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Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Hậu Thạch
Hậu Thạch
15:50 | 10/11/2026
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Từ ngày 9/11, hành khách trên cả nước có thể tra cứu, đặt và thanh toán vé tàu hỏa trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Dịch vụ tích hợp nhiều tiện ích như đặt vé hộ, chuyển vé điện tử và áp dụng các chính sách giảm giá theo quy định.
Tàu hỏa chạy bằng dầu ăn tái chế, bước tiến mới trong giảm khí thải nhà kính Đường sắt Việt Nam lần đầu đưa robot AI phục vụ hành khách trên tàu hỏa VNeID bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện, hỗ trợ tra cứu thông tin trên ứng dụng

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên nền tảng định danh điện tử quốc gia VNeID trên phạm vi toàn quốc từ ngày 9/11. Đây là bước tiếp nối quá trình nâng cấp hệ thống bán vé điện tử, đa dạng hóa các kênh phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động vận tải đường sắt.

Để sử dụng dịch vụ, hành khách cần có tài khoản VNeID đã định danh mức 2 và đăng nhập thành công trên điện thoại di động. Thông qua việc tự động xác thực thông tin cá nhân từ tài khoản VNeID, quy trình đặt vé được đơn giản hóa, giúp người dùng thực hiện các thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Bên cạnh việc tự mua vé, hành khách có thể đặt vé hộ người thân bằng cách nhập thông tin cá nhân của người đi tàu. Hệ thống cũng tích hợp tính năng "Gửi vé qua VNeID", cho phép chuyển trực tiếp vé điện tử đến ứng dụng VNeID của người nhận, đồng thời có tùy chọn ẩn hoặc hiện giá vé.

Qua VNeID, hành khách không phải chờ đợi hay xếp hàng mua vé trực tiếp
Qua VNeID, hành khách không phải chờ đợi hay xếp hàng mua vé trực tiếp (Ảnh - internet).

Sau khi nhận được vé, người đi tàu truy cập ứng dụng VNeID và chọn xác nhận "Nhận vé" để xuất trình khi lên tàu. Việc tích hợp này giúp thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, tiếp nhận và sử dụng vé điện tử.

Đáng chú ý, các chính sách ưu đãi xã hội của ngành Đường sắt vẫn được duy trì khi hành khách mua vé qua VNeID, bao gồm giảm giá đối với người cao tuổi, trẻ em và sinh viên.

Theo quy định của hệ thống, mỗi giao dịch được phép đặt tối đa 10 vé. Hành khách cần hoàn tất thanh toán trong thời gian tối đa 10 phút sau khi lựa chọn vé. Các phương thức thanh toán được hỗ trợ gồm ứng dụng ngân hàng thông qua quét mã QR, thẻ ATM nội địa và thẻ thanh toán quốc tế.

Quy trình mua vé được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Trước tiên, người dùng mở ứng dụng, nhập từ khóa "giao" tại ô tìm kiếm và chọn mục "Dịch vụ giao thông". Tiếp đó, hành khách đồng ý chia sẻ thông tin, nhập Passcode VNeID để truy cập Nền tảng Giao thông tập trung.

Tại trang chủ dịch vụ, người dùng chọn mục "Tàu hỏa", nhập thông tin ga đi, ga đến, ngày khởi hành; trường hợp mua vé khứ hồi có thể bật tính năng tương ứng để chọn thêm ngày về và số lượng hành khách.

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin giờ chạy, số chỗ còn trống và giá vé của các chuyến tàu để hành khách lựa chọn. Sau khi chọn chuyến phù hợp, người dùng tiếp tục chọn toa, vị trí chỗ ngồi trên sơ đồ và nhấn "Tiếp tục".

Ở bước cuối, người đặt vé nhập chính xác thông tin hành khách đi tàu, thông tin người liên hệ, kiểm tra lại đơn hàng, đồng ý với các điều khoản dịch vụ và tiến hành thanh toán. Sau khi giao dịch thành công, vé điện tử được tự động lưu tại mục "Vé của tôi" để hành khách sử dụng khi đi tàu.

Việc đưa dịch vụ bán vé tàu lên VNeID góp phần mở rộng tiện ích của nền tảng định danh điện tử quốc gia, đồng thời bổ sung một kênh giao dịch trực tuyến cho hành khách sử dụng dịch vụ đường sắt trên toàn quốc.

VNeID mua vé tàu hỏa vé tàu điện tử Ngành đường sắt Chuyển đổi số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
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Cập nhật: 10/11/2026 17:00

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