ITE HCMC 2026: Xây dựng hệ sinh thái du lịch số, mở rộng kết nối quốc tế

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 27–29/8/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển của hội chợ du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Theo ban tổ chức, ITE HCMC 2026 dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm, 34 địa phương trong nước cùng 260 người mua (buyer) quốc tế đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 10% so với năm 2025. Dự kiến sẽ có trên 30.000 lượt khách tham quan, tăng 15%, cùng khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương B2B, góp phần thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết: “ITE HCMC 2026 không chỉ là sự kiện thường niên mà đã trở thành điểm hẹn chiến lược của ngành du lịch.

Với chủ đề ‘Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu’, hội chợ hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch không biên giới, nơi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo kết hợp cùng các giá trị văn hóa, di sản để tạo ra những kết nối thực chất và hiệu quả.”

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động điều chỉnh chiến lược thị trường theo hướng đa dạng hóa và nâng cao khả năng thích ứng. Hiện cơ cấu thị trường khách quốc tế của Việt Nam gồm khoảng 55% từ Đông Bắc Á, 20% từ Đông Nam Á, trong khi thị trường của Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ tương đối cân bằng với 44% từ Đông Bắc Á, 15% Đông Nam Á, 14% Bắc Mỹ và các khu vực khác.

Trước những tác động từ xung đột khu vực và gián đoạn kết nối hàng không, TP Hồ Chí Minh xác định tiếp tục duy trì các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á và Hoa Kỳ, đồng thời mở rộng sang Tây Âu, Úc và Ấn Độ – những khu vực có tiềm năng tăng trưởng và khả năng phục hồi cao. Việc đa dạng hóa nguồn khách được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, tăng sức chống chịu trước biến động toàn cầu.

Quang cảnh họp báo.

Trên cơ sở đó, ITE HCMC 2026 được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy chiến lược phủ sóng thị trường inbound, thông qua các hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và truyền thông chuyên sâu. Hội chợ tập trung khai thác các thị trường ưu tiên như Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, châu Úc và Ấn Độ, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao chất lượng nguồn khách.

Bên cạnh hoạt động triển lãm và kết nối doanh nghiệp, ITE HCMC 2026 còn tổ chức nhiều sự kiện chuyên sâu như diễn đàn du lịch cấp cao, hội nghị quốc tế, chương trình khảo sát điểm đến và ngày hội du lịch dành cho công chúng với hàng nghìn sản phẩm ưu đãi.

Sau 20 năm phát triển, ITE HCMC đã trở thành cầu nối quan trọng giữa du lịch Việt Nam và thế giới. Năm 2026, sự kiện được kỳ vọng tiếp tục tạo cú hích thu hút khách quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực và toàn cầu.