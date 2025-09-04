Từ ngày 4 đến 6/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh – thương hiệu Thuần Việt và chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương sẽ góp mặt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2025 (ITE HCMC) với thông điệp “Chọn điểm đến – Chọn Mường Thanh”.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, Mường Thanh triển khai gói ưu đãi hấp dẫn cho 28 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trải dài khắp Việt Nam, bao gồm các điểm đến du lịch trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Cần Thơ... mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ đẳng cấp với mức giá chỉ có tại hội chợ.

'Chọn điểm đến – Chọn Mường Thanh': Hàng loạt ưu đãi độc quyền tại ITE HCMC 2025.

Hiện sở hữu 63 khách sạn trong và ngoài nước, Mường Thanh không chỉ là nơi lưu trú mà còn là “điểm hẹn văn hóa”, nơi du khách cảm nhận trọn vẹn bản sắc Việt trong không gian hiện đại và chuyên nghiệp. Tham gia ITE HCMC 2025 Tập đoàn Mường Thanh một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng du lịch Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững.

Ưu đãi vàng từ Mường Thanh tại ITE HCMC 2025

Nhiều năm liền giữ vững kỷ lục “Chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương” thương hiệu Mường Thanh từ lâu đã chiếm trọn tình cảm của hàng triệu du khách bởi uy tín và bản sắc độc đáo.

Khách sạn Mường Thanh Holiday Hội An trong dáng chiều hoàng hôn.

Với khát vọng chinh phục nhiều trái tim du khách hơn nữa, Tập đoàn Mường Thanh mang đến “ưu đãi vàng” tại ITE HCMC 2025 cơ hội hiếm có dành cho cả khách lẻ và đối tác với chương trình ưu đãi độc quyền như: Giảm 60% dịch vụ lưu trú tại 28 khách sạn trong hệ thống khi ghé thăm vị trí gian hàng Mường Thanh tại Hội chợ; Giảm 5% cho du khách mua gói nghỉ dưỡng trong khung giờ vàng tại gian hàng Mường Thanh; Giảm 10% khi đặt từ 10 gói nghỉ dưỡng trở lên, lý tưởng cho nhóm bạn, doanh nghiệp hoặc công ty lữ hành.

Đây không chỉ là chương trình khuyến mại, mà còn là lời khẳng định cho hành trình bền bỉ của một thương hiệu Thuần Việt luôn khao khát đồng hành, sẻ chia và kiến tạo những trải nghiệm trọn vẹn. Bởi với Mường Thanh, khi bạn “Chọn điểm đến” chính là đã “Chọn Mường Thanh”.

Cơ hội kết nối – Mở rộng tương lai

ITE HCMC 2025 là điểm hẹn quan trọng của ngành du lịch, quy tụ hơn 500 thương hiệu từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Thông qua sự kiện này, Mường Thanh không chỉ giới thiệu sản phẩm đến đông đảo công chúng mà còn tham gia hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị chuyên đề và các cuộc gặp gỡ B2B.

Vẻ đẹp của biển sẽ được bắt trọn qua góc nhìn từ Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang.

Đặc biệt, kiên định với chiến lược phát triển du lịch bền vững, Mường Thanh sẽ mang đến những giải pháp dịch vụ xanh – sạch – thân thiện môi trường, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu khách sạn Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Slogan “Chọn điểm đến – Chọn Mường Thanh” không chỉ là lời mời gọi, mà còn là sự khẳng định về chất lượng, uy tín và giá trị mà thương hiệu mang đến cho mỗi chuyến đi. Dù du khách chọn hành trình biển xanh, núi cao hay những đô thị sôi động, Mường Thanh luôn đồng hành để mỗi chuyến đi là một kỷ niệm trọn vẹn.

Với sự góp mặt tại ITE HCMC 2025, Tập đoàn Mường Thanh tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu khách sạn Việt hàng đầu, gắn bó với sự phát triển chung của ngành du lịch đất nước. Những ưu đãi vàng tại hội chợ chính là món quà tri ân gửi đến khách hàng đã tin chọn Mường Thanh trong suốt hành trình.