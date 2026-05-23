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Hà Nội thúc đẩy mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Sơn Tinh

Sơn Tinh

11:11 | 23/05/2026
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Hà Nội xác định đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu lịch sử, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
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Báo cáo về đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, trong quá trình đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội đã xây dựng đồng bộ hệ thống thể chế nền tảng theo logic “thí điểm - tổng kết - luật hóa”.

Theo ông Lưu, Hà Nội không chờ Luật Thủ đô sửa đổi hoàn tất mới triển khai mà chủ động đề xuất Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm, sau đó tổng kết thực tiễn để luật hóa thành Luật Thủ đô năm 2026.

Ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố xác lập mô hình tăng trưởng mới theo cấu trúc “3 trụ cột - 5 động lực - 4 không gian phát triển”, đồng thời thực hiện 3 chuyển dịch lớn gồm: từ tăng trưởng dựa vào vốn sang dựa vào năng suất; từ đầu tư công sang đầu tư tư nhân; từ ngành truyền thống sang các ngành dựa vào tri thức.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu báo cáo về đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại thành phố Hà Nội
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu báo cáo về đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại thành phố Hà Nội

Theo mục tiêu đề ra, năng suất nhân tố tổng hợp dự kiến đạt 57% vào năm 2030; tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 5 triệu tỷ đồng; kinh tế số chiếm 40% GRDP vào năm 2030.

Về nguồn lực thực hiện, năm 2026, Hà Nội bố trí 9.090 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mức cao nhất từ trước đến nay. Thành phố đã phân bổ 2.529 tỷ đồng, đạt 27,82%, đồng thời bổ sung thêm 1.001 tỷ đồng qua 7 đợt quyết định.

Trong quý I/2026, Hà Nội có 221 doanh nghiệp khoa học công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 10.996 doanh nghiệp công nghệ số.

Về hạ tầng chiến lược, Hà Nội đang triển khai đồng loạt 7 cây cầu qua sông Hồng, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027 trước thềm Hội nghị APEC. Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã thi công 35/50,8km, đạt khoảng 85%.

Đáng chú ý, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số tăng 22% trong năm 2026 và đạt 40% vào năm 2030, cao hơn khoảng 1,5 lần mục tiêu chung của cả nước.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, hiện thành phố đang triển khai 7 mô hình, cách làm tiêu biểu bước đầu mang lại kết quả tích cực và có thể nghiên cứu nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể gồm: Quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt trong khu vực công; danh mục 30 bài toán lớn của Thủ đô; mô hình “4 nhà” gồm Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và tổ chức tài chính; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; hợp tác quốc tế với các trường đại học, tập đoàn công nghệ lớn; chiến lược thu hút trí thức người Việt ở nước ngoài; phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành trung tâm khoa học công nghệ khu vực.

Ngoài ra, Hà Nội cũng triển khai 5 nội dung chuyên sâu nhằm thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành phố đang vận dụng Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế đột phá như thí điểm cơ chế khác luật, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, hỗ trợ chi nghiên cứu và phát triển tới 200%, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm từ ngân sách và miễn thuế 5 năm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia.

Hà Nội thúc đẩy mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hà Nội cũng triển khai mô hình “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”, gắn với chính quyền địa phương 2 cấp, phân loại doanh nghiệp theo trình độ công nghệ và công bố danh mục 30 bài toán lớn của Thủ đô.

Đối với phát triển đô thị, Hà Nội định hướng xây dựng mô hình đô thị hiện đại, xanh, thông minh; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan trung tâm; thúc đẩy chương trình “hồi sinh các dòng sông” gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Trong lĩnh vực văn hóa, thành phố đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GRDP vào năm 2030. Hà Nội đã thí điểm trình chiếu 3D tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội; đồng thời lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh Phở, múa rối nước và áo dài Việt Nam.

TP Hà Nội cũng kiến nghị Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nghiên cứu 17 kiến nghị thuộc 6 nhóm vấn đề, trên tinh thần “thử nghiệm có kiểm soát” theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Trong đó, thành phố đề xuất nghiên cứu nhân rộng toàn quốc một số mô hình có triển vọng như quản trị mục tiêu - kết quả then chốt; không gian làm việc số thống nhất; danh mục bài toán lớn; mô hình “4 nhà”; mô hình công ty cổ phần trong tổ chức đổi mới sáng tạo và cơ chế thu hút trí thức người Việt ở nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Hà Nội xác định đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu lịch sử, đồng thời là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Hà Nội đổi mới mô hình phát triển khoa học công nghệ Chuyển đổi số đổi mới sáng tạo kinh tế số Hà Nội Luật Thủ đô 2026 Nguyễn Xuân Lưu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
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Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
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Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00

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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

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JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

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Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

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PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026