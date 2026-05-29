Đường sắt Việt Nam lần đầu đưa robot AI phục vụ hành khách trên tàu hỏa

Cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến trên tàu hỏa. (Ảnh: thanhnien.vn)

Điểm nhấn đáng chú ý của mô hình mới là lần đầu tiên ngành đường sắt đưa robot AI vào phục vụ hành khách trên khoang VIP.

Toa xe chỉ huy được đầu tư theo hướng đa chức năng, tích hợp công nghệ số hiện đại, không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách mà còn là không gian làm việc, kết nối và điều hành ngay trên tàu. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được tổ chức trực tuyến trên tàu hỏa.

Theo VNR, toa xe được thiết kế lấy cảm hứng từ tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt - Trại Mát. Bàn họp bên trong được tạo hình răng cưa nhằm tối ưu không gian sử dụng. Khoang họp có sức chứa khoảng 20 đại biểu, được trang bị màn hình trung tâm cùng hệ thống màn hình phụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kết nối trực tuyến.

Đặc biệt, toa xe được tích hợp giải pháp kết nối 5G thế hệ mới, cho phép duy trì liên lạc và truyền tải dữ liệu ổn định trên toàn tuyến, kể cả tại khu vực đồi núi, đèo dốc hoặc vùng có tín hiệu yếu trước đây.

Trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, bão lũ hay sự cố an ninh, toa xe có thể trở thành “sở chỉ huy tiền phương” di động, góp phần nâng cao khả năng xử lý và điều hành thực tế.

Việc ứng dụng robot AI nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách, đồng thời tạo dấu ấn mới về dịch vụ công nghệ trên tàu hỏa Việt Nam. (Ảnh: thanhnien.vn)

Một trong những điểm mới thu hút sự chú ý là việc thử nghiệm robot AI KettyBot Pro trên khoang VIP A34. Robot được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhận diện và tránh vật cản 3D, có khả năng di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp trên tàu.

Robot sẽ hỗ trợ đón khách, dẫn đường, giới thiệu dịch vụ và phục vụ đồ ăn, thức uống tận nơi cho hành khách. Theo ngành đường sắt, việc ứng dụng robot AI nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách, đồng thời tạo dấu ấn mới về dịch vụ công nghệ trên tàu hỏa Việt Nam.

Ngoài khoang họp và khoang VIP, đoàn tàu còn được bố trí các không gian nghỉ dưỡng, giường nằm và tiện ích phục vụ hành khách theo hướng hiện đại, tiện nghi hơn.

Sau chuyến chạy thử nghiệm trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, tổ hợp toa xe chỉ huy và các toa dịch vụ sẽ tiếp tục được đưa vào khai thác thương mại trên nhiều tuyến đường sắt khác trong cả nước.

Theo VNR, mô hình mới hướng tới xây dựng hệ sinh thái “vận tải - điều hành - nghỉ dưỡng - công nghệ”, từng bước đổi mới tư duy tổ chức vận tải và nâng cao hình ảnh ngành đường sắt Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số.