Hà Nội triển khai thu phí điện tử không dừng tại toàn bộ bãi đỗ xe từ ngày 1/7/2026.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7/2026, 100% bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe ô tô trên địa bàn thành phố phải áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng. Đối với các bến xe loại 1, thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2026; bến xe loại 2 hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Thành phố đặt mục tiêu đến trước ngày 31/12/2030 sẽ hoàn tất rà soát toàn bộ các bãi đỗ, điểm trông giữ xe tạm thời nhằm triển khai đồng bộ hệ thống quản lý và thanh toán điện tử trên toàn địa bàn.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc triển khai thu phí điện tử không dừng không chỉ giúp hiện đại hóa hoạt động giao thông tĩnh mà còn góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng tính minh bạch trong hoạt động trông giữ xe và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố đặt ra là xây dựng Đề án tổng thể quản lý và phát triển giao thông tĩnh; đồng thời nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ đầu tư thiết bị đối với các đơn vị quản lý, vận hành bãi đỗ xe khi chuyển đổi sang mô hình thu phí điện tử không dừng.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh mức giá dịch vụ trông giữ xe; xây dựng quy định về ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ và điểm trông giữ xe trên toàn địa bàn.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng sẽ xây dựng phần mềm quản lý tập trung đối với hệ thống bãi đỗ xe và điểm đỗ xe. Danh sách, tình trạng hoạt động của các điểm trông giữ xe đã triển khai công nghệ thanh toán điện tử sẽ được cập nhật trên các nền tảng số như iHaNoi và VNeID để người dân thuận tiện tra cứu và sử dụng.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát hạ tầng viễn thông, bảo đảm khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ tại các bãi đỗ xe.

Song song với đó, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe đang hoạt động, bao gồm bãi đỗ lòng đường, hè phố, bãi xe tại trường học, bệnh viện, khu đô thị, chung cư và các bãi đất trống.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối chủ trì triển khai kế hoạch; phối hợp với Sở Tài chính, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi mô hình thu phí không dừng.

Trong khi đó, Công an thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động trông giữ xe; đồng thời nghiên cứu các hình thức xử phạt bằng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát hoạt động thu phí điện tử trên địa bàn.