Hình dạng thẻ liên thông giao thông công cộng tại Hà Nội.

Việc triển khai hệ thống vé điện tử liên thông được thực hiện theo định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống cho phép số hóa toàn bộ quy trình từ phát hành vé, thanh toán, quản lý vận hành đến nghiệm thu dịch vụ, hình thành nền tảng quản lý tập trung kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận tải và hành khách.

Điểm nổi bật của hệ thống là lần đầu tiên Trung tâm Quản lý và điều hành Giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) có thể thiết lập biểu đồ chạy xe, giám sát vận hành và phê duyệt lệnh vận chuyển của các đơn vị trên cùng một nền tảng quản trị thống nhất. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, giúp nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu quả điều hành.

Trên cơ sở dữ liệu số hóa đồng bộ, cơ quan quản lý có thêm công cụ để phân tích nhu cầu đi lại, tối ưu hóa mạng lưới vận tải và điều chỉnh chính sách giá vé phù hợp. Đặc biệt, hệ thống có khả năng tự động xác định hành trình trong khu vực Vành đai 1 để thực hiện chính sách miễn phí cho người dân theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Đối với các đơn vị vận tải, việc vận hành trên nền tảng số dùng chung giúp giảm khối lượng công việc thủ công, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị. Quy trình đối soát doanh thu, nghiệm thu sản lượng được thực hiện hoàn toàn điện tử, rút ngắn chu kỳ nghiệm thu từ theo tháng xuống hằng ngày.

Đối với hành khách, hệ thống mang lại nhiều tiện ích mới. Người dân có thể sử dụng thẻ giao thông, thẻ ảo trên điện thoại, thẻ ngân hàng hoặc mã QR thông qua các ví điện tử để thanh toán. Công dân từ 60 tuổi trở lên có thể dùng căn cước công dân để xác thực khi sử dụng phương tiện công cộng.

Toàn bộ dịch vụ vé được thực hiện trực tuyến, từ đăng ký, mua vé đến gia hạn vé thông qua ứng dụng hoặc website, không cần đến quầy giao dịch. Giá vé được tính theo quãng đường thực tế, bảo đảm nguyên tắc "đi ít trả ít, đi nhiều trả nhiều", đồng thời hệ thống sẽ tự động tính toán và hoàn trả phần chênh lệch khi kết thúc hành trình nếu có.

Ngoài vé lượt, hành khách còn có thể lựa chọn các loại vé ngày, vé tuần và vé tháng với thời hạn linh hoạt từ 1 đến 12 tháng cùng nhiều chính sách ưu đãi đi kèm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa hệ thống vé điện tử liên thông vào hoạt động là nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh của Thủ đô. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng, kết nối với đường sắt đô thị, xe đạp công cộng, taxi, xe công nghệ, đường sắt quốc gia và hàng không.

Với thông điệp "Một chiếc thẻ, vạn hành trình", hệ thống vé điện tử liên thông được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hiện đại hóa giao thông công cộng, mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân và góp phần xây dựng đô thị thông minh tại Hà Nội.