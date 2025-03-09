Đây là một "món quà" độc đáo dành tặng du khách khi đến với Mường Thanh, nó không chỉ là cầu nối giữa du khách với văn hóa Việt, mà còn là minh chứng cho sự phát triển bền vững và tầm nhìn của một thương hiệu Việt luôn trăn trở về việc bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp đến cộng đồng.

Tái hiện lại điệu múa Sạp trong ngày Tết Mường Thanh tại Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La

Những ngày này, khi sương giá vẫn còn vương vấn trên những ngọn núi, khi gió núi vẫn còn se lạnh, du khách đến với vùng trời Tây Bắc sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết của muôn vàn sắc xuân nơi rẻo cao và cùng hòa mình vào lễ hội Hoa Ban của đồng bào dân tộc Thái. Và đây cũng chính là thời điểm Tập đoàn Mường Thanh tổ chức đón Tết Mường Thanh – cái Tết riêng của Tập đoàn, đây không chỉ là một sự kiện thường niên do “người nhà Mường” tổ chức, mà còn là một hành trình khám phá bản sắc văn hóa độc đáo, một trải nghiệm du lịch khó quên dành cho du khách.

Được chính thức diễn ra từ ngày 12/3, lúc này cả hệ thống khách sạn Mường Thanh bừng sáng trong sắc màu Tết Mường Thanh. Bước chân vào hệ thống 61 Khách sạn Mường Thanh, du khách như lạc vào một không gian văn hóa đậm chất vùng cao Tây Bắc. Những cành hoa ban trắng muốt điểm xuyết trên nền khăn thổ cẩm rực rỡ, những điệu múa Xòe, nhảy Sạp uyển chuyển, tiếng cười giòn tan trong trò chơi ném còn... tất cả tạo nên một bức tranh Tết Mường Thanh sống động và đầy cuốn hút.

Xôi ngũ sắc, món ăn không thể thiếu của đồng bào Tây Bắc mỗi mùa lễ hội

Tết Mường Thanh không chỉ là một bữa tiệc thị giác, mà còn là một trải nghiệm vị giác khó quên. Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản vùng cao như xôi ngũ sắc dẻo thơm, thịt trâu gác bếp đậm đà, Pa Pỉnh Tộp (cá suối nướng) thơm lừng, thịt lợn bản ngọt đậm và béo ngậy... Mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng, một câu chuyện riêng, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa của du khách.

Năm nay, Tết Mường Thanh 2025 mang chủ đề "Tết Mường Thanh - Khởi nguyên tỏa sáng” đánh dấu một bước phát triển mới của Tập đoàn Mường Thanh. Vẫn là sự tôn vinh sâu sắc bản sắc văn hóa dân tộc Việt, nhưng Tết Mường Thanh năm nay còn thể hiện sự bắt kịp xu hướng của thời đại, sự hòa nhập nhưng không hòa tan. Thể hiện quyết tâm duy trì vị thế của chuỗi “Khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương” cùng tinh thần tự chủ, đồng lòng để đưa thương hiệu Mường Thanh luôn mang một màu sắc riêng biệt và duy nhất.

Món thịt trâu gác bếp đặc trưng của đồng bào vùng Tây Bắc

Giữa bao điều quen thuộc, Tết Mường Thanh vẫn bật lên một "cái tôi" riêng biệt, độc đáo, một dấu ấn không thể trộn lẫn. "Cái tôi" ấy không hề tách biệt, mà như ngọn lửa bừng sáng, lan tỏa sức mạnh và thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, về tinh thần xây đắp văn hóa trường tồn, về những giá trị mà Mường Thanh trân trọng và gìn giữ suốt hành trình hơn 30 năm khởi phát từ mảnh đất Điện Biên.

Tết Mường Thanh, không chỉ hiện diện những nét đẹp biểu tượng của núi rừng Tây Bắc mà còn là lời khẳng định vững vàng về ý chí vươn lên không ngừng của Tập đoàn Mường Thanh.

Du khách thích thú với trải nghiệm không khí Tết Mường Thanh

Như loài hoa ban, mặc sương giăng, mặc gió rét, vẫn kiên cường khoe sắc, cũng như Tập đoàn Mường Thanh vượt qua mọi gian nan thử thách, để khẳng định vị thế, để lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp đến với mọi miền Tổ quốc và bạn bè Quốc tế.

Đến với Tết Mường Thanh, không chỉ là để trải nghiệm không khí Tết mà là đến với cội nguồn, đến với những rung động sâu thẳm của tâm hồn, đến với tình yêu và niềm tự hào về một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc.