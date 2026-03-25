Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga: Việt - Nga cần thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí

Thanh Hiền

10:26 | 25/03/2026
Ngày 23/3, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga ở Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí: Trụ cột chiến lược trong quan hệ Việt - Nga

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí, lĩnh vực được xem là một trong những trụ cột chiến lược của quan hệ song phương.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Valentina Matviyenko khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tạo xung lực mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, phát huy vai trò của kênh nghị viện nhằm củng cố tin cậy chính trị và tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Thông tin Chính phủ

Đáng chú ý, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động về năng lượng, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí giữa hai nước. Đây không chỉ là lĩnh vực hợp tác truyền thống mà còn mang ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và vị thế địa chính trị của cả Việt Nam và Nga.

Năng lượng - dầu khí: Động lực then chốt của hợp tác kinh tế

Việt Nam và Nga có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực dầu khí, với nhiều dự án liên doanh hoạt động hiệu quả trên cả thềm lục địa Việt Nam và lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu và cạnh tranh địa chính trị gia tăng, việc củng cố và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Trước hết, hợp tác năng lượng - dầu khí giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng, việc duy trì nguồn cung ổn định từ các dự án hợp tác với Nga đóng vai trò quan trọng trong cân đối cung - cầu, giảm phụ thuộc vào các thị trường biến động. Nga, với tiềm lực lớn về tài nguyên và công nghệ khai thác, là đối tác phù hợp để Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.Thứ hai, lĩnh vực dầu khí tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác kinh tế song phương, đóng góp đáng kể vào kim ngạch thương mại và đầu tư giữa hai nước. Việc thúc đẩy các dự án mới, đồng thời nâng cao hiệu quả các dự án hiện có sẽ tạo ra giá trị gia tăng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thứ ba, hợp tác năng lượng - dầu khí còn là nền tảng để mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng sạch. Trong xu hướng chuyển đổi xanh, hai bên có thể tận dụng nền tảng hợp tác truyền thống để phát triển các dự án liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo và công nghệ giảm phát thải. Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và cam kết quốc tế của cả hai quốc gia.

Tháo gỡ rào cản, nâng cao hiệu quả triển khai

Hai bên nhất trí phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc giám sát và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí. Việc hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách được xem là điều kiện tiên quyết để các dự án được triển khai hiệu quả.

Trong thực tế, hợp tác dầu khí thường đối mặt với nhiều thách thức như biến động giá năng lượng, rủi ro địa chính trị, cũng như các yêu cầu về công nghệ và môi trường ngày càng cao. Do đó, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đối tác chiến lược là cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. Ảnh: Thông tin Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác sang các địa phương, doanh nghiệp và các hình thức liên kết mới cũng được đánh giá là hướng đi tiềm năng. Chủ tịch Valentina Matviyenko nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác địa phương, tận dụng các mối quan hệ sẵn có để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Ngoài năng lượng - dầu khí, hai bên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, năng lượng vẫn giữ vai trò “đầu tàu”, tạo động lực lan tỏa sang các lĩnh vực hợp tác khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Nga, đồng thời đề nghị phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Nga. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Việc nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác năng lượng - dầu khí trong cuộc hội kiến lần này cho thấy tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước trong việc tận dụng thế mạnh bổ sung lẫn nhau. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức về năng lượng, hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần củng cố ổn định khu vực và nâng cao vị thế của mỗi quốc gia trên trường quốc tế.

Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo kéo theo làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, làm gia tăng nhanh nhu cầu điện năng. Áp lực không chỉ dừng ở sản lượng tiêu thụ mà còn lan sang chất lượng cung ứng và khả năng vận hành ổn định của hệ thống điện quốc gia.
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào xăng khoáng mà còn góp phần đa dạng nguồn cung năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong bối cảnh xe điện (EV) đang bùng nổ, xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) có phần lép vế, khiến nhiều người cho rằng “nền kinh tế hydro” đang rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, thực tế tại Trung Quốc lại cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ khi hydro đang dần trở thành trụ cột chiến lược của nền kinh tế xanh, với hệ sinh thái “1+N+X” được xây dựng rõ nét.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột địa chính trị, giá dầu, khí đốt và than liên tục leo thang, Việt Nam đang đối mặt với áp lực lớn về chi phí đầu vào. Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ được xem là bước đi kịp thời nhằm vừa ứng phó trước mắt, vừa tạo nền tảng cho quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững và giảm phụ thuộc bên ngoài.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ ra lệnh cho quân đội Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, sau khi hai bên có cuộc đối thoại mà ông mô tả là “rất tốt và hiệu quả” về khả năng giải quyết các xung đột tại Trung Đông.
