Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án đường sắt

Các dự án được tập trung gồm: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, cùng hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy định, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình. Thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện 25 nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực đường sắt, với nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, Hà Nội và TP.HCM đã chủ động thúc đẩy các dự án đường sắt đô thị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ. Nguồn ảnh: Thông tin Chính phủ

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình kỹ thuật trên cơ sở tham khảo quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Các dự án phải được kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cần được tăng cường, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm. Về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tái định cư với điều kiện sống tốt hơn cho người dân, hạ tầng đồng bộ và sinh kế bền vững.

Đối với từng dự án cụ thể, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo lộ trình rõ ràng: với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam yêu cầu Bộ Xây dựng cần sớm hoàn thiện báo cáo khả thi, đồng thời đề xuất phương án công nghệ và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng phải hoàn thành báo cáo khả thi trong tháng 3/2026 song song với việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và phát triển hạ tầng kết nối, tuyến Hà Nội - Lạng Sơn được giao cho các địa phương phối hợp lập quy hoạch còn tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giao địa phương làm cơ quan chủ quản.

Quang cảnh cuộc họp diễn ra do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì

Đối với các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, nhất là về nguồn vốn. Riêng TP.HCM được ưu tiên các dự án kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, bao gồm ngân sách nhà nước, tư nhân, hợp tác công và tư, vốn vay và phát hành trái phiếu, đồng thời phải đẩy mạnh đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thực hiện.

Các bộ, ngành liên quan cũng được giao khẩn trương hoàn thiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và đề án phát triển công nghiệp đường sắt, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 3/2026. Cuộc họp cho thấy quyết tâm thúc đẩy phát triển hệ thống đường sắt hiện đại, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.