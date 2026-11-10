Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 13 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) Chi nhánh Tây Ninh và Chi nhánh Đồng Tháp. Bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm và rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát khoản vay tại hai đơn vị.

Nợ xấu Techcombank Tây Ninh tăng lên 30,6%, lợi nhuận sụt giảm

Theo Thông báo số 45/TB-TTRA ngày 4/11/2026, Thanh tra NHNN Khu vực 13 công khai Kết luận thanh tra số 37/KL-TTRA ngày 26/10/2026 đối với Techcombank Tây Ninh.

Trong thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến 30/6/2026, hoạt động huy động vốn của chi nhánh tăng mạnh, từ 408,7 tỷ đồng lên 953,2 tỷ đồng, tương đương mức tăng 133%. Dư nợ cho vay cũng tăng từ 335,2 tỷ đồng lên 589,9 tỷ đồng trong hai năm 2024 và 2025, trước khi giảm nhẹ xuống 585,7 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng huy động vốn nhanh hơn cho vay khiến tỷ lệ dư nợ cho vay trên vốn huy động giảm từ 83,8% năm 2024 xuống còn 65,1% năm 2025. Cơ quan thanh tra đánh giá hiệu suất sử dụng vốn huy động để cấp tín dụng của chi nhánh chưa cao.

Thông báo kết luận thanh tra số 45/TB-TTRA ngày 4/11/2026 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13, chỉ ra nhiều vi phạm, rủi ro trong hoạt động cho vay và tình trạng nợ xấu tăng mạnh tại Techcombank Chi nhánh Tây Ninh. Nguồn NHNN

Đáng chú ý, chất lượng tín dụng tại Techcombank Tây Ninh suy giảm mạnh từ năm 2025. Nợ xấu tăng từ 7,87 tỷ đồng tại ngày 31/12/2024 lên 117,93 tỷ đồng vào cuối năm 2025 và tiếp tục đạt 179,21 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Tương ứng, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,5% lên 20% và đạt 30,6% vào cuối tháng 6/2026, vượt xa mức dưới 3% theo khuyến cáo của NHNN Việt Nam được nêu trong kết luận thanh tra.

Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 147,2% tại cuối năm 2024 xuống dưới 10% trong các thời điểm cuối năm 2025 và cuối tháng 6/2026.

Nợ xấu gia tăng kéo theo hiệu quả kinh doanh suy giảm. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Techcombank Tây Ninh đạt 10,86 tỷ đồng, giảm 36,9% so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026, số liệu lũy kế thu nhập trừ chi phí của chi nhánh ghi nhận âm 4,99 tỷ đồng.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng ghi nhận chi nhánh thực hiện tốt một số quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng.

Tuy nhiên, đơn vị vẫn phát sinh vi phạm, rủi ro trong công tác thẩm định, xét duyệt cho vay và kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Việc kiểm soát chất lượng tín dụng còn hạn chế, xử lý nợ xấu chưa đạt hiệu quả cao, tiềm ẩn nguy cơ thu hồi nợ chậm, gây ứ đọng vốn tín dụng, suy giảm giá trị phát mại tài sản bảo đảm và gia tăng chi phí xử lý nợ.

Thanh tra xác định các tồn tại, vi phạm chủ yếu phát sinh do tập thể, cá nhân tại chi nhánh chưa nghiên cứu, cập nhật đầy đủ, kịp thời quy định nội bộ và pháp luật liên quan đến hoạt động nghiệp vụ.

Trách nhiệm trực tiếp thuộc về các tập thể, cá nhân tham gia đề xuất cấp tín dụng, thẩm định tín dụng, kiểm tra, giám sát khoản vay; Giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm chung trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành 2 kiến nghị và 3 khuyến nghị, yêu cầu Techcombank Tây Ninh khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Techcombank Đồng Tháp có vi phạm trong hoạt động cho vay

Tại Thông báo số 47/TB-TTRA ngày 6/11/2026, Thanh tra NHNN Khu vực 13 công khai Kết luận thanh tra số 38/KL-TTRA ngày 29/10/2026 đối với Techcombank Đồng Tháp.

Theo kết luận, Techcombank Đồng Tháp duy trì hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi trong thời kỳ thanh tra. Công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố cơ bản được triển khai theo quy định; các biện pháp xử lý, thu hồi nợ được quan tâm thực hiện.

Thông báo kết luận thanh tra số 47/TB-TTRA ngày 6/11/2026 của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13, chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong hoạt động cho vay và công tác phòng, chống rửa tiền tại Techcombank Chi nhánh Đồng Tháp. Nguồn NHNN

Đối với các hồ sơ được kiểm tra, đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định về thỏa thuận cho vay, tính và thu lãi, phí. Khách hàng vay vốn đáp ứng điều kiện về năng lực pháp luật dân sự, mục đích vay vốn hợp pháp, phương án sử dụng vốn khả thi và khả năng tài chính để trả nợ.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng phát hiện Techcombank Đồng Tháp phát sinh một số tồn tại, hạn chế và vi phạm trong hoạt động cho vay cũng như công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do công tác thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng còn chủ quan; hoạt động kiểm tra sử dụng vốn vay chưa chặt chẽ, thiếu sâu sát. Bên cạnh đó, đơn vị còn thiếu sót trong việc thông báo thông tin thay đổi về người phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền.

Thanh tra xác định trách nhiệm trực tiếp thuộc về các cán bộ tham gia thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng; cán bộ được phân công kiểm tra, giám sát khoản vay; bộ phận phòng, chống rửa tiền tại Hội sở chính Techcombank. Lãnh đạo chi nhánh chịu trách nhiệm chung trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và rủi ro được phát hiện, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành 6 kiến nghị và 2 khuyến nghị đối với Techcombank Đồng Tháp, yêu cầu bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật.