyến nghị, yêu cầu Techcombank Tây Ninh khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Techcombank Đồng Tháp có vi phạm trong hoạt động cho vay

Tại Thông báo số 47/TB-TTRA ngày 6/11/2026, Thanh tra NHNN Khu vực 13 công khai Kết luận thanh tra số 38/KL-TTRA ngày 29/10/2026 đối với Techcombank Đồng Tháp.

Theo kết luận, Techcombank Đồng Tháp duy trì hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi trong thời kỳ thanh tra. Công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cơ bản được triển khai theo quy định; các biện pháp xử lý, thu hồi nợ được quan tâm thực hiện.

Thông báo kết luận thanh tra số 47/TB-TTRA ngày 6/11/2026 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13, chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong hoạt động cho vay và công tác phòng, chống rửa tiền tại Techcombank Chi nhánh Đồng Tháp. Nguồn NHNN
Thông báo kết luận thanh tra số 47/TB-TTRA ngày 6/11/2026 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13, chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong hoạt động cho vay và công tác phòng, chống rửa tiền tại Techcombank Chi nhánh Đồng Tháp. Nguồn NHNN

Đối với các hồ sơ được kiểm tra, đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định về thỏa thuận cho vay, tính và thu lãi, phí. Khách hàng vay vốn đáp ứng điều kiện về năng lực pháp luật dân sự, mục đích vay vốn hợp pháp, phương án sử dụng vốn khả thi và khả năng tài chính để trả nợ.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng phát hiện Techcombank Đồng Tháp phát sinh một số tồn tại, hạn chế và vi phạm trong hoạt động cho vay cũng như công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do công tác thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng còn chủ quan; hoạt động kiểm tra sử dụng vốn vay chưa chặt chẽ, thiếu sâu sát. Bên cạnh đó, đơn vị còn thiếu sót trong việc thông báo thông tin thay đổi về người phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền.

Thanh tra xác định trách nhiệm trực tiếp thuộc về các cán bộ tham gia thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng; cán bộ được phân công kiểm tra, giám sát khoản vay; bộ phận phòng, chống rửa tiền tại Hội sở chính Techcombank. Lãnh đạo chi nhánh chịu trách nhiệm chung trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và rủi ro được phát hiện, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành 6 kiến nghị và 2 khuyến nghị đối với Techcombank Đồng Tháp, yêu cầu bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Techcombank thanh tra Techcombank Techcombank Tây Ninh Techcombank Đồng Tháp kết luận thanh tra ngân hàng nợ xấu Techcombank ngân hàng nhà nước TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Bài liên quan

Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Kinh doanh
Dù duy trì tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,28%, Agribank Chi nhánh Đại Tân Hải Dương II vẫn bị cơ quan thanh tra chỉ ra hạn chế trong việc thu thập tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại tại Vietbank Đồng Tháp

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại tại Vietbank Đồng Tháp

Kinh doanh
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong thẩm định, xét duyệt cho vay, giám sát sử dụng vốn và xử lý nợ xấu tại Vietbank Đồng Tháp.
Nestlé Việt Nam thắng lớn tại MMA SMARTIES Vietnam 2026

Nestlé Việt Nam thắng lớn tại MMA SMARTIES Vietnam 2026

Kinh doanh
Đáng chú ý, doanh nghiệp còn được trao danh hiệu Advertiser of the Year, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực đổi mới trong hoạt động tiếp thị đa thương hiệu.
Lợi nhuận quý III của Petrosetco tăng 46%, lãi vay gấp hơn 4 lần

Lợi nhuận quý III của Petrosetco tăng 46%, lãi vay gấp hơn 4 lần

Kinh doanh
Lợi nhuận quý III của Petrosetco (HoSE: PET) tăng 46,5% lên 109,1 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay gấp 4,1 lần cùng kỳ, lên 142,4 tỷ đồng.
Masan đưa Sojitz thành cổ đông chiến lược tại Masan High-Tech Materials

Masan đưa Sojitz thành cổ đông chiến lược tại Masan High-Tech Materials

Kinh doanh
Masan và Sojitz ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch chuyển nhượng 5% cổ phần MSR, đồng thời mở rộng phân phối vật liệu công nghệ cao tại Nhật Bản.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa vừa
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
30°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa vừa
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

14°C

Cảm giác: 14°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 16°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
23°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17173 17444 18020
CAD 17591 17864 18482
CHF 30582 30958 31605
CNY 0 3796 3893
EUR 28130 28346 29428
GBP 33595 33983 34920
HKD 0 3133 3335
JPY 155 158 166
KRW 0 18 20
NZD 0 14117 14707
SGD 19503 19784 20357
THB 682 745 798
USD (1,2) 25343 0 0
USD (5,10,20) 25379 0 0
USD (50,100) 25407 25420 25790
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,385 25,385 25,765
USD(1-2-5) 24,370 - -
USD(10-20) 24,370 - -
EUR 28,141 28,164 29,551
JPY 157.4 157.68 167.25
GBP 33,768 33,859 35,044
AUD 17,376 17,439 18,105
CAD 17,771 17,828 18,493
CHF 30,830 30,926 31,848
SGD 19,604 19,665 20,441
CNY - 3,760 3,905
HKD 3,194 3,204 3,339
KRW 17.62 18.38 20
THB 730.82 739.85 792.13
NZD 14,097 14,228 14,652
SEK - 2,566 2,658
DKK - 3,774 3,910
NOK - 2,673 2,772
LAK - 0.87 1.2
MYR 5,895.81 - 6,658.01
TWD 702.03 - 850.72
SAR - 6,695.17 7,054.74
KWD - 80,777 85,974
AED - 6,710 7,232
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,360 25,390 25,770
EUR 28,126 28,267 29,498
GBP 33,742 33,912 34,945
HKD 3,188 3,207 3,324
CHF 30,661 30,815 31,764
JPY 157.05 158.64 166.62
AUD 17,331 17,453 18,049
SGD 19,563 19,741 20,338
THB 735 750 787
CAD 17,732 17,857 18,452
NZD 14,182 14,739
KRW 18.35 20.33
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25390 25390 25760
AUD 17344 17444 18375
CAD 17757 17857 18872
CHF 30787 30817 32402
CNY 3772.7 3797.7 3933.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28242 28272 29997
GBP 33866 33916 35684
HKD 0 3300 0
JPY 158.25 158.75 169.27
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14201 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19617 19747 20478
THB 0 709.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13850000 13850000 14200000
SBJ 12000000 12000000 14200000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,285 25,405 25,720
USD20 25,255 25,405 25,720
USD1 25,235 25,405 25,720
AUD 17,293 17,443 18,625
EUR 28,058 28,158 29,839
CAD 17,710 17,810 19,132
SGD 19,705 19,855 20,428
JPY 158.81 160.31 166
GBP 33,780 33,930 35,336
XAU 13,848,000 0 14,152,000
CNY 0 3,753 0
THB 0 746 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/11/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Chứng khoán 09/11: VN-Index giảm hơn 11 điểm, dòng tiền suy yếu

Chứng khoán 09/11: VN-Index giảm hơn 11 điểm, dòng tiền suy yếu

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026