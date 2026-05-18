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Đổi mới sáng tạo trục phát triển mới trong kỷ nguyên dữ liệu

Lê Nhi

Lê Nhi

13:15 | 18/05/2026
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Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa trên dữ liệu, công nghệ và tri thức, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với định hướng từ Nghị quyết 57-NQ/TW, Việt Nam đang từng bước lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng kiến tạo mô hình phát triển mới, mở ra không gian bứt phá trong kỷ nguyên số.
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Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot tự động, ngân hàng số hay thành phố thông minh. Đổi mới sáng tạo đang trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia và doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra công nghệ mới, đổi mới sáng tạo còn là quá trình thay đổi tư duy quản trị, mô hình vận hành và phương thức phát triển để thích ứng với nền kinh tế số đang biến đổi từng ngày.

Theo nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế, kinh tế số hiện đóng góp khoảng 15-16% GDP toàn cầu và tiếp tục tăng trưởng nhanh trong thập kỷ tới. Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây hay Internet vạn vật (IoT) đang trở thành những công nghệ cốt lõi tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống. Tại Việt Nam, quy mô GDP năm 2025 được ước đạt khoảng 514 tỷ USD. Trong đó, kinh tế số hiện được ước tính đóng góp khoảng 16-18% GDP, tương đương gần 90 tỷ USD, thông qua các lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech, công nghệ số, dữ liệu và dịch vụ trực tuyến.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học - công nghệ nhận định, dữ liệu đang dần trở thành “tài nguyên mới”, đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo ra mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và công nghệ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từng nhấn mạnh: “Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chính để Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên mới.”

Nghị quyết 57 mở đường cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày 22/ 12/ 2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW, xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Nghị quyết 57 cũng đặt mục tiêu hình thành nền kinh tế số hiện đại, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo không gian phát triển mới cho Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ.

Đổi mới sáng tạo – Trục phát triển mới trong kỷ nguyên dữ liệu
Ảnh minh hoạ được tạo bằng AI.

Thực tế cho thấy, đổi mới sáng tạo đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã ứng dụng AI và dữ liệu lớn để cá nhân hóa dịch vụ khách hàng, xác thực giao dịch bằng sinh trắc học và tự động hóa quy trình vận hành. Việc mở tài khoản trực tuyến bằng eKYC giúp người dùng chỉ mất vài phút thao tác thay vì phải đến trực tiếp quầy giao dịch như trước đây.

Trong ngành sản xuất công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy thông minh với dây chuyền tự động hóa và robot vận hành. Một số nhà máy điện tử, cơ khí hay ô tô hiện sử dụng robot để lắp ráp, kiểm tra lỗi sản phẩm và quản lý kho hàng tự động, giúp giảm đáng kể chi phí nhân công, tăng độ chính xác và tối ưu năng suất.

Lĩnh vực thương mại điện tử, các nền tảng số ứng dụng thuật toán AI để phân tích hành vi tiêu dùng, từ đó gợi ý sản phẩm phù hợp với từng khách hàng. Công nghệ dữ liệu lớn cũng giúp doanh nghiệp dự báo nhu cầu thị trường, tối ưu logistics và rút ngắn thời gian giao hàng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với khoa học công nghệ và bài học cho thực tiễn đổi mới sáng tạo hôm nay

Địa phương tăng tốc đổi mới sáng tạo

Tại nhiều địa phương, tinh thần của Nghị quyết 57 đang từng bước được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và mô hình phát triển thực tiễn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với định hướng xây dựng trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Thành phố đang tập trung phát triển hạ tầng dữ liệu, trung tâm R&D, hệ sinh thái startup, đô thị thông minh và các nền tảng số dùng chung phục vụ quản trị đô thị.

Đáng chú ý, TP.HCM đã triển khai chương trình hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ. Chỉ sau hơn hai tuần triển khai đề án thí điểm, đã có 54 sản phẩm công nghệ của 29 tổ chức tham gia, trong đó 30 sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược quốc gia. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm và bảo hộ tài sản trí tuệ.

Đổi mới sáng tạo – Trục phát triển mới trong kỷ nguyên dữ liệu

Bệnh viện Bình dân trở thành trung tâm huấn luyện phẫu thuật Robot của khu vực ASEAN.

Trong lĩnh vực giáo dục, TP.HCM cũng đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống giáo dục số hiện đại thông qua đầu tư nền tảng số dùng chung, quản trị dữ liệu thông minh và tự động hóa quy trình quản lý trong toàn ngành giáo dục.

Trong khi đó, Đà Nẵng đang nổi lên như một địa phương tiên phong trong phát triển đô thị đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực. Theo kế hoạch triển khai Nghị quyết 57, riêng năm 2025, Đà Nẵng đã triển khai 5 dự án hạ tầng khoa học công nghệ với tổng vốn đầu tư khoảng 845 tỷ đồng; giai đoạn 2026–2030 dự kiến tiếp tục triển khai thêm 61 dự án với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng.

Trung tâm DSAC – đơn vị nghiên cứu đào tạo vi mạch và trí tuệ nhân tạo ký kết các biên bản ghi nhớ phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Hanoimoi
Trung tâm DSAC – đơn vị nghiên cứu đào tạo vi mạch và trí tuệ nhân tạo ký kết các biên bản ghi nhớ phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Hanoimoi.vn

Đà Nẵng cũng đang thúc đẩy nhiều định hướng mới như xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, phát triển công nghệ bán dẫn, mở rộng cơ chế sandbox cho công nghệ mới, đầu tư hạ tầng dữ liệu và phát triển đô thị thông minh dựa trên nền tảng số. Thành phố hiện dành khoảng 2% tổng chi ngân sách địa phương cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo nhiều chuyên gia công nghệ, trong nền kinh tế số, dữ liệu đang dần trở thành “tài nguyên mới”, còn đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các chuyên gia nhận định, quốc gia nào làm chủ được công nghệ lõi và xây dựng được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, đổi mới sáng tạo còn gắn chặt với xu hướng phát triển xanh và bền vững. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư điện mặt trời, công nghệ tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản trị phát thải nhằm hướng tới mục tiêu giảm carbon. Một số khu công nghiệp hiện ứng dụng công nghệ số để giám sát tiêu thụ điện, nước và tối ưu vận hành theo hướng thân thiện môi trường.

Đổi mới sáng tạo – Trục phát triển mới trong kỷ nguyên dữ liệu
Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.

Bên cạnh cơ hội lớn, quá trình đổi mới sáng tạo cũng đặt ra không ít thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và khả năng làm chủ công nghệ lõi. Các chuyên gia nhận định, để tận dụng hiệu quả cơ hội từ kinh tế số, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng cường liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - Viện nghiên cứu - Trường đại học và xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Trong kỷ nguyên số, đổi mới sáng tạo không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Quốc gia nào biết tận dụng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của con người sẽ có nhiều cơ hội tạo ra lợi thế cạnh tranh mới và bứt phá trong tương lai.

Ngày Đổi mới sáng tạo 2026 đổi mới sáng tạo Chuyển đổi số Nghị quyết 57

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
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HKD 0 3162 3365
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KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
SGD 19625 19906 20475
THB 681 744 797
USD (1,2) 25571 0 0
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
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SJC 9999 13900000 13900000 14200000
SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 28/10/2026 06:00

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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

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JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026