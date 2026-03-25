Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Việt Nam chủ động ứng phó với 'cú sốc' dầu mỏ tại eo biển Hormuz

La Giang

16:13 | 25/03/2026
Việc gián đoạn vận tải biển tại eo biển Hormuz (Trung Á) đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào biến động mạnh. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, với đặc thù là nước nhập khẩu ròng xăng dầu, các tác động từ biến động giá thế giới đã nhanh chóng lan tới nền kinh tế Việt Nam.
Nhiều quốc gia khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đợt biến động này có quy mô được đánh giá vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970, buộc nhiều quốc gia khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định kinh tế.

Ngày 22/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cảnh báo gián đoạn tại eo biển Hormuz đang tạo ra “nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay”, khi tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu gần như tê liệt kể từ cuối tháng 2/2026. Theo IEA, khoảng 11 triệu thùng dầu/ngày và 140 tỷ m³ khí đốt bị gián đoạn, đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng và kéo theo mặt bằng giá năng lượng tăng mạnh.

Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz.

IEA nhận định tác động của cuộc khủng hoảng không chỉ dừng ở giá nhiên liệu mà đã lan sang lạm phát, chi phí nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế. Để ứng phó, IEA đã phối hợp giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, mức can thiệp lớn nhất từ trước tới nay đồng thời cho biết sẵn sàng sử dụng thêm nguồn dự trữ nếu cần thiết. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh các biện pháp hiện tại chủ yếu nhằm giảm bớt tác động kinh tế, trong khi giải pháp căn bản vẫn là khôi phục hoạt động vận tải biển bình thường tại eo biển Hormuz.

Thực tế cho thấy, gián đoạn nguồn cung đã buộc nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á phải giảm công suất, trong khi tại châu Âu, giá khí đốt tăng hơn 60%, đẩy chi phí sản xuất và sinh hoạt lên cao. Tại Pháp, giá xăng phổ biến khoảng 1,87 euro/lít và dầu diesel khoảng 2,03 euro/lít, tạo áp lực lớn đối với người dân và doanh nghiệp.

Trước sự bất ổn gia tăng về nguồn cung nhiên liệu và khí đốt, nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm giảm tác động của giá tăng vọt. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu áp dụng giá trần nhiên liệu và các biện pháp phòng ngừa để kiểm soát biến động giá và thị trường ngoại hối. Tại Hungary, Chính phủ áp trần giá bán lẻ ở mức 595 forint/lít đối với xăng và 615 forint/lít đối với dầu diesel, đồng thời mở nguồn dự trữ dầu quốc gia để bảo đảm nguồn cung.

Các quốc gia tại Châu Âu kết hợp điều tiết giá với chính sách thuế vì giá xăng leo thang.

Trước diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành nhằm giảm áp lực giá và bảo đảm an ninh năng lượng. Tại châu Âu, các nước kết hợp điều tiết giá với chính sách thuế; Đức và Áo kiểm soát tần suất điều chỉnh giá nhằm hạn chế biến động tâm lý, trong khi Tây Ban Nha triển khai gói hỗ trợ khoảng 5 tỷ euro và giảm thuế VAT năng lượng từ 21% xuống 10%.

Tại châu Á, khu vực chịu tác động trực tiếp khi phần lớn nguồn cung dầu và LNG qua Hormuz được vận chuyển tới đây, nhiều quốc gia tập trung vào tiết giảm tiêu thụ và bảo đảm nguồn cung. Sri Lanka áp dụng hạn mức nhiên liệu; Philippines triển khai tuần làm việc 4 ngày trong khu vực công; Thái Lan xem xét áp trần giá và hạn chế phương tiện. Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thời tăng cường kiểm soát giá và đẩy mạnh dự trữ.

Hiệu quả điều hành và các công cụ bình ổn

Tại Việt Nam, công tác điều hành được triển khai sớm, chủ động và đồng bộ, qua đó nguồn cung trong nước cơ bản được bảo đảm, không để xảy ra gián đoạn hay thiếu hụt trên diện rộng.

Bộ Công Thương đã kịp thời, liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước, yêu cầu duy trì hoạt động bán hàng thông suốt, bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống. Đồng thời, điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá thế giới, từng bước tiệm cận cơ chế thị trường, bảo đảm khi giá thế giới tăng thì giá trong nước tăng và khi giá thế giới giảm thì giá trong nước giảm.

Giá xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực.

Công tác điều hành được thực hiện linh hoạt, có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và sử dụng đồng bộ các công cụ như điều chỉnh chu kỳ điều hành giá, chi Quỹ bình ổn giá, điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế liên quan nhằm điều tiết giá ở mức hợp lý, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng..

Cùng với đó, các giải pháp tăng cường dự trữ, bảo đảm lưu thông hệ thống phân phối tiếp tục được triển khai đồng bộ, nâng cao khả năng ứng phó trước các biến động bất lợi từ thị trường quốc tế.

Thực tế so sánh khu vực cho thấy, mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia lân cận, qua đó phản ánh hiệu quả điều hành và các công cụ bình ổn.

Cụ thể, tại Thái Lan (ngày 22/3/2026), giá xăng Gasohol 95 khoảng 26.400 đồng/lít và dầu diesel khoảng 24.900 đồng/lít sau khi đã được trợ giá mạnh từ Quỹ Oil Fund, trong khi giá thị trường trước trợ giá lên tới khoảng 34.200 – 41.200 đồng/lít. Tại Trung Quốc, giá xăng RON95 khoảng 34.600 đồng/lít và dầu diesel khoảng 31.600 đồng/lít theo cơ chế kiểm soát giá. Trong khi đó, tại Lào, giá xăng RON95 và dầu diesel lần lượt ở mức khoảng 47.600 đồng/lít và 41.100 đồng/lít.

Theo nhận định của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, diễn biến hiện nay cho thấy các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu dễ bị tổn thương trước các cú sốc địa chính trị. Trong ngắn hạn, ưu tiên bảo đảm nguồn cung, điều hành linh hoạt giá và kiểm soát thị trường. Về dài hạn, cần tăng dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực để ứng phó với các gián đoạn tại những “điểm nghẽn” như eo biển Hormuz.

