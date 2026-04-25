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'Giải mã công nghệ' - Bộ sách AI, IoT và Robot giúp trẻ em Việt Nam làm chủ tương lai

Hiền Ngô

Hiền Ngô

13:28 | 25/04/2026
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Bộ sách Giải mã công nghệ gồm ba cuốn Giải mã AI, Giải mã IoTGiải mã công nghệ Robot của PGS. TS Hoàng Văn Xiêm vừa ra mắt bạn đọc qua NXB Phụ nữ Việt Nam, hướng tới độc giả nhỏ tuổi từ tiểu học đến trung học với hệ thống minh họa sinh động và ngôn ngữ khoa học được chuyển hóa thành hình thức dễ tiếp cận. Tạp chí Điện tử và Ứng dụng đã có cuộc trao đổi trực tiếp với tác giả để tìm hiểu câu chuyện đằng sau bộ sách được nhiều phụ huynh và giáo viên chú ý ngay từ khi ra mắt.

PGS. TS Hoàng Văn Xiêm, người đưa robot từ phòng thí nghiệm vào trang sách thiếu nhi

PGS. TS Hoàng Văn Xiêm là chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật Robot thuộc Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là một trong số ít giảng viên được nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng về Khoa học Công nghệ do Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng năm 2019, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực phổ biến tri thức công nghệ cho thế hệ trẻ. Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu, ông còn tham gia cố vấn kỹ thuật cho nhiều hoạt động STEM và robotics cấp quốc gia, trong đó có VEX Robotics 2022, EVAC Championship 2024 và đề thi UET Robotics.

PGS. TS Hoàng Văn Xiêm ký tặng bộ sách Giải mã công nghệ cho học sinh tại sự kiện ra mắt sách công nghệ thiếu nhi
PGS. TS Hoàng Văn Xiêm ký tặng bộ sách Giải mã công nghệ cho học sinh tại sự kiện ra mắt sách công nghệ thiếu nhi

Chính nền tảng chuyên môn sâu, kết hợp với nhiều năm gắn bó cùng các thế hệ học sinh và sinh viên, đã thôi thúc PGS. TS Hoàng Văn Xiêm chuyển hóa kiến thức hàn lâm thành ngôn ngữ gần gũi, phù hợp với trẻ em trong bộ sách "Giải mã công nghệ". Đây cũng là lý do bộ sách mang sức thuyết phục khác biệt so với nhiều ấn phẩm phổ thông khoa học cùng thể loại hiện có trên thị trường.

Ngay từ cái tên, bộ sách "Giải mã công nghệ" đã níu chân người đọc từ cái nhìn đầu tiên, dù chưa lật qua một trang nào. PGS. TS Hoàng Văn Xiêm lý giải tinh thần "giải mã" chính là điểm khởi đầu của toàn bộ hành trình, vì nó đánh trúng vào bản năng tò mò và nhu cầu khám phá vốn có trong mỗi người. Ba cuốn sách tương ứng với ba trụ cột công nghệ đang định hình thế giới hiện đại gồm trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối và công nghệ robot, được xây dựng như một "tấm bản đồ" giúp người đọc bước vào thế giới công nghệ đang vận hành xung quanh mình mỗi ngày.

Ông nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc hiểu về trí tuệ nhân tạo, robot và vạn vật kết nối đã vượt qua ranh giới của lợi thế cạnh tranh để trở thành năng lực nền tảng. Bộ sách vì vậy mang lại cảm giác "cần phải có" với cả trẻ em lẫn phụ huynh, đặc biệt với thế hệ trẻ đang học cách định hướng bản thân trong một thế giới thay đổi từng ngày. Toàn bộ bộ sách được thiết kế dành riêng cho độc giả từ tiểu học đến trung học, với hệ thống minh họa sinh động, trực quan và giàu tính tưởng tượng, khiến người lớn muốn mua cho con còn trẻ em muốn khám phá ngay khi chỉ mới nhìn qua bìa sách.

Tác giả lo ngại điều gì nhất khi nhìn vào cách người Việt tiếp nhận công nghệ?

Phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng đặt câu hỏi về những lo ngại của PGS. TS Hoàng Văn Xiêm trong thời điểm trí tuệ nhân tạo và robot đang thay đổi đời sống từng ngày. Câu trả lời nhận được mang lại một góc nhìn đáng suy nghĩ.

"Điều tôi quan sát rõ nhất là công nghệ đang đi vào đời sống nhanh hơn khả năng hiểu và kiểm soát của con người. Trí tuệ nhân tạo và robot không còn là khái niệm xa vời, chúng đã hiện diện trong các hoạt động rất quen thuộc như xem YouTube, sử dụng TikTok, học trực tuyến hay thậm chí là giao tiếp hằng ngày", tác giả chia sẻ.

Với trẻ em, ông chỉ ra nếu chỉ tiếp cận công nghệ một cách thụ động, tức là chỉ "dùng" mà không "hiểu", các em sẽ gặp khó khăn trong việc hình thành tư duy phản biện, lựa chọn thông tin đúng đắn và phát triển năng lực học tập lâu dài. Công nghệ khi đó dễ trở thành công cụ giải trí đơn thuần, thay vì là phương tiện học tập và sáng tạo. Với phụ huynh, thách thức lớn nhất nằm ở khoảng cách hiểu biết, khi người lớn chưa thực sự nắm được bản chất của trí tuệ nhân tạo, robot hay các nền tảng số thì việc định hướng cho con sử dụng công nghệ một cách hiệu quả và lành mạnh sẽ rất hạn chế. Đây chính là khoảng trống mà PGS. TS Hoàng Văn Xiêm cho rằng cần được lấp đầy bằng tri thức phổ thông, dễ tiếp cận nhưng đủ chiều sâu.

Tác giả tiết lộ thách thức lớn nhất trong suốt quá trình viết bộ sách không phải là vấn đề nội dung chuyên môn, mà là câu hỏi liên tục đặt ra: Làm thế nào để diễn đạt những khái niệm công nghệ phức tạp bằng ngôn ngữ mà trẻ em có thể hiểu và hứng thú? Không thể áp dụng cách viết học thuật truyền thống, nhóm tác giả buộc phải "dịch" lại tri thức theo một ngôn ngữ mới, đơn giản hơn, trực quan hơn, nhưng vẫn giữ được bản chất khoa học. Từng khái niệm, từng hình minh họa, thậm chí từng màu sắc đều được cân nhắc kỹ lưỡng để vừa hấp dẫn thị giác, vừa hỗ trợ ghi nhớ lâu dài.

Về lý do lựa chọn NXB Phụ nữ Việt Nam làm đơn vị xuất bản, tác giả gọi đây là "một cơ duyên, nhưng đồng thời cũng là một quyết định có tìm hiểu kỹ". Nhà xuất bản Phụ nữ có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển sách dành cho thiếu nhi và gia đình, với quy trình biên tập chặt và sự đầu tư nghiêm túc vào nội dung. Với sự đồng hành đó đã giúp bộ sách đảm bảo chất lượng chuyên môn, đồng thời phù hợp với tâm lý tiếp nhận của độc giả trẻ tuổi.

"Biết dùng" và "hiểu để làm chủ" - điểm mấu chốt quyết định tương lai của trẻ

Một trong những câu hỏi thẳng thắn nhất được đặt ra trong cuộc phỏng vấn xoay quanh quan điểm phổ biến trẻ em không cần hiểu trí tuệ nhân tạo hay robot, chỉ cần biết cách dùng chúng là đủ. PGS. TS Hoàng Văn Xiêm cho biết: "Đây không phải là vấn đề đúng – sai, mà là vấn đề đủ – chưa đủ."

Trẻ em say mê đọc bộ sách Giải mã công nghệ gồm Giải mã Internet Vạn Vật, Giải mã Công nghệ Robot và Giải mã Trí Tuệ Nhân Tạo của PGS. TS Hoàng Văn Xiêm
Trẻ em say mê đọc bộ sách Giải mã công nghệ gồm Giải mã Internet Vạn Vật, Giải mã Công nghệ Robot và Giải mã Trí Tuệ Nhân Tạo của PGS. TS Hoàng Văn Xiêm

Việc biết sử dụng công nghệ là cần thiết, nhưng nếu dừng lại ở đó, trẻ em sẽ chỉ là người tiêu dùng công nghệ mà chưa thể trở thành người làm chủ hoặc sáng tạo công nghệ. Ông làm rõ thêm rằng "hiểu" ở đây không có nghĩa là học lập trình phức tạp, mà là nắm được nguyên lý cơ bản, cách công nghệ vận hành và tác động của nó tới cuộc sống. Bộ sách "Giải mã công nghệ" vì vậy không nhằm phản bác quan điểm kể trên, mà hướng tới mở rộng nó theo chiều sâu hơn, từ "biết dùng" sang "hiểu để dùng tốt hơn và có thể tạo ra cái mới". Khi trẻ em nắm được bản chất của trí tuệ nhân tạo hay robot, các em sẽ có nền tảng tư duy để thích nghi, sáng tạo và phát triển trong một thế giới công nghệ thay đổi liên tục, PGS. TS Hoàng Văn Xiêm nói.

Khép lại cuộc trò chuyện, phóng viên đề nghị PGS. TS Hoàng Văn Xiêm chỉ nói một câu duy nhất với người cầm cuốn sách lên tay lần đầu. Ông mỉm cười và nói: "Hãy đọc và cảm nhận dòng chảy công nghệ trong từng trang sách. Hãy tư duy và phát triển trí tò mò vốn luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, dù ấu thơ hay đã trưởng thành".

Bộ sách "Giải mã công nghệ" với ba cuốn Giải mã AI, Giải mã IoT và Giải mã công nghệ Robot của PGS. TS Hoàng Văn Xiêm, do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành, hiện có mặt tại các hệ thống nhà sách trên toàn quốc. Với cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm và ngôn ngữ được chuyển hóa phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi từ tiểu học đến trung học, bộ sách là lựa chọn đáng cân nhắc cho bất kỳ gia đình nào muốn chuẩn bị nền tảng tư duy công nghệ cho con em trong thời đại số.

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PGS. TS Hoàng Văn Xiêm Bộ sách Giải mã công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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AUD 17711 17985 18561
CAD 17835 18109 18730
CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
GBP 33624 34013 34950
HKD 0 3181 3384
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
USD (1,2) 25715 0 0
USD (5,10,20) 25754 0 0
USD (50,100) 25782 25796 26166
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,800 25,800 26,180
USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
EUR 28,966 28,989 30,365
JPY 159.62 159.91 169.6
GBP 33,720 33,811 34,976
AUD 17,889 17,954 18,641
CAD 18,026 18,084 18,749
CHF 30,949 31,045 31,971
SGD 19,891 19,953 20,734
CNY - 3,797 3,942
HKD 3,246 3,256 3,393
KRW 17.61 18.37 20
THB 740.77 749.92 802.72
NZD 14,369 14,502 14,935
SEK - 2,572 2,664
DKK - 3,885 4,022
NOK - 2,681 2,776
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,955.48 - 6,723.75
TWD 738.54 - 894.78
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,780 25,810 26,190
EUR 29,037 29,154 30,363
GBP 33,760 33,896 34,915
HKD 3,247 3,260 3,378
CHF 30,877 31,001 31,935
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AUD 17,900 17,972 18,563
SGD 19,975 20,055 20,646
THB 758 761 799
CAD 18,055 18,128 18,718
NZD 14,492 15,032
KRW 18.24 20.22
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25795 25795 26165
AUD 17909 18009 18931
CAD 18014 18114 19128
CHF 30920 30950 32524
CNY 3809.7 3834.7 3970.2
CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
EUR 29144 29174 30896
GBP 33895 33945 35703
HKD 0 3315 0
JPY 160.86 161.36 171.9
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
SGD 19950 20080 20802
THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 06:46

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

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Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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